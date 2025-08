Los nombres que suenan para sumarse al Consejo de Fútbol de Boca Juniors tras la salida de Serna y Cascini

Riquelme definirá a al menos un sucesor para sumarse al Consejo de Fútbol luego de las salidas de Serna y Cascini

Lo que venía rumoreándose finalmente se convirtió en anuncio oficial: Boca Juniors informó sobre la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol en vísperas del próximo encuentro ante Racing por el Torneo Clausura de este sábado. Juan Román Riquelme aceptó la renuncia que los miembros del departamento de fútbol presentaron tras la derrota ante Huracán en Parque Patricios y se confirmó además que Marcelo Delgado continuará en su cargo (hay que recordar que Jorge Bermúdez permanece en Colombia por motivos personales). Ahora el presidente xeneize buscará sustitutos para reformar el equipo de trabajo.

“Todavía no se habló con nadie”, aseguraron desde el Boca Predio, donde sí tienen claro que sostendrán una estructura de labores similar a la que se gestó desde fines de 2019, cuando Riquelme asumió como vicepresidente, hasta ahora. No se sabe si se mantendrá la denominación de “Consejo de Fútbol”, será anunciada una secretaría técnica o tendrá algún otro nombre, pero lo cierto es que el plan de Román es sostener al Chelo Delgado y sumarle una o dos caras nuevas para que haya un lavado de rostro y así se descomprima una pata institucional que fue muy cuestionada por los hinchas en el último tiempo.

El único de los implicados en la dimisión a su cargo que dialogó con la prensa en la jornada de hoy fue Chicho Serna, quien no aceptó preguntas de los periodistas en Ezeiza y compartió un breve discurso: “Vengo acá a manifestar lo que está muy claro. Presentamos la renuncia y hasta hoy fui parte del club. No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí y para mi familia este club, muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar”..

El Chelo Delgado es el único miembro del Consejo de Fútbol que quedó activo en Boca

A partir de ahora, Riquelme y Delgado se encargarán de evaluar alternativas para sumar al equipo de trabajo. Además de centrar la búsqueda en personas idóneas para oficiar de nexo entre el plantel profesional y la directiva, llevar adelante los mercados de pases (fichajes y ventas) y aportar en la diaria en el Boca Predio, los responsables de este rastreo filtrarán gente que sea de la confianza absoluta del presidente, por lo que algunos nombres quizás no cumplan esos requisitos y sean descartados.

Desde la Ribera desestimaron la figura de manager, algo que se implementó por última vez cuando Daniel Angelici era presidente y Nicolás Burdisso tomó las riendas como director deportivo (acompañado de Aníbal Matellán). Ligados a la anterior gestión, ellos están tachados de movida. No obstante, casi todos los nombres que están en carpeta tuvieron un paso recordado por la institución y hasta están vinculados afectivamente.

LOS CANDIDATOS A SUMARSE AL CONSEJO DE FÚTBOL

Carlos Bianchi: el Virrey tiene 76 años y se retiró de la dirección técnica. Siempre en contacto con Riquelme, es uno de los hombres más ponderados por el presidente de Boca. Repatriarlo significaría un golpe de efecto para el club y, sobre todo, los hinchas. Desde su entorno deslizan que es muy poco probable que se aventure a otra experiencia en el fútbol profesional a esta altura de su vida. Román siempre fantaseó con tenerlo a su lado desde que es dirigente, pero respetó sus tiempos personales.

Carlos Fernando Navarro Montoya: el Mono tuvo su última experiencia como DT en Santamarina de Tandil este año. Trabajó durante el mandato de Riquelme a cargo del fútbol de Boca en los inicios de su gestión: fue coordinador de las juveniles hasta que renunció para ser entrenador del Guadalajara del ascenso español. El emblemático ex arquero xeneize, quien llegó a compartir vestuario con Román en sus inicios como profesional, le confió a este medio que está dispuesto a escuchar una propuesta.

Alberto Márcico: el Beto es uno de los grandes referentes de la historia de Boca Juniors y también figura en el pedestal personal de Juan Román Riquelme, quien lo invitó en varias oportunidades a ver los partidos del equipo junto a su palco. Márcico fue ayudante de campo del Maestro Tabárez en su etapa como DT xeneize en 2002, pero desde hace rato se desligó de tareas profesionales con el fútbol y se dedicó a negocios personales. Es otro de los que se podría sentar a hablar para sumarse si Román lo convoca.

José Pekerman: Su último paso oficial por el fútbol grande fue como entrenador de la selección de Venezuela en 2022, donde duró poco tras su histórica labor en el combinado nacional colombiano. A los 75 años, espera un proyecto deportivo que lo tiente ya sea como técnico o manager. Desde su entorno le aseguraron a Infobae que levantaría el pulgar en caso de ser llamado por Riquelme, a quien dirigió en las juveniles argentinas y también en el Mundial de Alemania 2006. Uno de sus últimos encuentros con Román fue en el partido despedida del 10, al que fue invitado en la Bombonera.

Cristian Traverso: el ex campeón del mundo con Boca y confidente de Riquelme en su etapa como futbolista tuvo algún distanciamiento con Román y hoy está dedicado de lleno a su labor como panelista de un programa deportivo de TV. En los pasillos del Boca Predio se rumorea que el presidente podría contactarlo, pero el propio Traverso, por motivos personales y de ética, no aceptaría un hipotético ofrecimiento. Es el único tachado de esta primera lista de candidatos.