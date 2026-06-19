Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Horarios del partido: 00:00 horas del sábado 20 de junio (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)) / 22:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 horas del sábado 20 de junio (España).

Televisación: DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América TV (Perú) / Dsports (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).