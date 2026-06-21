Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

A las 4:00 p. m. del 21 de junio se cerraron las urnas - crédito Charlie Cordero

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dejó en el ojo del huracán, el preconteo de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia después al decir que no reconocerá los resultados preliminares entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda y que solo acatará lo que determine el escrutinio oficial.

Petro sostiene que el preconteo solo cumple una función informativa y que el único resultado con efecto legal surge del escrutinio, que revisa actas y reclamaciones ante las autoridades electorales. Por eso dijo que no dará por definido el desenlace con los boletines preliminares, sino con la decisión que adopten los jueces electorales al cierre del proceso oficial.

Afirmó que la definición corresponde a los jueces después de que evalúen las quejas presentadas en el escrutinio. También insistió en que lo divulgado antes de esa revisión solo sirve como información, llamó a “cuidar el voto” y anunció que entregará a las autoridades datos sobre presuntos flujos de dinero desde el exterior para influir en la contienda.

Qué diferencia hay entre el preconteo y el escrutinio

El preconteo es la primera fase de divulgación de resultados después del cierre de las urnas. Allí, los jurados cuentan los votos en cada mesa y remiten los datos con rapidez a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que consolida y publica boletines preliminares.

Gustavo Petro criticó el software que utiliza la Registraduría - crédito Natalia Pedraza/EFE

Dicho mecanismo no tiene validez jurídica. La Registraduría señala que el preconteo es exclusivamente informativo y que no sirve como base para decisiones legales o demandas electorales, porque puede registrar diferencias frente al resultado final.

Además, el escrutinio oficial opera de otra manera y tiene efecto vinculante. En esa etapa se revisan los formularios E-14 diligenciados en cada mesa y las comisiones escrutadoras, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), verifican los votos para establecer el resultado con validez jurídica.

El mensaje de la MOE y de las autoridades electorales

La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que sí pueden existir diferencias entre preconteo y escrutinio, aunque suelen ser reducidas. En las elecciones para el Congreso de 2026, la brecha global fue de 0,28%.

De igual manera, la MOE también indicó que el escrutinio puede introducir ajustes en la distribución final de curules en casos específicos. Aun así, sostuvo que esos cambios no alteran de forma significativa los resultados generales.

Frente a la tensión política, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a los candidatos y a sus seguidores reconocer el resultado de las urnas y evitar que la campaña profundice la división. “Este es un proceso democrático que no nos va a dividir como país”, afirmó.

Se estima que más de 20 millones de colombianos ejercieron su derecho al voto - crédito Juan David Duque/Reuters

Asimismo, el registrador nacional, Hernán Penagos, recordó que el escrutinio se hace con las actas físicas de cada mesa y reclamó confianza en las instituciones electorales. “Es un deber respetar y reconocer los resultados”, dijo, al insistir en que existen mecanismos legales para tramitar reclamaciones y resolver controversias.

Los antecedentes de 2022 y el reconocimiento internacional del preconteo

La postura actual de Petro contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando sí reconoció y celebró el preconteo tras su victoria presidencial. En esa elección, su campaña aceptó los resultados divulgados por la Registraduría como referencia inmediata de la jornada.

Entonces obtuvo 11,2 millones de votos y venció en segunda vuelta a Rodolfo Hernández. Con el 100% de las mesas informadas, alcanzó el 50,44% de los votos y más tarde el escrutinio oficial ratificó ese resultado.

El texto también recuerda que, aunque el preconteo es informativo, históricamente ha anticipado con alto grado de precisión el resultado final en Colombia. Esa confianza recibió un respaldo adicional antes de la segunda vuelta de 2026, cuando una auditoría externa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), concluyó que no encontró prueba de fraude o manipulación en la primera vuelta presidencial de ese año.

Tras esa primera vuelta de 2026, el preconteo ubicó a De la Espriella en el primer lugar y varios dirigentes reaccionaron antes de que terminara el escrutinio oficial. Entre ellos estuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que celebró la “contundente victoria” del candidato y expresó su “respaldo completo y total”, y el mandatario argentino, Javier Milei, que definió la jornada como una muestra del deseo de “libertad y progreso” de los colombianos.

Esas reacciones reflejaron el reconocimiento de que el preconteo ha recibido como señal temprana de la votación, aunque la definición formal queda en manos del procedimiento oficial. La controversia abierta por Petro mantiene así la atención sobre una distinción central del sistema colombiano: la información preliminar puede orientar la lectura política de la jornada, pero la resolución legal depende de la revisión oficial de las actas y de las reclamaciones.

Una semana antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales fueron publicadas encuestas de intención de voto en Colombia que deban ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

Cómo funciona el sistema que entrega resultados preliminares tras el cierre de urnas

La Registraduría Nacional del Estado Civil explica que, tras el cierre de las urnas, se despliega un operativo técnico, humano y logístico que permite la transmisión rápida de los primeros datos, aunque estos aún no son oficiales. El objetivo es asegurar información ágil, precisa y transparente para la ciudadanía.

A las 4:00 pm, hora de cierre de las mesas, los jurados de votación —seleccionados y formados con antelación— abren las urnas y realizan el conteo manual de los votos. Cada sufragio se clasifica y se registra en actas oficiales, verificando que el número coincida con la cantidad de votantes de la mesa.

Este control inicial busca evitar inconsistencias antes de que la información se transmita a nivel nacional. Además, cada mesa deja un registro físico, lo que facilita auditorías y revisiones posteriores.

Preconteo y transmisión de resultados preliminares

Al concluir el conteo manual, inicia el preconteo, proceso que permite conocer las tendencias electorales en pocas horas. Según la Registraduría, el mecanismo se desarrolla de forma rápida y eficiente.

La operación cuenta con 28 centros de recepción telefónica distribuidos en capitales departamentales. Allí, cerca de 14.000 personas procesan datos de unas 125.000 mesas de votación.

La información se registra en los formatos de recepción telefónica (FRT), diseñados para que los resultados preliminares puedan digitalizarse y publicarse de inmediato. Durante este procedimiento, solo se transmiten cifras y códigos numéricos —sin nombres de candidatos— para minimizar riesgos de manipulación o sesgo. Así, los primeros resultados se difunden poco después de cerrar las urnas, aunque la Registraduría recalca que su carácter es únicamente informativo.

Hernán Penagos, registrador nacional, se mostró satisfecho con la jornada electoral - crédito Registraduría

El escrutinio: etapa oficial para definir resultados

El escrutinio determina los resultados finales. Jueces y notarios, independientes de la administración electoral, se encargan de esta tarea. Toda la documentación física, incluidos votos y actas, se traslada bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la cadena de custodia.

En audiencias públicas, jueces y notarios revisan los documentos de cada mesa y, ante reclamaciones, pueden ordenar un nuevo conteo manual. El acta E-24 consigna el resultado final, que adquiere validez legal. Este procedimiento se aplica en todos los comicios nacionales y locales.

Controles y supervisión en el proceso electoral El sistema electoral del país incorpora auditorías continuas al software y a las distintas etapas del proceso, con la participación de partidos políticos, entidades de control, auditorías internacionales y observadores externos.

Según la Registraduría, la revisión de cada fase y la posibilidad de auditar actas y votos físicos refuerza la transparencia electoral. Representantes de la entidad resaltaron la importancia de la apertura y la vigilancia pública para mantener la confianza de la población en las elecciones presidenciales de 2026.