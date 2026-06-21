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Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de gripe aviar

Las autoridades sanitarias de Honduras intensificaron las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica luego de confirmar el primer caso de influenza aviar

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Una bandada de cisne. Archivo
Senasa confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, y activó protocolos de emergencia sanitaria.

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara y activó los protocolos de emergencia sanitaria. El organismo indicó que, hasta el momento, no se detectaron nuevos contagios vinculados con el brote.

El Senasa informó que la detección llevó a la activación inmediata de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias sanitarias. La enfermedad viral afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, y los organismos internacionales de sanidad animal recomiendan medidas estrictas de control y vigilancia para evitar brotes que afecten la producción avícola.

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La institución emitió recomendaciones para las familias que mantienen aves de traspatio, como gallinas, patos, pavos y gansos, al considerar que ese segmento está más expuesto al contacto con especies silvestres.

Medidas de prevención para aves de traspatio

Entre las principales medidas recomendadas figura mantener a las aves bajo techo o dentro de gallineros protegidos, para evitar cualquier contacto con aves migratorias o silvestres que puedan actuar como portadoras del virus.

También se pidió a los productores proteger los recipientes donde almacenan agua y alimento para impedir la contaminación por animales externos. Senasa recomendó además restringir el acceso de personas ajenas a las áreas de crianza y evitar la introducción de aves cuya procedencia no esté plenamente identificada.

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Las autoridades sanitarias enfatizaron la importancia de mantener condiciones adecuadas de higiene en los corrales. La limpieza frecuente de comederos, bebederos y áreas de alojamiento constituye una barrera para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Otra advertencia de Senasa fue no manipular aves enfermas o ejemplares que hayan muerto de manera repentina sin una evaluación previa de las autoridades competentes. Los expertos explicaron que una intervención inadecuada puede favorecer la propagación del virus a otras aves dentro del mismo entorno.

Las autoridades informaron que no se detectaron contagios de influenza aviar en aves domésticas, granjas avícolas ni explotaciones comerciales.
La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Vigilancia y control del brote

Durante una comparecencia en medios de comunicación, el director general de Senasa, Rafael Rodríguez, confirmó que todos los protocolos de emergencia sanitaria fueron activados tras la detección del caso positivo.

El funcionario explicó que hasta el momento no se han identificado nuevos contagios asociados al brote detectado en Santa Bárbara, aunque aclaró que las labores de vigilancia epidemiológica continúan en distintas regiones del país. “Riesgo cero no hay”, advirtió Rodríguez.

Las autoridades mantienen un monitoreo intensivo en zonas consideradas de riesgo y reforzaron las labores de inspección para detectar de manera temprana cualquier comportamiento inusual en la población avícola nacional.

Consumo y canales de denuncia

Uno de los mensajes de Senasa fue evitar la alarma entre la población. Los especialistas recalcaron que el consumo de carne de pollo y huevos sigue siendo seguro, ya que los productos que llegan a los mercados nacionales pasan por controles sanitarios y procesos de vigilancia que garantizan su inocuidad.

Las autoridades informaron que no se detectaron contagios de influenza aviar en aves domésticas, granjas avícolas ni explotaciones comerciales.
Las recomendaciones incluyen proteger agua y alimento, limitar el ingreso de personas ajenas y evitar incorporar ejemplares sin origen identificado, además de no manipular animales enfermos o muertos sin revisión oficial previa.

Las autoridades señalaron que no existe motivo para suspender el consumo de estos alimentos, ya que la enfermedad afecta principalmente a las aves y los mecanismos de control establecidos permiten garantizar la seguridad de los productos destinados al consumo humano.

Como parte de las acciones preventivas, Senasa habilitó canales de comunicación para que productores y ciudadanos puedan informar cualquier situación sospechosa relacionada con aves enfermas o muertes repentinas. La institución puso a disposición la línea gratuita 2232-6213, extensiones 1026 y 1027, además del número de WhatsApp 8855-0488 para atención diurna y 8855-0489 para atención nocturna.

Las autoridades señalaron que la denuncia temprana y la colaboración de los productores serán fundamentales para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y evitar la expansión de la enfermedad hacia otras zonas del país.

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