Teleshow

Facundo Arana habló de su relación con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Reencauzar todo”

Entre recuerdos y proyectos, el actor destacó el valor de la familia y la necesidad de apostar con convicción a los afectos

Guardar
Google icon
En medio de los rumores de reconciliación, Facundo Arana habló sobre cómo se encuentra su vínculo con María Susini y su familia (OLA Stream Océano)

A comienzos de este año, la noticia de la separación de Facundo Arana y María Susini sacudió al mundo del espectáculo argentino. Tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común, la pareja había construido un historial de bajo perfil y solidez, por lo que el anuncio sorprendió tanto a colegas como a seguidores. Desde entonces, no faltaron los rumores y versiones cruzadas sobre el vínculo actual entre ambos, alimentados en programas como LAM (América), donde se deslizó la posibilidad de una reconciliación. En medio de ese clima de especulaciones, fue el propio Facundo quien decidió hablar sobre su presente personal y familiar.

La declaración llegó durante una distendida charla en OLA Stream Océano, donde el actor se animó a abrir su corazón y compartir detalles íntimos de su situación actual. Consultado sobre el momento en el que se encuentra, Arana no esquivó la pregunta y respondió con honestidad: “Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia, después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años”. Y el actor reconoció: “Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo. Pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro, de nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante”.

PUBLICIDAD

Lejos de buscar titulares fáciles o alimentar la ansiedad mediática, Facundo optó por la cautela y la sinceridad, dejando en claro que el proceso de reencuentro es lento y requiere tiempo. “Para una persona como yo, que pienso que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, el tener esta cosa de ‘vamos de a poco’, a mí me cuesta mucho. Y porque no sé si mañana voy a estar acá. Yo deseo con toda mi alma morirme a los 109 años, pero... No lo sé. Entonces, esta cosa de la distancia, con un plan así... me cuesta muchoo. Pero bueno, hay veces que uno tiene que apostar”, confesó el actor, visiblemente conmovido.

Facundo Arana y María Susini
El actor se sinceró sobre su vínculo con María Susini tras días de rumores de reconciliación (Instagram)

En ese mismo sentido, Arana destacó: “Y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo”. De esta forma, reconoció que el camino hacia un nuevo equilibrio familiar es complejo, pero que lo recorre con convicción y entrega.

PUBLICIDAD

El repaso de su presente lo llevó también a reflexionar sobre su recorrido personal y profesional. “Después me encuentra muy contento de todo mi pasado hasta acá, orgulloso de haber sentido mi vocación, tanto en el trabajo como en el deporte, como cada cosa que a mí me apasionaba hacer, fui detrás de eso. Fui detrás del saxo, fui detrás de cantar, de actuar, de dibujar, de escribr". Y destactó: “A esta altura tengo mi propio trazo, que tarda mucho tiempo una persona en descubrir el trazo... Y en tener uno propio, que alguien diga: ‘Esto lo hizo Facundo’, porque está tu trazo. Mi forma de escribir. Pude publicar un libro de cuentos que estoy muy contento de haber hecho, y tuve muy lindas repercusiones. Actuar todo lo que quise en televisión, en cine, en teatro, hoy en teatro”.

El actor, reconocido por su versatilidad, hizo hincapié en la importancia de perseguir los sueños y atreverse a explorar distintas facetas artísticas. “Pude escalar todo lo que quise. Literal y metafóricamente”, sumó. Entre risas y recuerdos, Arana celebró lo logrado y puso especial énfasis en el mayor de sus logros: la familia. “Coronar todo eso con que armé la familia que soñé. Tengo los hijos que soñé. Es mucho más de lo que yo le hubiera pedido a la vida. Mucho, mucho más”.

Hace dos semanas, Pepe Ochoa aseguró que Facundo Arana y Marían Susini habrían retomado su relación (LAM - América)

La entrevista dejó en evidencia el momento de transición que atraviesa Arana, entre el balance de una vida llena de desafíos y pasiones, y la decisión de apostar nuevamente a su círculo más íntimo. Mientras los rumores sobre una reconciliación con María siguen circulando, el actor eligió la honestidad y el respeto por los tiempos personales y familiares, priorizando el cuidado de los vínculos y el bienestar de sus hijos.

Así, Facundo apuesta a la reconstrucción con la misma autenticidad que marcó cada etapa de su carrera, dejando en claro que, para él, la vida es un proceso de aprendizaje, entrega y amor en constante evolución.

Temas Relacionados

Facundo AranaMaría SusiniReconciliaciónRumoresLAM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

La actriz confiesa que está atravesando un período de su vida “más liviana y en paz”. Aprovechó su día para celebrar esta nueva etapa

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La conductora eligió un conjunto de satén estampado y peinado juvenil para recibir el invierno y festejar el Día del Padre en pantalla

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

La conductora eligió las redes sociales para reivindicar su doble rol en la crianza de Sofía Gala y celebrar el esfuerzo hecho en soledad

La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

Entre videos caseros, palabras a corazón abierto y guiños familiares, las celebridades argentinas inundan las redes con mensajes que van del homenaje sentido a la risa compartida

Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

A pesar de que el delantero está distanciado de su familia, la actriz dio un paso para vencer la enemistad que los separa

El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

DEPORTES

Los 11 titulares que se perfilan para jugar ante Austria y la buena noticia que disfrutó Scaloni en la práctica de la Selección

Los 11 titulares que se perfilan para jugar ante Austria y la buena noticia que disfrutó Scaloni en la práctica de la Selección

El cambio de look de Messi y De Paul antes del segundo partido de la selección argentina en el Mundial

Dana White y el sueño de UFC en el Coliseo de Roma: USD 150 millones, un fondo para Italia y un plan que buscó a Zuckerberg y Musk

El argentino Alessandro De Tullio ganó otra vez en la Indy Nxt y crece su sueño de llegar a la IndyCar

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Netanyahu reiteró que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

Condenaron a una cantante y a otros 7 artistas iraníes a 74 latigazos por un concierto

Detienen a un hombre tras ser captado por cámaras mientras robaba una motocicleta en una colonia de La Libertad

Impulsan reforma a la Ley de Tránsito en Honduras ante alarmante aumento de accidentes viales