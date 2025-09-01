La historia secreta de las órdenes de Alpine: cuándo le pidieron a Gasly que dejara pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

Ambos pilotos de Alpine tuvieron un entredicho en pista durante las últimas vueltas

Mucho se habló de la estrategia de Alpine en el final del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Cómo y cuándo el equipo francés le ordenó a Pierre Gasly cederle su posición a Franco Colapinto, quien venía con neumáticos blandos y tenía un mejor ritmo que el galo, que calzaba gomas duras con 46 vueltas usadas en ese momento. Este lunes, Infobae pudo develar qué pasó en la interna de Enstone.

Colapinto tuvo su tercera y última detención a falta de siete giros. Le colocaron los neumáticos blandos, esos que más rápido logran la adherencia en pista y permiten una mayor velocidad, pero que más pronto se degradan. Gasly venía perdiendo en el clasificador y Franco buscó superarlo, pero su compañero de equipo no se lo permitió durante un giro.

Si bien Pierre recibió la orden, hubo una razón por la que recién en la penúltima vuelta de la competencia en el Autódromo de Zandvoort fue superado por Franco, que se perjudicó porque tras dejar atrás a su compañero de equipo, quedó lejos de Esteban Ocon (Haas), a quien si hubiese superado habría conseguido su primer punto con Alpine.

Una fuente del equipo Alpine le informó a este medio que se trató de un plan que ya estaba estipulado. Se trata de encontrar el lugar y momento indicados para cambiar posiciones entre sus pilotos. Esta modalidad se emplea en cada carrera y -según lo indicado- no puede darse en cualquier lugar del circuito, ya que se busca un sector seguro para plasmar el sobrepaso. En Zandvoort el lugar elegido fue la primera curva, conocida como Tarzán.

Corría la vuelta 70 de la carrera en el epílogo de la última neutralización para retirar el McLaren de Lando Norris, quien abandonó por fallas en su motor Mercedes. En el mencionado giro, Gasly recibió el llamado por la radio entre las curvas 10 y 11, para que ceda su posición en el siguiente paso por la curva 1. Ahí Colapinto superó al francés en el inicio de la vuelta 71, según las instrucciones, por lo que ambos pilotos actuaron según el acuerdo previo a la carrera, de acuerdo a lo informado por el team francés.

Claro que esta situación generó la bronca de Colapinto, quien lo expuso en la rueda de prensa posterior a la competencia. “Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, sostuvo el bonaerense de 22 años.

“Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, destacó el pilarense, cuya escudería ocupa el último lugar del Campeonato Mundial de Constructores.

No obstante las explicaciones de Alpine y el enojo de Colapinto, hay un tema clave: Gasly ya sabe que tiene un fuerte competidor dentro del equipo. El francés (168 Grandes Premios, 1 triunfo y 5 podios) ya fue superado en carrera por segundo fin de semana seguido por el argentino (18 carreras en F1), que sigue creciendo y el aliciente es saber que se siente más cómodo con el A525.

Este lunes se cumple un año de su debut en la F1 y Franco se muestra sólido en su rendimiento en Alpine. Salvo su accidente en Imola y el despiste con el leve golpe contra las defensas en Silverstone, solo le falta un punto de los exigidos por Flavio Briatore para que conserve su lugar: ir rápido, no chocar y sumar puntos. En ese momento la consulta fue por las “cinco carreras” por las que había sido anunciado, aunque Infobae adelantó que el argentino completará el año. Con un medio mecánico de nula competitividad el argentino le está sacando agua a las piedras. No comete errores en pista y este domingo hizo méritos para el décimo puesto y la correspondiente cosecha de la unidad.

Colapinto está cada vez más maduro arriba y abajo del auto. Demuestra resiliencia y personalidad para rehacerse de las frustraciones que vivió con los problemas mecánicos y fallas en las estrategias de su equipo. Deberá mantener este nivel para demostrar que merece continuar como titular en 2026, amén de su contrato por cinco años con Alpine.

Este domingo el argentino cruzó la meta en el 12° puesto y luego ganó otro debido a la penalización a Kimi Antonelli (Mercedes). Fue su mejor actuación con Alpine y, tomando en cuenta las limitaciones de su auto, puede compararse con sus mejores labores con Williams del año pasado.

Este fin de semana se vendrá el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo de Monza, donde el año pasado Franco Colapinto corrió su primera carrera en la Fórmula 1, de la mano de Williams. Se tratará de un gran desafío para Alpine en un escenario con rectas veloces y habrá que ver hasta dónde podrá llegar el motor Renault que comenzará a despedirse del equipo francés ya que el año próximo será reemplazado por Mercedes, una de las cartas que generan esperanzas en el equipo francés.