Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino no logró pasar la Q1 y partirá desde el fondo de la grilla. Oscar Piastri hizo la pole en Zandvoort. Transmite Disney+

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

TelevisaciónDisney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

10:36 hsHoy

La grilla de largada para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1:

*Oliver Bearman saldrá desde los boxes porque el equipo Haas decidió cambiar la unidad de potencia.

Así quedó la grilla de
Así quedó la grilla de largada para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 (Foto: @F1)
10:31 hsHoy

Los detalles del circuito de la F1 en Países Bajos:

Países Bajos, que albergó a la Máxima por primera vez en 1952, recibirá la Fórmula 1 en Zandvoort por anteúltima vez, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario tras la temporada 2026. Lewis Hamilton tiene la vuelta rápida en carrera con un registro de 1:11.097. El trazado tiene 14 curvas y dos zonas de DRS

El circuito de Zandvoort, Países
El circuito de Zandvoort, Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
10:29 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto largará desde el
Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en el GP de los Países Bajos (NICOLAS TUCAT / AFP)

