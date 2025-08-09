Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima Copa Libertadores: el riesgo que corre Boca tras el empate con Racing

(Fotobaires)

La 4ª fecha del Torneo Clausura tuvo el foco puesto en los clásicos pautados para este sábado. A la espera de Independiente-River Plate, Boca Juniors rescató un empate ante Racing en la Bombonera, estiró a 12 partidos sin triunfos la peor racha de su historia y corre riesgo de perder su puesto en la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la Tabla Anual.

El Xeneize está 13° en el Grupo A del Torneo Clausura con apenas tres puntos sobre 15 equipos, pero más allá de la pelea por avanzar a octavos de final de este certamen la mirada está puesta en la Tabla Anual que entregará los boletos a la Libertadores 2026: los de La Ribera figura tercero con 36 unidades, pero Argentinos Juniors (35) podría sacarlo del último lugar que entregará pases a la Copa si vence este domingo a Unión.

Hay que tener presente que tres de los cuatro protagonistas de la jornada sabatina de clásicos reiniciarán la actividad internacional entre semana: la Academia visitará a Peñarol en Uruguay el martes desde las 19.30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Rojo afrontará su llave de octavos de Sudamericana el miércoles en Chile ante Universidad (21.30) y el Millonario jugará por Libertadores el jueves en Paraguay contra Libertad.

La jornada había iniciado el jueves con la derrota de Godoy Cruz como local ante Gimnasia La Plata que derivó en la salida de Esteban Solari como DT del Tomba y la posterior contratación de Walter Ribonetto en su lugar. Pero también hubo un importante triunfo de San Lorenzo 1-0 sobre Vélez para pelear por el ingreso a la Copa Libertadores en la Tabla Anual y para poner en aprietos a un Fortín que está mirando de reojo el descenso en ese conteo. También hubo triunfos de Estudiantes de La Plata (2-1 sobre Independiente Rivadavia), Huracán (1-0 ante Tigre) y Lanús (1-0 frente a Talleres) junto con el empate 1-1 entre Newell’s y Central Córdoba.

La fecha se cerrará con tres partidos el domingo (Barracas Central-Aldosivi, Instituto-Platense y Argentinos Juniors-Unión) y un duelo el lunes (Defensa y Justicia-Deportivo Riestra).

TABLA ANUAL

* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).

* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

LA 4ª FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

• BOCA JUNIORS 1-1 RACING

• SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• LANÚS 1-0 TALLERES DE CÓRDOBA

• NEWELL’S 1-1 CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• ESTUDIANTES DE LA PLATA 2-1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

• SAN LORENZO 1-0 VÉLEZ

• GODOY CRUZ 1-2 GIMNASIA LA PLATA

LA AGENDA DE LA 4ª FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

Sábado 9 de agosto

18.30: Independiente vs. River Plate

20.45: Atlético Tucumán vs. Rosario Central

20.45: Belgrano de Córdoba vs. Banfield

Domingo 10 de agosto

15.00: Barracas Central vs. Aldosivi

17.00: Instituto de Córdoba vs. Platense

20.00: Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe

Lunes 11 de agosto

19.00: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra