Sigue la fecha 6 del Torneo Clausura con dos encuentros: la agenda del domingo

Desde las 14, Huracán visitará a Unión en Santa Fe. Luego, Racing jugará ante Argentinos (16.15)

Sigue la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Además del partido que animarán Boca Juniors y Banfield en la Bombonera, otros dos encuentros se disputarán en la jornada del domingo tras la postergación del cotejo entre Independiente y Platense.

UNIÓN-HURACÁN

Unión vs Huracán

La sexta fecha del Torneo Clausura tendrá continuidad con el duelo que animarán en el 15 de Abril Unión de Santa Fe y Huracán. Desde las 14, con el arbitraje de Andrés Merlos y la transmisión a cargo de la señal ESPN Premium, el Globo buscará dejar en el pasado la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas y celebrar una nueva alegría en territorio ajeno.

El conjunto de Frank Darío Kudelka llega a su compromiso tras la derrota sufrida en el Tomás Adolfo Ducó frente al conjunto de Manizales y aspira a obtener una nueva victoria contra el Tatengue para seguir en los primeros puestos de la Zona A del campeonato doméstico.

Es que los triunfos ante Argentinos Juniors, Tigre y Boca posicionan al elenco quemero en el tercer puesto del grupo con 9 unidades y mantienen firme los deseos de revancha, luego de que se le escapara el título del Apertura en la final ante Platense.

Los de Leonardo Carol Madelón, en tanto, también atraviesan un buen presente, gracias a los ocho puntos obtenidos en sus primeras 5 presentaciones gracias a la notable goleada obtenida en Córdoba contra Instituto (4-0), el debut victorioso frente a Estudiantes (1-0) y los empates con buenas sensaciones ante el Xeneize (1-1 en La Bombonera) y Tigre (0-0). Es decir, que el Tatengue sólo cayó en su compromiso contra el Bicho en La Paternal.

El historial entre ambos equipos por el campeonato de Primera División registra 61 cruces, con 18 triunfos para Unión, 26 para Huracán y 17 empates.

Posibles formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte, Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas, Franco Fragapane, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón

Huracán: Hernán Galíndez, Leandro Lescano, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora y Erik Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora:14

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: 15 de Abril

TV: ESPN Premium

ARGENTINOS-RACING

Luego del choque en Santa Fe, la acción se trasladará al Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors recibirá a Racing, en la continuidad de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El espectáculo en el Semillero del Mundo comenzará a las 16:15, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión televisiva estará a cargo de la señal ESPN Premium.

La Academia vive dos realidades opuestas. Toda la alegría que disfruta en la Copa Libertadores, donde accedió a los cuartos de final tras eliminar a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda, en el campeonato doméstico marcha penúltimo en el grupo y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos que entregan boletos para la siguiente fase.

El conjunto de Gustavo Costas, quien deberá cumplir una sanción de 4 fechas por su reacción en la última caída con Tigre, acumula 3 derrotas (con Barracas Central y Estudiantes son las otras dos), un empate (con Boca) y sólo pudo superar a Belgrano en Córdoba.

Para el choque con el Bicho, del otro lado de la línea de cal estarán Francisco Bersce y Gonzalo Costas, quienes se desempeñan como ayudantes de campo del experimentado estratega. Además, en el banco también estará Nacho González, quien se recibió como entrenador, pero se desempeña como entrenador de arqueros.

Del otro lado, Nico Diez tendrá tres ausencias notables, por las expulsiones en su última presentación frente al Globo. Es decir que el DT no podrá contar con Federico Fattori (recibió dos fechas de suspensión), Francisco Álvarez (una fecha por doble amonestación) y el arquero suplente Gonzalo Siri (2 fechas).

El historial entre ambos equipos refleja 126 enfrentamientos en la primera división, en los que la Academia lleva la ventaja al ganar en 59 ocasiones contra los 26 triunfos de Argentinos. Los otros 41 partidos finalizaron empatados.

Posibles formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Sebastián Prieto, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Leandro Lozano, Nicolás Oroz, Juan Cardozo, Alan Lescano, Emiliano Viveros, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Juan Ignacio Nardoni, Gabriel Rojas, Duván Vergara, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas

Hora:16:15

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: 15 de Abril

TV: ESPN Premium

