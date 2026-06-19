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Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Verdeamarela buscará su primera victoria en la Copa del Mundo ante el combinado de Concacaf

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Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 2:30 del sábado 20 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

09:30 hsHoy

¿Cómo llega Brasil?

La Verdeamarela, que llegaba al Mundial con envió desde el desembarco de Carlo Ancelotti y que había ganado sus dos últimos amistosos (6-2 ante Panamá y 2-1 ante Egipto), comenzó su camino en el Mundial con un empate 1 a 1 ante Marruecos.

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Brasil y Haití por la segunda jornada del Grupo C en el Philadelphia Stadium.

previa de Brasil-Haití
Brasil buscará su primera victoria en la Copa del Mundo ante Haití

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