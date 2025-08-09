Deportes

Boca Juniors profundizó su peor racha de la historia: llegó a los 12 partidos sin triunfos tras empatar con Racing

El empate en la Bombonera profundizó una estadística que se inició en abril con una caída en el Superclásico ante River Plate

Boca Juniors empató 1-1 con Racing por la 4ª fecha del Torneo Clausura y profundizó una crisis que tiene una estadística contundente: hace 112 días que no consigue un triunfo.

El Xeneize estiró la peor racha de su historia con el 12° encuentro consecutivo sin victorias. La última vez que ganó en los 90 minutos fue ante Estudiantes de La Plata, el 19 de abril del 2025 con Fernando Gago como entrenador y por la 14ª jornada del Apertura.

El andar negativo se inició una semana después en el Estadio Mas Monumental: River Plate lo venció 2-1 y le puso punto final a la era de Gago como DT del Xeneize. Desde entonces, el elenco de La Ribera firmó en total 7 empates y 5 derrotas con Mariano Herrón primero y con Miguel Ángel Russo, luego.

La etapa de Herrón como interino sumó un primer empate 1-1 ante Tigre como visitante por la última jornada de la fase de grupos del Apertura. Luego vino un 0-0 con Lanús en los octavos de final: Boca avanzó a la siguiente ronda tras imponerse por penales en la Bombonera. Sin embargo, esa pequeña brisa concluyó cuando Independiente lo eliminó con una victoria 1-0 en los cuartos de final.

La dirigencia designó a Russo como reemplazante en el banco de suplentes y el ciclo se inició en el Mundial de Clubes con un empate 2-2 ante Benfica que dejó una auspiciosa imagen. Una posterior derrota 2-1 ante Bayern Múnich alimentó un cierto clima de esperanza que quedó definitivamente enterrado con el empate 1-1 en el último duelo de ese certamen contra el equipo amateur Auckland City.

El comienzo del Torneo Clausura no cambió el clima: Boca igualó 0-0 con Argentinos Juniors en La Paternal en el inicio del certamen, empató 1-1 como local ante Unión, firmó una derrota 1-0 la fecha anterior ante Huracán en Parque Patricios y completó con este resultado como local contra la Academia. Entre medio, perdió 2-1 contra Atlético Tucumán y quedó eliminado en los 16avos de la Copa Argentina.

Con la caída ante el Globo hace dos semanas, la institución que lidera Juan Román Riquelme ya había superado la peor racha sin victorias de su historia, que era de 10 partidos sin celebrar en 1957 y 2021. Según precisó el estadígrafo Silvio Maverino, la primera vez ocurrió bajo la tutela de Bernardo José Gandulla, e incluyó los duelos contra San Lorenzo (2-3), Rosario Central (0-0), Lanús (1-1), River Plate (2-2), Racing (0-2), Argentinos Juniors (0-1), Ferro(0-0), Huracán (0-0), Newell’s (0-0) y Estudiantes (1-3). Se prolongó del 16 de junio al 25 de agosto de 1957.

La segunda vez fue compartida entre el propio Russo y Sebastián Battaglia. Fueron ocho partidos de Miguelo y dos de Battaglia, correspondientes a cuando presentó a la Reserva en plena pandemia de COVID-19, luego de que el plantel profesional había vuelto de Brasil envuelto en un escándalo por la eliminación en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Los malos resultados iniciaron el 31 de mayo y terminaron el 15 de agosto de 2021.

LA RACHA DE BOCA JUNIORS SIN GANAR

• 1-2 vs. River Plate (Torneo Apertura)

• 1-1 vs. Tigre (Torneo Apertura)

• 0-0 vs. Lanús (Torneo Apertura)*

• 0-1 vs. Independiente (Torneo Apertura)

• 2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)

• 1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes)

• 1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)

• 0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

• 1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)

• 0-1 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)

• 0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)

• 1-1 vs. Racing (Torneo Clausura)

* Clasificó de ronda tras ganar por penales

