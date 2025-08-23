El golazo de tiro libre de Ángel Di María para darle el triunfo a Central en el clásico de Rosario ante Newell’s

No caben dudas de que Ángel Di María cumplió un sueño este sábado 23 de agosto del 2025. A los múltiples éxitos a lo largo de su carrera deportiva, seguramente le faltaban lo que logró hoy: un golazo para ganarle 1-0 a Newell’s en el clásico de la ciudad.

En un partido aburrido, casi sin actividad en los arcos y con un Fideo que había estado bien controlado, el jugador de 37 años encontró la llave del gol a los 36 minutos del complemento por intermedio de una pelota parada. Se hizo cargo de un tiro libre alejado del área que terminó colgando en el ángulo superior izquierdo del arco que defendió el paraguayo Juan Espinola.

Di María se dirigió corriendo hacia uno de los costados del Gigante de Arroyito, mientras su esposa Jorgelina Cardoso y el resto de sus familiares celebraban exultantes en el palco. El líder del Canalla se sacó la camiseta para celebrar y el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero de poco le importó a Angelito, quien terminó al borde de las lágrimas segundos después cuando todo el estadio lo ovacionó.

A los 44 minutos, Ariel Holan decidió sacarlo de la cancha –lo reemplazó Gaspar Duarte– para que el campeón del mundo con la selección argentina se gane otra ovación. Di María le dio un profundo abrazo al DT y también tuvo un recibimiento afectuosos de los compañeros que estaban precalentando.

“En estos 18 años afuera lo único que deseaba era volver, poder cumplir este sueño y la verdad que con lo que pasó hoy, ya no sé qué más pedir. ¿Si me queda algo más? Sí, ser campeón con Central...", declaró entre lágrimas tras este juego histórico para su carrera.

El regreso de Di María a Central ha reavivado recuerdos de sus primeros pasos en el fútbol profesional, pero también ha sumado nuevos capítulos a su historia con la camiseta auriazul. En su tercer clásico ante Newell’s Old Boys como profesional, el campeón del mundo volvió a ser protagonista, una experiencia que no vivía desde hace casi dos décadas. En aquella ocasión, el 2 de abril de 2006, el equipo dirigido por Leonardo Astrada empató sin goles en el Gigante de Arroyito y el joven Di María, con apenas 18 años, ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Eduardo Coudet.

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

En su retorno al fútbol argentino, Di María ha disputado 6 encuentros y ha convertido 3 goles. El primero llegó en el empate 1-1 ante Godoy Cruz, cuando abrió el marcador mediante un penal que generó debate en la primera fecha del Torneo Clausura. La segunda anotación también fue desde los doce pasos, en la victoria 1-0 sobre Lanús en la segunda jornada, en una jugada que volvió a tener cierta controversia. Posteriormente, el Canalla igualó sin goles frente a San Martín de San Juan y Atlético Tucumán, y sumó otro empate 1-1 ante Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito, con gol de Alejo Véliz.

Con estos seis partidos en su nueva etapa, Di María acumula un total de 42 presentaciones y 9 anotaciones con la camiseta de Central.

El tercer clásico ante Newell’s representó un hito en su carrera local. El segundo antecedente de Di María en el derby rosarino se remonta al 6 de mayo de 2007, cuando los dirigidos por Carlos Ischia cayeron 1-0 en el Coloso del Parque Independencia. Aquella tarde, los auriazules desperdiciaron un penal que Justo Villar le atajó a Kily González. Un dato llamativo de ese encuentro es que el Fideo compartió la delantera con Gonzalo Belloso, quien hoy ocupa la presidencia del club.

La agenda para los dirigidos por Holan ahora continuará con la 7ª fecha del Torneo Clausura: visitarán a Sarmiento en Junín el próximo sábado 30 de agosto desde las 19.15.

El Canalla está invicto en las estas primeras seis fechas del campeonato con dos victorias y cuatro empates que lo posicionan en la tercera ubicación del Grupo B del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno de los líderes River Plate y San Lorenzo. Pero además estiró las distancias en el historial del clásico: Rosario Central ganó 96 duelos, Newell’s 77 y hubo 103 empates.

