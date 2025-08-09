Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de Boca Juniors ante Racing

Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa después del clásico entre Boca Juniors y Racing (Fotobaires)

En una Bombonera con un clima caldeado desde el calentamiento previo al clásico, Boca Juniors profundizó su crisis y empató 1-1 contra Racing por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Los goles del encuentro fueron obras de Milton Giménez y Santiago Solari. De esta manera, el Xeneize mantiene una racha de 12 partidos sin conocer la victoria, la más larga de su historia. Una vez finalizado el match, cuando se esperaba la palabra de Miguel Ángel Russo, se informó que el DT decidió suspender la conferencia.

Según argumentaron en los canales ESPN y TyC Sports, el director técnico “se quedó sin voz” después de los 90 minutos del encuentro y el club optó por cancelar la rueda de prensa. “Tomó la decisión de no salir a hablar en conferencia de prensa porque se quedó sin voz. Por eso Miguel Ángel Russo no vino a este sector. Eso nos contaba la gente de prensa”, aseguró el cronista de ESPN Emiliano Raddi.

Cabe destacar que esta es la primera oportunidad en la que el experimentado entrenador no habla después del partido desde que está al mando del Xeneize. En anto, ninguno de sus ayudantes (Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez) tomaron la posta ante los micrófonos.

Con 8 partidos sin victorias, Russo se convirtió en el entrenador de Boca que más encuentros tardó en ganar en el inicio de un ciclo. En la derrota ante Huracán en Parque Patricios ya había igualado a Mario Nicasio Zanabria (7 cotejos en 1984), pero ahora quebró ese récord negativo. Esta sequía se genera en medio de la peor crisis futbolística en la gestión de Juan Román Riquelme y frente a muchos cuestionamientos para con el cuerpo técnico que lidera.

El clásico se desarrolló con un ritmo frenético. Racing acechó el arco de Agustín Marchesín en el arranque del encuentro, donde tuvo constantes llegadas con fuerza sobre el área Xeneize. Boca no pudo detener las arremetidas de la Academia y sufrió el dominio de la visita. Sin embargo, el elenco de Gustavo Costas no supo plasmar la superioridad en el resultado y el duelo comenzó a equipararse con el correr de los minutos.

De hecho, el partido comenzó a partirse y ambos elencos transitaban la mitad de la cancha con rapidez. Con este panorama, principalmente a lo largo del complemento, tanto Boca como Racing generaron peligro en el arco rival. Así las cosas, Marchesín y Facundo Cambeses se destacaron con intervenciones clave.

El primer gol llegó a los 31 minutos de partido. En una jugada en la que Gabriel Rojas sacó un fuerte remate desde la frontal del área, Santiago Solari logró desviar el balón para poner el 1-0 a favor de la Academia. Sin embargo, el elenco de Avellaneda no pudo mantener la victoria y Boca igualó el trámite a partir de su mejor arma: la pelota parada. Con un exquisito centro por parte de Leandro Paredes, Milton Giménez se impuso en el aire y estampó el 1-1 final.

Cabe recordar que Boca llegaba al encuentro con varias derrotas que hicieron mella en la institución. Con la eliminación de la Copa Argentina al perder por 2-1 contra Atlético Tucumán y la caída por la mínima en su visita a Huracán, el Xeneize desembarcó al clásico contra la Academia con la obligación de ganar.

Russo no pudo cortar la mala racha con Boca: es el entrenador que más tardó en ganar un partido en la historia del club (lleva 8 cotejos)

Peor la histórica racha negativa se incrementó con el empate: lleva 12 presentaciones sin conocer la victoria, el registro más longevo a lo largo de toda su historia. Con un balance de 7 empates y 5 derrotas, la marca negativa comenzó el 27 de abril pasado con el 1-2 ante River Plate en el Estadio Monumental, un partido que le puso punto final al ciclo de Fernando Gago como entrenador.

Otro de los cimbronazos internos de la institución a lo largo de la semana fue la disolución del Consejo de Fútbol, donde Mauricio Chicho Serna y Raúl Cascini no siguen formando parte de la cúpula dirigencial de Boca.

Lo próximo en el plano futbolístico para el equipo de Miguel Ángel Russo será por la quinta jornada del Torneo Clausura: viajará a Mendoza para chocar contra Independiente Rivadavia el domingo 17 de agosto, desde las 20:30. Una semana más tarde, volverá a La Bombonera para recibir a Banfield.

Por su parte, tras este resultado, el lugar del Xeneize en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores en la tabla anual empieza a peligrar. Boca marcha tercero con 36 unidades, por lo que podría ser superado si Argentinos Juniors gana su correspondiente partido. A su vez, está 13° en el Clausura con tres puntos.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL