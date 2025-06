12 frases de Riquelme: el balance de la actuación de Boca en el Mundial de Clubes, la llegada de Paredes y el mercado de pases

Juan Román Riquelme, presidente y uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, brindó una entrevista al Canal oficial del club en el que analizó el desempeño del equipo en el reciente Mundial de Clubes. El máximo dirigente xeneize compartió sus sensaciones tras la eliminación sufrida en la fase de grupos y proyectó el futuro inmediato del club.

En este sentido, se refirió a la inminente llegada de Leandro Paredes y al movimiento que se espera en el mercado de pases, donde varios futbolistas podrían emigrar. Riquelme también resaltó el rendimiento del plantel en el torneo internacional, valoró la experiencia vivida en el certamen y el vínculo inquebrantable con la hinchada, mientras reafirmó la ambición de Boca de cara a los próximos desafíos.

Además, le contestó a Rodolfo D’Onofrio, quien había sostenido que desde la final de la Libertadores en Madrid (2018), el Xeneize no ganó más nada. “Desde 2019 que llegamos somos el club que más títulos ganó de todos. Solamente opino de mi club, pero las reglas del juego están clarísimas, del otro lado tapan todo y acá hablamos todo el tiempo y siempre cosas negativas. Si hablan todo el día de Boca es porque es demasiado grande. Sé cómo son las reglas del juego y por más que a D’Onofrio le moleste, esa es la verdad, somos el club más grande de Sudamérica y del mundo para mí”, aseguró Román.

Riquelme comenzó la entrevista reconociendo una sensación extraña tras la eliminación. “Estoy un poco raro, creo que el equipo ha hecho un buen partido contra el Benfica. Claramente merecíamos ganar el partido y ese empate nos termina complicando”, expresó. El empate ante el conjunto portugués resultó determinante para el destino de Boca en el certamen, ya que, según el propio Riquelme, “ganando el primer partido yo creo que hubiésemos pasado de fase, que era lo que queríamos y el equipo lo merecía”.

El presidente xeneize no dudó en calificar a Boca como “el club más grande del mundo”, una afirmación que repitió con énfasis durante la charla. “Siempre tengo la ilusión de que vamos a pasar, por más que enfrentemos a potencias del mundo. Confío mucho en los jugadores que tenemos, en la gente. Los chicos demostraron que lo pueden hacer porque contra Benfica merecían ganar el partido”, sostuvo. El análisis de Riquelme sobre el partido ante el Bayern Múnich también fue minucioso: “Contra el Bayern en el primer tiempo ellos fueron superiores, en la segunda parte cuando empatamos parecía que lo íbamos a ganar. Te queda esa sensación rara. Hay que seguir y mirar para adelante”.

La “ilusión”, según Riquelme, es un motor fundamental en el fútbol. “Uno siempre cree que va a ganar, sabíamos que teníamos que marcar muchos goles. Los chicos el día anterior no paraban de decir que iban a ganar y marcar muchos goles, a ver si el Bayern le podía ganar al Benfica, había mucha ilusión”. Sin embargo, el desarrollo del torneo presentó obstáculos inesperados. Como el último encuentro frente a Auckland City donde el partido se interrumpió durante 40 minutos por la tormenta eléctrica, lo que alteró el ritmo y el ánimo del equipo. “Tuvimos que ir al vestuario y cuando volvemos a salir el partido del Bayern ante Benfica había terminado, entonces es difícil volver a jugar con esa ilusión que uno tenía”, relató.

El análisis de las jugadas puntuales ante el equipo de Nueva Zelanda también ocupó un lugar central en la reflexión de Riquelme. “Pegamos dos tiros en el travesaño, el de Merentiel era un gran gol con el arquero que se queda parado, el de Palacios era un gran gol y pega en el travesaño y si no veo mal, el rebote le iba a quedar a Cavani y le pega en la espalda al arquero y le queda en las manos”. Para Riquelme, el equipo “merecía ganar, han hecho cosas muy buenas, no es fácil jugar contra un equipo que está todo metido atrás, que vos ya sabes el resultado del otro partido, creo que los chicos lo han intentado de la mejor manera, queríamos ganar y no pudimos”.

En cuanto a las decisiones arbitrales, en especial el penal que le cobraron a Palacios por una falta sobre Otamendi sobre el final del primer tiempo, Riquelme fue categórico: “Ganando el partido de Benfica hubiésemos tenido todas las chances de clasificar, a mi manera de ver el fútbol, y como lo siento y jugué siempre a la pelota no fue penal el de Benfica y pasó, es así”. Más allá de los lamentos, el dirigente optó por rescatar lo positivo: “Siempre hay que ser positivo, es que para nosotros fue muy importante pasar estos 20 días juntos, para el entrenador, el cuerpo técnico, porque pueden conocer a los muchachos mucho más y él se lleva muchas cosas buenas y sabe que tiene otras por mejorar”.

El futuro inmediato de Boca, según Riquelme, exige protagonismo y ambición. “Ahora habrá que pensar en lo que viene porque tenemos la obligación de ser protagonistas y pelear por los títulos que vienen este semestre y que el hincha esté contento”. La autocrítica y la búsqueda de mejora constante forman parte del ADN del club, según el exfutbolista.

Riquelme también se refirió a la relación con la hinchada, a la que definió como “increíble”. “Vivimos cosas maravillosas, el momento que vivimos caminando desde Parque Lezama a la Bombonera fue único, no sé si se va a volver a repetir o vivir, fue increíble, mostrarle tanto amor al club acá estamos, lo queremos cuidar, es maravilloso, el hincha de Boca es increíble”. El dirigente rememoró la caminata junto a los hinchas y la definió como un “momento inolvidable” en épocas álgidas por la suspensión de las elecciones. “Estamos orgullosos de ser bosteros y ser hinchas de Boca”, afirmó. La conexión con la gente se percibe como un rasgo distintivo del club: “El mundo del fútbol se sorprende de los hinchas nuestros y para nosotros es normal”.

En relación a la actualidad del plantel, Riquelme mencionó la situación de Leandro Paredes, con quien mantiene una relación cercana. “Hablé cuando llegué acá hace quince días, Leandro sabe la relación que tengo con él, tiene las puertas abiertas de nuestro club, es todo lo que puedo decir”. Sobre los rumores de incorporaciones, fue tajante: “Después que se diga que se habló con uno u otro es todo mentira, no se habló con nadie”.

El balance de la experiencia en el Mundial de Clubes incluyó una valoración sobre el aprendizaje del cuerpo técnico. “El entrenador vuelve con muchas cosas buenas y otras que sabe que tiene que mejorar, que le vino muy bien para conocer a los jugadores. Cuando volvamos nos sentaremos con él y veremos qué decisiones vamos a tomar”. Riquelme insistió en que el grupo se lleva “cosas buenas y otras por mejorar”.

El paso del tiempo y la intensidad de las vivencias en Boca también formaron parte de la reflexión. “Pasa todo muy rápido, todo lo que te hace vivir el hincha de Boca hace que te pase rápido y sea muy lindo. El 10 de noviembre de 96 entré a la película más linda de todas, es la verdad, y seguiré estando en la película más linda del mundo”. El recuerdo de la despedida de Riquelme hace dos años y los momentos compartidos con la hinchada refuerzan el sentido de pertenencia: “Todo el mundo reconoció que el hincha de Boca está loco de verdad, eso es maravilloso”.

El regreso a la Bombonera y a Don Torcuato, su lugar en el mundo, es una motivación para Riquelme, quien reconoció el dolor por la eliminación, pero también la necesidad de mirar hacia adelante. “Me duele que no pudimos pasar pero ahora tenemos que seguir para adelante, soñar con el torneo, la Copa Argentina y que el equipo juegue bien. Con que el hincha se sienta contento porque tanto con Benfica como el Bayern el hincha se sintió contento con el equipo, esperemos que tanto Miguel como los muchachos podamos estar cada día más fuertes que representemos a nuestros hinchas de la mejor manera adentro de la cancha”.

En este sentido, la confianza en el entrenador y en el plantel es total. “Siempre tenemos que tener confianza, sin dudas que tenemos un buen entrenador que conoce a nuestro club mucho, sin dudas nos va a ayudar y a los jugadores se los ve con mucha ilusión, están dolidos porque querían seguir en la competencia, pero han tenido momentos muy buenos y eso hace que tengan ganas de volver al país y volver a competir”.

“El hincha de Boca es lo más grande que hay. Es increíble y creo que nos tenemos que sentir orgullosos”, sintetizó Riquelme, quien, a pesar de la eliminación, transmitió un mensaje de optimismo y pertenencia. El ciclo continúa y la expectativa por los próximos desafíos mantiene viva la llama de la ilusión en el club de la Ribera.