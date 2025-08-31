Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto .

Países Bajos, que albergó a la Máxima por primera vez en 1952, recibirá la Fórmula 1 en Zandvoort por anteúltima vez, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario tras la temporada 2026 . Lewis Hamilton tiene la vuelta rápida en carrera con un registro de 1:11.097. El trazado tiene 14 curvas y dos zonas de DRS

La grilla de largada para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 :



