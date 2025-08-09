La reacción de Juan Román Riquelme en el palco de la Bombonera durante el empate de Boca Juniors ante Racing

Boca Juniors rescató un empate sobre el final ante Racing en la Bombonera con un gol de Milton Giménez tras una asistencia de Leandro Paredes, pero no logró escapar de una crisis que está cimentada en una racha verdaderamente preocupante: lleva 12 partidos consecutivos sin celebrar un triunfo.

Tras los cambios estructurales que realizó en los últimos días, las cámaras siguieron de cerca las reacciones del presidente Juan Román Riquelme en el palco del estadio durante un compromiso correspondiente a la 4ª fecha que tuvo pasajes positivos por momentos del Xeneize, pero que también casi termina en derrota a raíz del tanto que había anotado Santiago Solari a 15 minutos del final.

Una vez que Nicolás Ramírez pitó el cierre del juego, las cámaras de la transmisión mostraron una repetición del palco del mandatario y Román tuvo una reacción que no pasó inadvertida en redes sociales. Las imágenes, sin embargo, habían sido tomadas minutos antes tras el empate de Giménez. “Así gritó Juan Román Riquelme el gol de Milton Giménez para el empate 1-1 de Boca ante Racing”, informó ESPN en sus redes sociales.

El presidente Riquelme estuvo en el palco acompañado por Pablo Ledesma y Mariano Herrón (Fotobaires)

Luego de días de tensión que tuvieron las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna del Consejo de Fútbol a raíz de los malos resultados, además de la rescisión de contrato de Marcos Rojo, Riquelme se mostró acompañado por Pablo Ledesma y Mariano Herrón en el sector presidencial. El primero es el DT de la Sexta División junto con Cata Díaz (hoy la categoría goleó 3-0 a River en el Superclásico de inferiores) y el otro retornó a liderar la reserva junto con Morel Rodríguez tras el interinato que tuvo en el primer equipo en el cierre del Torneo Apertura.

Actualmente, Marcelo Delgado permanece en la estructura del fútbol profesional, aunque se espera que la dirigencia defina a una nueva figura para este sector teniendo en cuenta que el Patrón Bermúdez tampoco está en funciones.

Lo cierto es que Román atraviesa uno de los momentos más sensibles desde que arribó al puesto principal de la dirigencia. El equipo suma 12 partidos sin triunfos, registrando la racha más extensa en la historia del Xeneize sin ganar. En ese contexto, el equipo sólo está en competencia en el Clausura ya que quedó eliminado en la fases previa de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y frente a Atlético Tucumán en los 16avos de la Copa Argentina. El equipo solo puede sacar el boleto a la próxima Libertadores consiguiendo el título en el Clausura o quedando entre los tres mejores de la Tabla Anual.

La última vez que Riquelme habló en los medios fue a fines de junio tras el paso por el Mundial de Clubes que comenzó con un auspicioso empate 2-2 ante Benfica, pero que terminó deslucido tras la igualdad 1-1 contra Auckland City. “Desde 2019 que llegamos somos el club que más títulos ganó de todos”, planteó. Y remarcó de cara a lo que iba a ser el inicio del Clausura: “Ahora habrá que pensar en lo que viene porque tenemos la obligación de ser protagonistas y pelear por los títulos que vienen este semestre y que el hincha esté contento”.

En ese entonces también se refirió el desempeño de Miguel Ángel Russo, quien este sábado suspendió la conferencia de prensa posterior al partido por problemas en la voz. “El entrenador vuelve con muchas cosas buenas y otras que sabe que tiene que mejorar, que le vino muy bien para conocer a los jugadores. Cuando volvamos nos sentaremos con él y veremos qué decisiones vamos a tomar”, había analizado en ese momento.