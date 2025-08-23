San Lorenzo recibirá a Instituto en busca de retomar el liderazgo de su zona en el Clausura: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibirá a Instituto por la fecha 6 del Torneo Clausura

San Lorenzo buscará recuperarse en el Torneo Clausura y recibirá a Instituto de Córdoba en el Nuevo Gasómetro por la sexta fecha de la Zona B. El encuentro comenzará a las 14.30, tendrá como árbitro a Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.

El conjunto que dirige Damián Ayude continúa arrastrando su crisis institucional con la reaparición de Marcelo Moretti tras la licencia como presidente del club, pero intentará mantenerse al margen de eso y volver a ganar luego de la derrota sufrida en Vicente López ante Platense (1-2). El Ciclón acumula 8 puntos y de obtener la victoria ante La Gloria retomará el liderazgo transitorio junto con River Plate.

En tanto, los dirigidos por Daniel Oldrá no atraviesan su mejor presente, ya que arrastran cuatro partidos sin ganar y vienen de ser goleados 4-0 por Unión de Santa Fe en Córdoba. En estos momentos, Instituto tiene 5 puntos y se encuentra fuera de la zona de clasificación a playoffs, por lo que el encuentro en el Bajo Flores se torna trascendental.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Daniel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Ratalino, Matías Reali, Agustín Ladstatter y Andrés Vombergar. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Lucas Rodríguez, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Alex Luna; Manuel Romero, Damián Puebla y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN VS TALLERES

@ATOficial

Atlético Tucumán será local ante el Talleres de Carlos Tevez que necesita sumar imperiosamente para salir de la zona de descenso en la Tabla Anual. El partido comenzará a las 20, tendrá como árbitro a Andrés Gariano y transmisión de TNT Sports.

El Decano viene de conseguir un valioso empate sobre la hora en Junín ante Sarmiento cuando perdía 2-0, pero sabe que debe ganar como local para romper una sequía de cuatro partidos sin triunfos. Si bien el conjunto de Lucas Pusineri se encuentra con 6 puntos en zona de clasificación a Playoffs, no debe descuidar su cosecha pensando en la permanencia.

Por el lado de Talleres, que no pudo vencer en Córdoba a San Martín de San Juan, hay una necesidad de conseguir los tres puntos para enderezar el rumbo y escapar de los últimos puestos de las tablas.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Franco Nicola, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Maximiliano Villa; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Juan Portilla, Matías Galarza; Rubén Botta, Luis Sequeira, Rick; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Estadio: José Fierro

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 20

TV: TNT Sports

SAN MARTÍN VS GIMNASIA

Gimnasia visita a San Martín de San Juan

San Martín de San Juan tiene una prueba crucial ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Hilario Sánchez. El partido, correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, se iniciará a las 20, tendrá el arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión en vivo de ESPN Premium.

El conjunto verdinegro está último en la Tabla de Promedios y Anual, por lo que estaría descendiendo a la Primera Nacional. Los dirigidos por Leandro Romagnoli deberán sumar para recortar puntos y escalar posiciones. En su último compromiso igualaron sin goles frente a Talleres y hace tres fechas que no ganan.

Enfrente estará el Lobo que se mantiene en puestos de clasificación a playoff, pero que cortó una racha de dos triunfos en fila luego de perder en su último encuentro 2-1 ante Lanús, en el Bosque.

Probables formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García, Horacio Tijanovich, Santiago Salle; Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado; Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Jeremías Merlo, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Hilario Sánchez

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Luis Lobo Medina

Hora: 20

TV: ESPN Premium

