El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

Delfina Pignatiello compartió los mejores momentos junto Lucas Vignale, quien fue su pareja hasta 2024, a una semana de ocurrir el fatídico accidente en Río de Janeiro (Instagram)

A una semana del trágico accidente de helicópteros en Río de Janeiro que conmocionó al mundo del streaming y la música, los homenajes y las muestras de afecto siguen multiplicándose en redes sociales y en el entorno de quienes perdieron la vida. Entre los gestos más conmovedores se encuentra el de Delfina Pignatiello, quien le dedicó un emotivo posteo a su expareja Lucas Vignale, el director y realizador audiovisual que murió junto a Gaspi y otras figuras en la colisión que tuvo lugar en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

A través de su cuenta de Instagram, la nadadora argentina eligió recordar a Vignale con una sentida metáfora sobre dos personajes, Narella y Alejandro, evocando los momentos compartidos y el vínculo que los unió durante el año 2023 y finalizó el año siguiente. “Ni bien se cruzaron, Narella miró a Alejandro como si fuera la única persona en esta fiesta universal y le preguntó ‘¿y vos quién sos?’. Una colisión planetaria. Así fue siempre. Más que un suceso histórico, el milagro de coincidir“, escribió, abriendo el posteo con una imagen poética de su historia.

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En el relato, Pignatiello reconstruyó el recorrido compartido: “Salieron corriendo hacia el mar, atravesando el bosque encantado y las rutas musicales. Persiguieron conejos por los prados e hicieron la promesa de creer en los sueños que tenían. Se inventaron cuentos de cuna y aprendieron todas las primeras veces posibles a amar con torpeza, aventura y ternura sin precedentes”. La publicación avanzó con recuerdos de canciones compartidas y la sensación de plenitud: “Mientras metían los pies en la orilla del mar, cantaron la misma canción una y otra vez hasta sumergirse en las profundidades de sentirse vivos”.

La exnadadora Delfina Pignatiello abrazando a Lucas Vignale en la playa

Vignale, a quien la nadadora Delfina Pignatiello despidió tras su fallecimiento, en un primer plano con gafas de sol sobre su cabeza y una mano en el rostro

Sobre el final, la nadadora le dedicó unas palabras directas y profundas a su ex pareja. “Compañero y maestro de estas y todas las vidas, honraré tu luz y valentía. Buscaré a Narella y Alejandro en cada mar, en cada lago y cada bosque hasta volvernos a encontrar en un abrazo kilométrico”, escribió, antes de cerrar con una despedida íntima: “rav u por siempre, Luqui. Gracias por los saltos de fe”.

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El posteo no tardó en viralizarse y en cosechar mensajes de cariño y apoyo. Entre los miles de comentarios, se destacaron figuras como Bizarrap, Justina Bustos y Evitta Luna, que acompañaron a Delfina en el dolor. “Te abrazo fuerte, Delfi”, “Los amos, qué hermosa historia. Gracias por todo”; “¡El amor de tu vida! Te quiero amiga”; “Todo queda en el corazón”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en su publicación, evidenciando el impacto que la noticia tuvo no solo en el círculo íntimo de Vignale, sino también en la comunidad artística y en los seguidores de ambos.

Delfina y Lucas posan sentados en una mesa de un restaurante

Delfina permanece sentada mientras Lucas se apoya sobre su regazo

Pignatiello y Vignale nadan juntos en una piscina, ilustrando el adiós de la atleta a su amigo tras el fallecimiento de este

Cabe recordar que la relación sentimental entre Pignatiello y Vignale se mantuvo durante gran parte de 2023, y la última aparición pública de ambos en redes sociales fue en enero de 2024, cuando compartieron imágenes de unas vacaciones en las playas de Brasil. Las postales reflejaban la complicidad y la alegría de un vínculo que, pese al paso del tiempo, dejó una huella imborrable en la vida de la nadadora.

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El accidente que le costó la vida a Vignale ocurrió en la mañana del domingo pasado, cuando dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Junto a Vignale, murieron Gaspi, referente del streaming y YouTube, el cantante norteamericano Oliver Tree y otras tres personas. Según informaron las autoridades brasileñas, el siniestro se produjo a las 8:59 de la mañana, cuando ambas aeronaves impactaron y una de ellas cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial.

Pignatiello y Lucas Vignale posan para una fotografía al aire libre, con gafas de sol y un paisaje urbano de fondo

El último posteo de la pareja en conjunto (Instagram)

La tragedia no solo dejó víctimas fatales y daños materiales, sino también un vacío difícil de llenar en el entorno profesional y afectivo de quienes perdieron la vida. Los homenajes, las palabras de despedida y los recuerdos compartidos en redes sociales continúan siendo la forma elegida por amigos, colegas y seguidores para rendir tributo a figuras como Lucas Vignale y Gaspi, que supieron dejar una marca en su paso por la vida. En medio de la tristeza, el mensaje de Delfina Pignatiello se sumó a ese mosaico colectivo, trazando un puente de poesía y memoria en honor a quien fue compañero, maestro y, sobre todo, un amor imposible de olvidar.

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