El enojo de Colapinto tras quedar a un paso de los puntos en el GP de Países Bajos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

Franco Colapinto realizó una soberbia actuación en el Gran Premio de Países Bajos y finalizó en la 11° posición, su mejor ubicación desde que está en Alpine. El argentino quedó al borde de sumar sus primeros puntos con la escudería francesa, aunque se vio perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car. Más allá de que el pilarense dejó una buena performance en Zanvoort, en la que hizo varios adelantamientos, se mostró muy disconforme con la estrategia por parte del team galo y los lugares que perdió por culpa de Pierre Gasly.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, relató el joven de 22 años en la rueda de prensa.

En esta misma línea, Colapinto puntualizó en el hecho de que podría haber finalizado más adelante y sumar sus primeras unidades con Alpine: “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, enfocarse en la próxima”.

“Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, agregó Franco sobre la estrategia de Alpine, que lo terminó perjudicando al darle prioridad a Gasly.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en lo que será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, en Italia. “Ahí debuté el año pasado. Ojalá que sea un buen fin de semana”, comentó el argentino sobre la carrera en Monza, donde se estrenó al mando del Williams FW46 en 2024.

