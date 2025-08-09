En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Boca Juniors-Racing:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium
16.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
15.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
14.30 Ecuador, Colombia y Perú
13.30 México
El Xeneize atraviesa una crisis futbolística, en la que acumula 11 juegos sin victorias y la dirigencia tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que vienen de ser eliminados de la Copa Argentina y caer contra Huracán, figuran en la parte baja de la Zona A del Torneo Clausura.
El Xeneize y la Academia se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Pablo Acevedo. El encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Ariel Suárez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Racing, correspondiente a la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura.