En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Racing, correspondiente a la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura.

El Xeneize y la Academia se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Pablo Acevedo. El encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Ariel Suárez.

El Xeneize atraviesa una crisis futbolística, en la que acumula 11 juegos sin victorias y la dirigencia tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que vienen de ser eliminados de la Copa Argentina y caer contra Huracán, figuran en la parte baja de la Zona A del Torneo Clausura.

