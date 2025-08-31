Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
La grilla de largada para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1:
*Oliver Bearman saldrá desde los boxes porque el equipo Haas decidió cambiar la unidad de potencia.
Los detalles del circuito de la F1 en Países Bajos:
Países Bajos, que albergó a la Máxima por primera vez en 1952, recibirá la Fórmula 1 en Zandvoort por anteúltima vez, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario tras la temporada 2026. Lewis Hamilton tiene la vuelta rápida en carrera con un registro de 1:11.097. El trazado tiene 14 curvas y dos zonas de DRS
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.