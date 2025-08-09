Deportes

Boca Juniors sigue sin ganar y explotaron los memes tras el empate ante Racing: Riquelme, Cavani, Paredes y Russo, en el foco

El Xeneize igualó 1-1 en La Bombonera con la Academia por la 4ª fecha del Clausura y alcanzó los 12 juegos sin celebrar

Guardar

Boca Juniors y Racing empataron 1-1 en un frenético partido en La Bombonera, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura. El Xeneize no pudo cortar la racha más larga de su historia, en la que no gana hace 12 partidos, y sigue sumergido en una crisis de resultados.

Las redes sociales se hicieron eco de las repercusiones del enfrentamiento, donde el foco estuvo puesto en los goles errados por parte de Edinson Cavani, pero también en la “soledad” de Leandro Paredes en el juego, las decisiones tácticas de Miguel Ángel Russo y la figura de Juan Román Riquelme por una reacción en su palco tras consumarse la igualdad.

Durante los primeros minutos del partido, el conjunto dirigido por Gustavo Costas se adueñó del juego y empujó a los locales a su propio campo, con llegadas insistentes sobre el arco defendido por Agustín Marchesín. A pesar del control y el asedio de la Academia, la visita no logró traducir esa superioridad en el resultado, y el clásico perdió ese dominio exclusivo para tornarse balanceado conforme avanzaron los minutos.

Una de las claves en la mejoría de Boca en el encuentro estuvo relacionado con el peligro que generó a partir de las pelotas paradas. Allí, se destacó una importante ocasión en la que Cavani remató de taco y generó la atajada de Facundo Cambeses.

De hecho, las intervenciones decisivas de Marchesín y Cambeses marcaron gran parte de la segunda mitad, cuando ambos equipos lograron crear situaciones de riesgo frente al arco contrario. El desarrollo del complemento mostró a Boca y Racing avanzando y superando con rapidez la zona media, lo que derivó en un partido abierto y con oportunidades en ambas áreas. Con este panorama, Cavani volvió a malograr una situación clara de gol, aunque estaba en posición fuera de juego.

Minutos después de que el delantero uruguayo abandonara el campo de juego al ser reemplazado, Racing logró abrir el resultado. Con el cronómetro marcando los 31 minutos del complemento, la Academia abrió la cuenta de la mano de Santiago Solari. Después de un remate desde la frontal del área por parte de Gabriel Rojas, el delantero solamente tuvo que empujar el balón para estampar el 1-0.

Cuando el Xeneize empezaba a desesperarse, logró igualar el resultado en el minuto 42. A partir de un notable centro de Leandro Paredes, Milton Giménez se impuso en el área de Racing e igualó el marcador. De esta manera, Boca pudo rescatar un empate en su propia casa, aunque no pudo cortar sus registros y suma 12 partidos sin conocer la victoria.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO ENTRE BOCA JUNIORS Y RACING

Temas Relacionados

Edinson CavaniBoca JuniorsRacingMiguel Ángel RussoTorneo ClausuraLiga Profesional Argentinadeportes-argentinamemesJuan Roman RiquelmeRacing ClubLeandro Paredes

Últimas Noticias

En un clásico friccionado, River Plate e Independiente empatan en Avellaneda

El Millonario no puede con el Rojo. Germán Pezzella se retiró lesionado y encendió las alarmas. Transmite TNT Sports

En un clásico friccionado, River

El mensaje de Leandro Paredes sobre el planteo de Boca: “Sufrimos al inicio porque estaba muy solo en el medio”

El mediocampista xeneize argumentó por qué el equipo de Russo comenzó mal parado el duelo ante Racing

El mensaje de Leandro Paredes

Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de Boca Juniors ante Racing

El entrenador xeneize no se presentó ante los medios tras la igualdad ante la Academia en la Bombonera, que estiró a 12 partidos la racha sin ganar. El motivo

Miguel Ángel Russo suspendió la

Máxima preocupación en River Plate: Germán Pezzella se lesionó ante Independiente y dejó la cancha entre lágrimas

El defensor quedó enganchado en una jugada con Walter Mazzanti y rápidamente alertó de un problema en su rodilla

Máxima preocupación en River Plate:

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima Copa Libertadores: el riesgo que corre Boca tras el empate con Racing

El Xeneize igualó 1-1 contra Racing en el clásico que se disputó en la Bombonera y podría ser superado por Argentinos Juniors

Así está la Tabla Anual
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Es recomendable comer avena todos

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

Revocaron la condena a perpetua a los acusados del crimen de Otoño Uriarte, ocurrido hace más de dos décadas

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

Marca por marca, qué autos se venden a tasa 0% en la Argentina

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza, ahora fue acusada por secuestrar a su pareja

INFOBAE AMÉRICA
Miles de israelíes se volvieron

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis