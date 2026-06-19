Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 2:30 del sábado 20 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¿Cómo llega Brasil?
La Verdeamarela, que llegaba al Mundial con envió desde el desembarco de Carlo Ancelotti y que había ganado sus dos últimos amistosos (6-2 ante Panamá y 2-1 ante Egipto), comenzó su camino en el Mundial con un empate 1 a 1 ante Marruecos.
Probables formaciones:
Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Brasil y Haití por la segunda jornada del Grupo C en el Philadelphia Stadium.