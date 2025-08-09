Deportes

En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que acumula 11 juegos sin ganar, se medirá ante la Academia. Desde las 16.30, por ESPN Premium

Horario y dónde ver Boca Juniors-Racing:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

16.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

15.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

14.30 Ecuador, Colombia y Perú

13.30 México

Convocados Boca Juniors:

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize atraviesa una crisis futbolística, en la que acumula 11 juegos sin victorias y la dirigencia tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que vienen de ser eliminados de la Copa Argentina y caer contra Huracán, figuran en la parte baja de la Zona A del Torneo Clausura.

El Xeneize y la Academia se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Pablo Acevedo. El encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Ariel Suárez.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Racing, correspondiente a la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura.

Boca Juniors intentará volver a la victoria contra Racing

