Un jugador de Noruega fue padre mientras disputa el Mundial y siguió el parto por videollamada: “¡Es una locura!"

Leo Ostigard vivió la llegada de su hijo mediante videollamada en el Mundial y recibió las felicitaciones de sus compañeros

El futbolista noruego Leo Ostigard vivió un momento personal único apenas unos días después de anotar en el triunfo de su selección por 4-1 ante Irak. Mientras continúa participando en el Mundial, el defensor se convirtió en padre por primera vez y siguió el nacimiento a la distancia, a través de una videollamada. Su pareja, Aurora Eidmann, recibió apoyo remoto del jugador durante el parto de su hijo.

El defensa noruego vivió uno de los días más intensos de su vida personal y profesional en plena concentración mundialista. “Estoy totalmente agotado, pero fue realmente fantástico. Ella hizo un trabajo increíble. Yo no pude decir mucho. Lo único que pude hacer fue apoyarla y ayudarla a hacer el trabajo”, expresó Ostigard en un video compartido por las redes oficiales de la selección de Noruega, al referirse a cómo acompañó a Aurora. Semanas atrás, la pareja celebró el baby shower donde anunciaron que eligieron el nombre Atlas para el bebé.

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Leo Ostigard celebró la llegada de su primer hijo mientras disputa la Copa del Mundo con la selección de Noruega (@auroraeidmann)

El impacto emocional del momento fue inmediato y profundo para el jugador, quien no ocultó su emoción al describir la llegada de su primer hijo. “Estoy muy orgulloso. Gracias. Es difícil de asimilar. Cuando lo vi por primera vez, me derrumbé emocionalmente. ¡Es una locura! Estoy muy feliz y orgulloso. Sin duda, es lo mejor que he vivido en toda mi vida”, manifestó Ostigard, aún en plena concentración con su selección. La noticia se difundió rápidamente entre sus compañeros de equipo, quienes se acercaron a felicitarlo con muestras de afecto y alegría.

Momentos después del nacimiento, la tranquilidad de Ostigard se vio alterada por una inesperada visita en su habitación del hotel. “Cuatro compañeros irrumpieron en la habitación. Probablemente eran Sander (Berge), Erling (Haaland) y Joergen (Strand Larsen)”, relató el defensor, recordando la efusiva reacción de sus colegas al enterarse del nacimiento.

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El defensor noruego le dedicó su tanto ante Irak a su pareja Aurora mientras aguardaba por el nacimiento de su hijo (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En paralelo a estos acontecimientos personales, Noruega se prepara para su próximo desafío en el Mundial: el enfrentamiento ante Senegal en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. “Creo que me hace sentir un poco más tranquilo que todo haya salido bien, porque nunca se sabe. Ahora solo hay alegría y estoy muy contento de que todo vaya bien”, afirmó Ostigard, quien mantiene la ilusión deportiva mientras Aurora compartía imágenes del recién nacido en redes sociales y le dedicaba: “El mejor regalo te está esperando, papá, te animamos, cariño”.

Leo Ostigard y Aurora Eidmann le dieron la bienvenida a su hijo Atlas (@auroraeidmann)

De esta manera, la selección de Noruega celebra discretamente la reciente paternidad de uno de sus integrantes, mientras en el Mundial el caso del belga Jérémy Doku ha generado un intenso debate público. El delantero, quien evalúa apartarse temporalmente del torneo para acompañar a su esposa Shireen en el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana de junio, quedó en el centro de la polémica sobre las prioridades personales y profesionales de los futbolistas.

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“Es mi primer hijo, así que definitivamente quiero estar allí”, declaró Doku a la prensa belga DH. “Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer”, explicó el delantero, evidenciando la complejidad de la decisión.

Jérémy Doku recibió una dura crítica de la prensa francesa ante una posible ausencia con la selección de Bélgica en caso de alcanzar los cuartos de final (Reuters/Blake Dahlin)

La reacción mediática no tardó. Durante un debate televisivo en el canal L’Équipe, la presentadora France Pierron criticó abiertamente la posibilidad de que Doku abandone el certamen para asistir al parto. “Cuando tienes la suerte —porque hay que darse cuenta de que participar en un Mundial es realmente una suerte, es una felicidad increíble, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar—, quizá no se vuelva a repetir nunca más en tu vida, es realmente un momento especial, es un sueño de niño que se hace realidad. Y vas a dejarlo todo eso para ir a asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso —perdón por la expresión—, en el que el padre no sirve para nada, tiene un papel de extra”, comentó la conductora, según replicó el diario francés Le Figaro.

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Mientras el jugador cuenta con el respaldo de distintas figuras deportivas, la decisión final sigue pendiente. En cuanto a lo deportivo, la selección de Bélgica comunicó en sus redes sociales: “Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán”. Ante esta situación, distintos medios europeos como RTBF Sport y el medio deportivo belga Sporza informaron que el delantero padece un problema respiratorio desde el empate ante Egipto, lo que determinó su ausencia en el encuentro frente a Irán, manteniendo la incógnita sobre su futuro en el torneo.