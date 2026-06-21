Facundo Arana habló de su relación con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Reencauzar todo”

En medio de los rumores de reconciliación, Facundo Arana habló sobre cómo se encuentra su vínculo con María Susini y su familia (OLA Stream Océano)

A comienzos de este año, la noticia de la separación de Facundo Arana y María Susini sacudió al mundo del espectáculo argentino. Tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común, la pareja había construido un historial de bajo perfil y solidez, por lo que el anuncio sorprendió tanto a colegas como a seguidores. Desde entonces, no faltaron los rumores y versiones cruzadas sobre el vínculo actual entre ambos, alimentados en programas como LAM (América), donde se deslizó la posibilidad de una reconciliación. En medio de ese clima de especulaciones, fue el propio Facundo quien decidió hablar sobre su presente personal y familiar.

La declaración llegó durante una distendida charla en OLA Stream Océano, donde el actor se animó a abrir su corazón y compartir detalles íntimos de su situación actual. Consultado sobre el momento en el que se encuentra, Arana no esquivó la pregunta y respondió con honestidad: “Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia, después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años”. Y el actor reconoció: “Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo. Pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro, de nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante”.

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Lejos de buscar titulares fáciles o alimentar la ansiedad mediática, Facundo optó por la cautela y la sinceridad, dejando en claro que el proceso de reencuentro es lento y requiere tiempo. “Para una persona como yo, que pienso que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, el tener esta cosa de ‘vamos de a poco’, a mí me cuesta mucho. Y porque no sé si mañana voy a estar acá. Yo deseo con toda mi alma morirme a los 109 años, pero... No lo sé. Entonces, esta cosa de la distancia, con un plan así... me cuesta muchoo. Pero bueno, hay veces que uno tiene que apostar”, confesó el actor, visiblemente conmovido.

El actor se sinceró sobre su vínculo con María Susini tras días de rumores de reconciliación (Instagram)

En ese mismo sentido, Arana destacó: “Y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo”. De esta forma, reconoció que el camino hacia un nuevo equilibrio familiar es complejo, pero que lo recorre con convicción y entrega.

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El repaso de su presente lo llevó también a reflexionar sobre su recorrido personal y profesional. “Después me encuentra muy contento de todo mi pasado hasta acá, orgulloso de haber sentido mi vocación, tanto en el trabajo como en el deporte, como cada cosa que a mí me apasionaba hacer, fui detrás de eso. Fui detrás del saxo, fui detrás de cantar, de actuar, de dibujar, de escribr". Y destactó: “A esta altura tengo mi propio trazo, que tarda mucho tiempo una persona en descubrir el trazo... Y en tener uno propio, que alguien diga: ‘Esto lo hizo Facundo’, porque está tu trazo. Mi forma de escribir. Pude publicar un libro de cuentos que estoy muy contento de haber hecho, y tuve muy lindas repercusiones. Actuar todo lo que quise en televisión, en cine, en teatro, hoy en teatro”.

El actor, reconocido por su versatilidad, hizo hincapié en la importancia de perseguir los sueños y atreverse a explorar distintas facetas artísticas. “Pude escalar todo lo que quise. Literal y metafóricamente”, sumó. Entre risas y recuerdos, Arana celebró lo logrado y puso especial énfasis en el mayor de sus logros: la familia. “Coronar todo eso con que armé la familia que soñé. Tengo los hijos que soñé. Es mucho más de lo que yo le hubiera pedido a la vida. Mucho, mucho más”.

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Hace dos semanas, Pepe Ochoa aseguró que Facundo Arana y Marían Susini habrían retomado su relación (LAM - América)

La entrevista dejó en evidencia el momento de transición que atraviesa Arana, entre el balance de una vida llena de desafíos y pasiones, y la decisión de apostar nuevamente a su círculo más íntimo. Mientras los rumores sobre una reconciliación con María siguen circulando, el actor eligió la honestidad y el respeto por los tiempos personales y familiares, priorizando el cuidado de los vínculos y el bienestar de sus hijos.

Así, Facundo apuesta a la reconstrucción con la misma autenticidad que marcó cada etapa de su carrera, dejando en claro que, para él, la vida es un proceso de aprendizaje, entrega y amor en constante evolución.

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