Deportes

Escapó de su casa, durmió en la calle y fue barrendero: Alireza Beiranvand, el héroe de Irán en el Mundial 2026

Pastor de niño y lavacoches de adolescente, Alireza Beiranvand construyó su carrera desde cero en las calles de Teherán hasta atajarle un penal a Cristiano Ronaldo en Rusia 2018 y frenar a Bélgica este domingo con un empate sin goles en Los Ángeles

Guardar
Google icon
Alireza Beiranvand, arquero de Irán, durmió en la calle y trabajó como barrendero antes de convertirse en figura del Mundial 2026 (Reuters/Jessie Alcheh)
Alireza Beiranvand, arquero de Irán, durmió en la calle y trabajó como barrendero antes de convertirse en figura del Mundial 2026 (Reuters/Jessie Alcheh)

De niño, Alireza Beiranvand lanzaba piedras en los campos de la provincia iraní de Luristán mientras cuidaba el rebaño familiar. Ese pasatiempo, conocido como Dal Paran, terminaría por definir la habilidad que décadas después lo convertiría en el arquero más temido de Asia: un saque de manos de más de 61 metros con precisión de cirujano. Este domingo, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, volvió a ser la figura que Irán necesitaba para frenar a Bélgica y sumar un empate sin goles en el Mundial 2026, que lo deja con vida para pasar de ronda en la última fecha frente a Egipto.

Beiranvand nació el 25 de septiembre de 1992 en Sarab-e Yas, en el seno de una familia nómada de la etnia luri. Como hijo mayor, su primera responsabilidad fue trabajar junto a su padre y hermanos como pastor de animales. En los ratos libres, practicaba el Dal Paran, ese juego tradicional iraní de lanzamiento de piedras que moldearía, sin que nadie lo supiera entonces, su mayor virtud atlética.

PUBLICIDAD

El fútbol llegó después, y al principio lo hizo desde el lugar equivocado. Beiranvand comenzó su carrera como delantero en un club local, cuando su familia se asentó en la pequeña capital del Luristán tras abandonar la vida nómada.

El destino lo reubicó en el arco casi por accidente: un compañero suyo salió lesionado durante un partido y él tuvo que reemplazarlo bajo los tres palos. Nunca más se movió de allí.

PUBLICIDAD

Sus inicios en el fútbol

Irán empató sin goles ante Bélgica en el SoFi Stadium, con Beiranvand como figura, y quedó con vida para la última fecha del Grupo G frente a Egipto (REUTERS/Lisi Niesner)
Irán empató sin goles ante Bélgica en el SoFi Stadium, con Beiranvand como figura, y quedó con vida para la última fecha del Grupo G frente a Egipto (REUTERS/Lisi Niesner)

El camino no fue sencillo. Su padre, Morteza Beiranvand, tenía otros planes para él y veía el fútbol como una pérdida de tiempo. Llegó a esconderle los guantes y las botas para que se centrara en otra cosa. “Me vi obligado a jugar un tiempo con mis propias manos”, recordó el arquero, según consignó La Gazzetta dello Sport.

La tensión con su familia lo empujó a tomar una decisión que cambiaría su vida: pidió dinero prestado a un amigo y se subió a un autobús rumbo a Teherán para perseguir su sueño deportivo siendo todavía un adolescente.

Lo que encontró en la capital iraní no fue precisamente una bienvenida. Sin dinero ni contactos, Beiranvand pasó sus primeras noches durmiendo a la intemperie en la explanada que rodea el arco Azadi, junto a otras personas sin recursos que emigraban a la ciudad en busca de futuro.

Según relató a la agencia EFE, “hace años no tenía ni un lugar donde dormir, estaba lejos de mi familia y eso fue el mayor de los obstáculos”. Un día se presentó en las instalaciones de una escuela de fútbol local y pasó la noche en la puerta. Al despertar, la gente le había dejado monedas, lo que le alcanzó para desayunar.

Los trabajos fuera de las canchas

Beiranvand ostenta el récord Guinness al saque de manos más largo del fútbol, con 61,026 metros, habilidad que desarrolló de niño lanzando piedras en Luristán (Reuters/Jessie Alcheh)
Beiranvand ostenta el récord Guinness al saque de manos más largo del fútbol, con 61,026 metros, habilidad que desarrolló de niño lanzando piedras en Luristán (Reuters/Jessie Alcheh)

Para sobrevivir, encadenó una serie de trabajos que combinó con sus primeros pasos en el fútbol. Trabajó en un taller de costura, como barrendero municipal y en un lavadero de autos, donde su altura —casi dos metros— le permitía limpiar los vehículos al doble de velocidad.

Fue en ese lavadero donde un día pasó Ali Daei, el futbolista iraní más reconocido de todos los tiempos, con pasado en el Bayern de Múnich —club con el que ganó el campeonato alemán en 1999—. Beiranvand quiso hablarle, pero se avergonzó de su situación y dejó pasar el momento.

También trabajó de noche en una pizzería que le ofrecía un cuarto para dormir, hasta que su entrenador del Naft-e-Tehran apareció como cliente y el dueño del local lo obligó a atenderlo. Tuvo que dejar ese trabajo.

Fue el Naft-e-Tehran, uno de los equipos de la primera división iraní, el club que terminó por darle una oportunidad real. Tras varios traspiés —incluyendo una lesión que lo alejó temporalmente del equipo y un período de incertidumbre en el que vagó sin contrato—, el club lo reintegró. A partir de ahí, la selección sub-21 iraní lo convocó y en apenas una temporada se hizo con el puesto de titular en el primer equipo. A los 22 años ya era el arquero titular de la selección absoluta de Irán.

La consagración en la Copa del Mundo

El día que Beriranvand le atajó un penal a Ronaldo. Aquel partido terminó 1-1 (REUTERS/Ricardo Moraes)
El día que Beriranvand le atajó un penal a Ronaldo. Aquel partido terminó 1-1 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El momento que lo instaló en la memoria colectiva del fútbol mundial llegó en el Mundial de Rusia 2018. En la última jornada del Grupo A, ante Portugal, Beiranvand le atajó un penal a Cristiano Ronaldo, que hasta ese momento no había fallado ninguno en una Copa del Mundo. El partido terminó 1-1 y Irán quedó eliminada, pero el portero se convirtió en héroe nacional de un día para el otro.

Ocho años después, en Los Ángeles, esa misma templanza volvió a aparecer. Bélgica llegó al partido con 15 remates —cinco al arco— y con Kevin De Bruyne como motor ofensivo, pero no encontró el camino al gol. En el minuto 5, Beiranvand recibió un choque de Romelu Lukaku que requirió atención médica, y aun así continuó bajo los tres palos.

En el minuto 24, Irán anotó, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego tres minutos después. En el complemento, la expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 66 dejó a los belgas con diez jugadores durante los últimos 24 minutos, y el marcador no se movió. El empate 0-0 dejó a Bélgica con un solo punto en dos fechas del Grupo G.

El rendimiento sostenido de Beiranvand a lo largo de una década lo convirtió en el primer futbolista iraní nominado a los premios The Best de la FIFA en la categoría de mejor arquero. Y aquel récord Guinness al saque de manos más largo de la historia del fútbol —61,026 metros, registrado en un partido de eliminatorias frente a Corea del Sur— tiene su origen directo en las tardes de infancia en los campos de Luristán, cuando las piedras del Dal Paran volaban lo más lejos posible.

Temas Relacionados

Alireza BeiranvandSelección Irán Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Luego del empate ante Arabia Saudita, la Celeste busca un triunfo clave en Miami para soñar con la próxima fase de la Copa del Mundo

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Un jugador de Noruega fue padre mientras disputa el Mundial y siguió el parto por videollamada: “¡Es una locura!"

Leo Ostigard apoyó a su pareja Aurora Eidmann a la distancia y emocionó al plantel tras su gol en el 4-1 ante Irak

Un jugador de Noruega fue padre mientras disputa el Mundial y siguió el parto por videollamada: “¡Es una locura!"

Austria será una prueba de carácter para la selección argentina: el fantasma del “gegenpressing”

La Albiceleste chocará ante un rival de mayor jerarquía que Argelia en el Mundial. Sin embargo, La Scaloneta cuenta con herramientas para superar el test. Y tiene a Messi...

Austria será una prueba de carácter para la selección argentina: el fantasma del “gegenpressing”

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi y el comentario de Antonela Roccuzzo que causó furor

El capitán argentino compartió en Instagram imágenes del entrenamiento en Kansas City a horas del duelo ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026. La declaración de amor de su esposa y el saludo por el día del padre que se convirtió en viral

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi y el comentario de Antonela Roccuzzo que causó furor

El curioso récord que Irán le arrebató a Alemania en el empate contra Bélgica del Mundial 2026

Con cinco jugadores de entre 33 y 37 años en el campo desde el inicio, la selección iraní estableció en Los Ángeles la alineación titular más veterana en casi 100 años de historia de los mundiales de fútbol, superando una marca alemana de 1998

El curioso récord que Irán le arrebató a Alemania en el empate contra Bélgica del Mundial 2026

DEPORTES

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Un jugador de Noruega fue padre mientras disputa el Mundial y siguió el parto por videollamada: “¡Es una locura!"

Austria será una prueba de carácter para la selección argentina: el fantasma del “gegenpressing”

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi y el comentario de Antonela Roccuzzo que causó furor

El curioso récord que Irán le arrebató a Alemania en el empate contra Bélgica del Mundial 2026

TELESHOW

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el noviazgo con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

Facundo Arana habló de su relación con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Reencauzar todo”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de gripe aviar

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala