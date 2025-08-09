El fantástico tanto de taco en la goleada 6-2 de Boca Juniors sobre River Plate en uno de los Superclásicos de inferiores

Golazo de taco en un Superclásico de inferiores

La jornada de divisiones inferiores de este sábado tuvo el plato fuerte en el River Camp y el Boca Predio, donde se llevaron a cabo los seis encuentros correspondientes a los Superclásicos desde Cuarta hasta Novena División. La nota del día la dio la Séptima de Boca Juniors, que goleó 6-2 como local a River Plate con un tanto de alta factura. Joaquín González, con un taco espectacular, protagonizó uno de los mejores goles del fin de semana.

Joaco González fue una de las grandes figuras del sábado y se despachó con un hattrick que incluyó el tacazo que simbolizó el 5-2 parcial en el tanteador. Y, si hay que marcar un socio dentro del equipo, vale la pena mencionar a Emiliano Barrionuevo, quien lo asistió en esa conquista y además también fue autor de un triplete para dar forma a la goleada. Descontaron parcialmente Tobías Goitía y Elías Cantero.

Hubo total paridad con tres victorias por bando. Boca se impuso 2-0 en Cuarta con tantos de Miguel Ventos e Iker Zufiaurre (de penal), mientras que se hace fuerte en Sexta con un 2-0 parcial. Por su parte, el Millonario triunfó en Quinta (1-0 con gol de Lautaro Díaz, de penal), Octava (1-0 con gol de Bruno Cabral, de penal) y Novena (3-0 con goles de Heraldo Fiorotto, Facundo López e Ignacio Serra).

El Xeneize formó en Séptima con Sebastián Ramírez; Lautaro Campos, Bautista Espíndola, Maximiliano Coria, Benjamín Salinas; Ignacio Moroni, Lionel Leguizamón, León Astrada; Valentín Meza; Emiliano Barrionuevo y Joaquín González. River alineó a Matías Ortiz; David Silva, Dylan Baigorria, Diego Olivera, Joel Penzotti; Galo Escobar, Mirko Fernández, Luca Scarlato; Tobías Goitía, Joaquín Amor y Elías Cantero.

El entrenador boquense de esa categoría es Antonio Barijho, quien había hablado en la previa con El Canal de Boca: “Tranquilo, con confianza, cuando uno está de este lado y defiende la camiseta de Boca tiene que estar tranquilo, con muchas ganas y metido. Hay mucho nerviosismo de los chicos y uno debe mostrar tranquilidad y confianza para que salga todo bien. Tienen que saber que el fútbol no se va a terminar por un resultado negativo o positivo”.

El Chipi, uno de los que acompañó desde cero a la gestión de Juan Román Riquelme en inferiores, expresó además: “Es muy fuerte la parte emocional en nuestro club, es muy pasional Boca y todo se magnifica acá, hay que ser realistas. Nosotros que tenemos la experiencia y la hemos manejado bien, tenemos que transmitirles a los chicos que tienen que estar tranquilos. Si sale todo bien, se festeja y disfruta, pero si sale mal, se sigue trabajando y creciendo”.

Por último, el ex delantero que supo jugar varios años en la Primera xeneize y fue campeón del mundo en el 2000, mencionó sobre el trabajo con los juveniles: “Lo viven diferente en la previa porque saben que es un partido muy importante en el que se compite con el clásico rival. Se les habla, se les ordena sus sentimientos y la cabeza. Haciéndoles saber que es un partido formativo, que tiene adrenalina y chispa linda por ser un Superclásico, pero no deja de ser un partido de inferiores”.

LOS RESULTADOS DE LOS SUPERCLÁSICOS DE INFERIORES:

Cuarta División: River 0-2 Boca (Miguel Ventos e Iker Zufiaurre)

Quinta División: River 1-0 Boca (Lautaro Díaz)

Sexta División: River 0-2 Boca *PARCIAL

Séptima División: Boca 6-2 River (Joaquín González -3- y Emiliano Barrionuevo -3-; Tobías Goitía y Elías Cantero)

Octava División: Boca 0-1 River (Bruno Cabral)

Novena División: Boca 0-3 River (Heraldo Fiorotto, Facundo López e Ignacio Serra).