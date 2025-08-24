Deportes

Así están las tablas del Clausura tras el triunfo de Boca: Racing, al límite de quedar afuera de las Copas internacionales

El Xeneize sumó su segunda victoria y se metió en zona de clasificación tanto a los octavos, como de la próxima Libertadores. La Academia, muy comprometida

Boca y Racing, con suerte
Boca y Racing, con suerte dispar este domingo por el Torneo Clausura (Fotobaires)

El Torneo Clausura se aproxima al ecuador de la fase inicial y las peleas por el ingreso a las copas en la tabla anual y en la clasificación para los playoffs están al rojo vivo. La jornada del domingo de la sexta fecha del certamen tuvo importantes resultados con Racing y Boca Juniors como protagonistas y con suerte dispar, aunque todavía restan cinco encuentros que se jugarán el lunes.

En primer turno, Unión y Huracán igualaron 1-1 en Santa Fe y desperdiciaron la chance de quedar como los líderes de la zona A. Tras el empate, ambos quedaron como los escoltas de Barracas Central, con 10 puntos para el Globo y 9 para el Tatengue. Cabe recordar que el duelo entre Independiente y Platense se postergó.

Más tarde, Argentinos Juniors tuvo una sublime actuación en La Paternal y goleó por 4-1 a Racing de Avellaneda. Esto le permitió al Bicho meterse en zona de clasificación a los playoffs y ejerció presión sobre Boca en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores, mientras que la Academia quedó en una delicada posición tanto en el Clausura como en la tabla anual.

El Xeneize, por su parte, venció a Banfield por 2 a 0, en una jornada perfecta por los goles de Merentiel y Cavani, que pudieron romper con la sequía. De esta manera, el Xeneize se metió en zona de clasificación tanto los playoffs, como a la próxima Copa Libertadores.

Racing sufrió una dura caída
Racing sufrió una dura caída frente Argentinos Juniors y su presente en el Clausura es complejo (Fotobaires)

El sábado arrancó con la victoria como local (1-0) de San Lorenzo ante Instituto de Córdoba, resultado que le permitió al Ciclón alcanzar de manera transitoria a River Plate en lo más alto de la Zona B.

Además, como plato fuerte, Rosario Central derrotó 1-0 a Newell’s en el clásico rosarino gracias a un golazo de Ángel Di María. De esta manera, el Canalla ratificó su buen presente y lidera con 45 puntos la Tabla Anual, lo que estaría llevando al equipo dirigido por Ariel Holan a la próxima Copa Libertadores.

En el último turno del sábado, Atlético Tucumán goleó 3-0 al Talleres de Carlos Tevez, que se encuentra en una situación comprometida con el descenso por Tabla Anual. En tanto que en San Juan, San Martín venció 1-0 a Gimnasia y sumó tres puntos importantes en la lucha por la permanencia.

La jornada comenzó el viernes con los empates 1-1 de Tigre-Independiente Rivadavia y Barracas Central-Defensa y Justicia. Ambos encuentros comenzaron con victorias parciales de los visitantes, pero en el cierre, los locales llegaron a la igualdad. En el caso del Guapo, el punto sirvió para sostener la punta en la Zona A, con 11 unidades.

En cambio, para el Matador, el empate sobre la hora ante la Lepra mendocina le permitió quedar entre los clasificados a playoffs, con 8 unidades. En la Tabla Anual, tanto Tigre como Barracas continúan en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026 y siguen soñando con un cupo para la Libertadores.

La fecha 6 bajará el telón el día lunes con cinco encuentros. Deportivo Riestra chocará contra Sarmiento (J) y Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Vélez. Además, Belgrano jugará contra Central Córdoba (SdE), mientras que Estudiantes (LP) hará lo propio con Aldosivi. Lanús y River Plate cerrarán la jornada en La Fortaleza.

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA:

  • VIERNES 22/08

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

Tigre 1-1 Independiente Rivadavia

  • SÁBADO 23/08

San Lorenzo 1-0 Instituto

Rosario Central 1-0 Newell’s

Atlético Tucumán 3-0 Talleres

San Martín de San Juan 1-0 Gimnasia

  • DOMINGO 24/8

Unión de Santa Fe 1-1 Huracán

Argentinos Juniors 4-1 Racing

Boca Juniors 2-0 Banfield

  • LUNES 25/8

15.00: Deportivo Riestra vs. Sarmiento

17.00: Godoy Cruz vs. Vélez

19.00: Belgrano vs. Central Córdoba

19.15: Estudiantes de La Plata vs. Aldosivi

21.15: Lanús vs. River Plate

