Arranca la fecha 6 del Torneo Clausura con Barracas-Defensa y Tigre-Independiente Rivadavia: hora, TV y posibles formaciones

Comienza la fecha 6 del Torneo Clausura con dos partidos

El Torneo Clausura se acerca al ecuador de la fase inicial y la sexta fecha comenzará con dos encuentros trascendentales. Barracas Central, líder de la zona A, buscará mantenerse en la cima en su duelo contra Defensa y Justicia. Más tarde, Tigre recibirá en Victoria a Independiente Rivadavia.

Barracas Central vs. Defensa y Justicia

Barracas Central logró el hito de quedar en lo más alto del Torneo Clausura después de igualar 1-1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la última fecha. De esta manera, se ubicó en la cima de la zona A con 10 unidades, seguido por Estudiantes (LP) y Huracán con 9. Además, se ubica sexto en la tabla anual con 36 puntos.

Por su parte, Defensa y Justicia arrastra un presente irregular, aunque se ubica sexto en el Clausura con 8 puntos. El Halcón de Varela viene de empatar 1-1 contra Newell’s en condición de local.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Rafael Delgado, Lucas Ferreira, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aaron Molinas; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y Abiel Osorio o Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Hora: 15.30

TV: TNT Sports

Tigre vs. Independiente Rivadavia

Tigre viene de concretar una importante victoria por 2-1 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda después de remontar el resultado en el tiempo de descuento. Así las cosas, el Matador de Diego Dabove se ubicó octavo con siete unidades en el Clausura y, en el mismo lugar, con 34 puntos, en la anual.

Del otro lado de la moneda, Independiente Rivadavia viene de dos caídas al hilo: 2-1 en su visita a Estudiantes de La Plata y 0-3 con Boca Juniors. De esta manera, quedó relegado a la parte baja en el Torneo Clausura y fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la anual. La Lepra mendocina marcha en el 12° lugar con 31 puntos.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Bruno Leyes, Santiago González, Sebastián Medina, Jabes Saralegui, Simón Rivero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Pedro Souto, Sheyko Studer, Ivan Villaba, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nazareno Arasa

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

