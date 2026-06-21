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El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi y el comentario de Antonela Roccuzzo que causó furor

El capitán argentino compartió en Instagram imágenes del entrenamiento en Kansas City a horas del duelo ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026. La declaración de amor de su esposa y el saludo por el día del padre que se convirtió en viral

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El comentario de Anto Roccuzzo al álbum de fotos de Messi en la selección que fue sensación

El capitán de la selección argentina publicó este domingo en Instagram una serie de imágenes de la práctica de la Albiceleste en Kansas City, en la previa del partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La publicación acumuló más de 2.300.000 “me gusta” y 32.200 comentarios en apenas dos horas, pero fue la respuesta de su esposa, Antonela Roccuzzo, la que concentró la mayor atención: “Te amo ❤️ ❤️”, escribió la rosarina, en un mensaje que se convirtió en uno de los más reaccionados y comentados del posteo.

Las fotos que compartió Lionel Messi en sus redes muestran distintos momentos de la sesión de trabajo en el Centro de Entrenamiento del Sporting KC: al capitán argentino junto a Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos en el plantel; en plena práctica física; y con la infaltable pelota antes del inicio de los ejercicios. El posteo también fue republicado por más de 45.500 usuarios, cifras que reflejan el nivel de seguimiento global que tiene el rosarino durante el torneo.

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El posteo de Anto Roccuzzo para Messi por el Día del Padre

Los comentarios de sus más de 500 millones de seguidores en la plataforma desbordaron mensajes de apoyo y afecto: “te amamos”, “cuídate mucho”, “sos el más grande”, fueron algunas de las frases que se repitieron en el hilo. Pero el mensaje de Antonela Roccuzzo fue el que se destacó por encima del resto, con cientos de respuestas y miles de reacciones adicionales que convirtieron esa simple declaración de amor en el comentario más viral del posteo.

El posteo llegó, además, en una fecha con doble significado para la familia: este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, y Antonela Roccuzzo no dejó pasar la ocasión. “Feliz día del padre. Te amamos”, fue el mensaje que la empresaria rosarina le dedicó en modo de historia en Instagram al capitán de la Albiceleste con una foto de Lionel Messi junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, una postal que resume el otro rol que define al rosarino lejos de las canchas y que sus seguidores recibieron con la misma calidez que el resto de sus publicaciones durante el torneo.

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Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi

Las imágenes que compartió el capitán argentino también funcionaron como un anticipo de lo que puede suceder este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde Argentina se mide ante Austria desde las 14:00 (hora de Argentina). La Albiceleste llega al encuentro como líder del Grupo J tras golear 3-0 a Argelia el 16 de junio en Kansas City, en un partido en el que Messi anotó los tres goles —a los 17′, 60′ y 76′— y completó su primer hat-trick en la historia de los Mundiales. Con esa actuación, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 16 tantos en seis ediciones del torneo.

La chance de superar ese récord llega en el momento más oportuno: Messi cumplirá 39 años el miércoles 24 de junio, y un gol ante Austria lo dejaría como el máximo artillero de la historia del torneo de forma exclusiva. Una victoria, además, sellaría la clasificación de Argentina a los octavos de final y convertiría al capitán en el jugador con más triunfos en la historia del certamen, marca que actualmente comparte también con Klose (17 victorias).

Scaloni, sin dudas en el equipo de Argentina para jugar ante Austria, por la segunda fecha del Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
Scaloni, sin dudas en el equipo de Argentina para jugar ante Austria, por la segunda fecha del Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

El equipo de Lionel Scaloni se prepara con formación confirmada en un esquema 4-3-3, con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Julián Álvarez y Thiago Almada acompañando a Messi en el ataque. La práctica de este domingo incluyó dos anotaciones de peso: una de Nicolás Paz, quien espera ganarse un lugar en el once luego de ingresar en el complemento ante Argelia, y otra del propio capitán, que mantuvo su puntería intacta.

Austria, el rival de turno, también llega con tres puntos tras vencer 3-1 a Jordania en la primera fecha. La tercera y última fecha del grupo se disputará el 27 de junio: Argentina enfrentará a Jordania, y Argelia chocará con Austria, ambos partidos en Dallas.

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi
El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi
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