Boca Juniors recibirá a Banfield en la Bombonera por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo viene de cortar una larga racha sin triunfos tras la victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Transmite TNT Sports a las 18.15

17:08 hsHoy

Con ausencias llamativas, Boca Juniors dio a conocer los citados para recibir a Banfield: el marginado que podría irse a préstamo

El Xeneize se enfrentará mañana al Taladro en busca de cosechar su segundo triunfo al hilo

Después de romper la racha de 12 partidos sin ganar, Boca Juniors intentará hilvanar su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura mañana, cuando reciba a Banfield por la sexta jornada de la Zona A en la Bombonera (arrancará a las 18:15). Para esta ocasión, Miguel Ángel Russo podría repetir el once inicial, aunque las novedades pasan por llamativas ausencias en la lista de convocados. Además, uno de los marginados podría marcharse en los próximos días.

16:49 hsHoy

Boca buscará una victoria para meterse entre los 8 de la Zona A:

El Xeneize acumula 6 puntos, uno menos que su rival de esta tarde (7) y se ubica en el puesto 10 del grupo. Necesita sumar tres puntos como local para sumarse al lote de los clasificados a los playoffs y también para seguir entre los primeros de la Tabla Anual.

16:11 hsHoy

Boca intentará ganar su primer partido en la Bombonera:

En lo que va del Torneo Clausura, el Xeneize igualó en sus dos presentaciones: ambas fueron 1-1 (ante Unión y el clásico ante Racing)

Estadio de Boca Juniors
15:06 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

15:03 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Banfield:

El partido se pondrá en marcha a las 18.15 y tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina. El duelo se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.

15:02 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Boca Juniors y Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Leandro Paredes volverá a ser
Leandro Paredes volverá a ser titular en el Xeneize (Fotobaires)

