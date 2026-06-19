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Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará un encuentro clave entre turcos y paraguayos, que perdieron en el debut, por lo que dejarán la vida en la cancha. Sigue las incidencias

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Horarios del partido: 00:00 horas del sábado 20 de junio (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)) / 22:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 horas del sábado 20 de junio (España).

Televisación: DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América TV (Perú) / Dsports (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

08:04 hsHoy

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

08:04 hsHoy

El Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos, será testigo de un duelo clave entre Turquía y Paraguay el viernes 19 de junio, por la fecha 2 del grupo D del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de sumar para no quedar relegados en la pelea por la clasificación, tras haber debutado con resultados adversos en la primera jornada.

08:04 hsHoy

Así llega Turquía

La selección de Turquía cayó 2-0 frente a Australia, mostrando dificultades para sostener el ritmo y poca efectividad en ataque, de ahí que necesita del triunfo para seguir con vida en la cita mundialista.

El DT Vincenzo Montella apostará por la experiencia de Hakan Çalhanoğlu y la magia de Arda Güler para quebrar a una defensa paraguaya que padeció más de la cuenta ante los estadounidenses.

Arda Guler es el jugador creativo de Turquía con una zurda prodigiosa. - créditos: REUTERS/Murad Sezer/File Photo
Arda Guler es el jugador creativo de Turquía con una zurda prodigiosa. - créditos: REUTERS/Murad Sezer/File Photo
08:03 hsHoy

Así llega Paraguay

La selección de Paraguay sufrió una derrota en el debut ante Estados Unidos por 4-1, lo que ha generado la necesidad de ajustes inmediatos para no quedar relegado en la lucha por la clasificación.

Bajo esa premisa, el técnico Gustavo Alfaro decidió modificar el esquema inicial. Matías Galarza ingresaría en el mediocampo en reemplazo de Damián Bobadilla, aportando frescura y mayor dinámica en la recuperación y distribución. Asimismo, en el ataque, Isidro Pitta tomaría el lugar de Antonio Sanabria, buscando mayor presencia física y movilidad para inquietar a la defensa turca.

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1
08:03 hsHoy

Último enfrentamiento

Las selecciones de Turquía y Paraguay solo se han visto las caras en una ocasión y fue el 16 de junio de 1995. El estadio Tierra de Campeones fue testigo de amistoso internacional que acabó en empate sin goles.

08:03 hsHoy

Turquía vs Paraguay: posibles alineaciones

Turquía: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro

13:11 hsAyer

Árbitro del Turquía vs Paraguay

El salvadoreño Iván Barton ha sido designado como árbitro principal para el encuentro entre Turquía y Paraguay. En las labores de asistencia estarán David Morán, también de El Salvador, y Antonio Pupiro, de Nicaragua. El cuarto árbitro será Oshane Nation, de Jamaica, y Caleb Wales, de Trinidad y Tobago, cumplirá funciones como quinto oficial.

El árbitro salvadoreño Iván Barton impartirá justicia en el Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026. - créditos: DZN
El árbitro salvadoreño Iván Barton impartirá justicia en el Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026. - créditos: DZN
08:03 hsHoy

Dónde ver Turquía vs Paraguay por Mundial 2026

El partido entre Turquía y Paraguay está programado para el viernes 19 de junio. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma DGO. América TV emitirá el encuentro a través de los canales 4 y 704, así como mediante su aplicación América TV GO. Disney+ también ofrecerá la señal como opción adicional.

DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América TV (Perú) / Dsports (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

08:03 hsHoy

A qué hora juegan Turquía vs Paraguay por Mundial 2026

El Turquía vs Paraguay, por la jornada 2 del grupo D del Mundial 2026, se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara (Estados Unidos) a las 22:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil el pitazo inicial se dará a la medianoche del sábado 20 de junio. En México comenzará a las 21:00 horas, mientras que en España está previsto para las 05:00 horas del sábado 20 de junio.

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