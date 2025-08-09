Boca Juniors sigue sin ganar y explotaron los memes tras el empate ante Racing: Riquelme, Cavani, Paredes y Russo, en el foco

Boca Juniors y Racing empataron 1-1 en un frenético partido en La Bombonera, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura. El Xeneize no pudo cortar la racha más larga de su historia, en la que no gana hace 12 partidos, y sigue sumergido en una crisis de resultados.

Las redes sociales se hicieron eco de las repercusiones del enfrentamiento, donde el foco estuvo puesto en los goles errados por parte de Edinson Cavani, pero también en la “soledad” de Leandro Paredes en el juego, las decisiones tácticas de Miguel Ángel Russo y la figura de Juan Román Riquelme por una reacción en su palco tras consumarse la igualdad.

Durante los primeros minutos del partido, el conjunto dirigido por Gustavo Costas se adueñó del juego y empujó a los locales a su propio campo, con llegadas insistentes sobre el arco defendido por Agustín Marchesín. A pesar del control y el asedio de la Academia, la visita no logró traducir esa superioridad en el resultado, y el clásico perdió ese dominio exclusivo para tornarse balanceado conforme avanzaron los minutos.

Una de las claves en la mejoría de Boca en el encuentro estuvo relacionado con el peligro que generó a partir de las pelotas paradas. Allí, se destacó una importante ocasión en la que Cavani remató de taco y generó la atajada de Facundo Cambeses.

De hecho, las intervenciones decisivas de Marchesín y Cambeses marcaron gran parte de la segunda mitad, cuando ambos equipos lograron crear situaciones de riesgo frente al arco contrario. El desarrollo del complemento mostró a Boca y Racing avanzando y superando con rapidez la zona media, lo que derivó en un partido abierto y con oportunidades en ambas áreas. Con este panorama, Cavani volvió a malograr una situación clara de gol, aunque estaba en posición fuera de juego.

Minutos después de que el delantero uruguayo abandonara el campo de juego al ser reemplazado, Racing logró abrir el resultado. Con el cronómetro marcando los 31 minutos del complemento, la Academia abrió la cuenta de la mano de Santiago Solari. Después de un remate desde la frontal del área por parte de Gabriel Rojas, el delantero solamente tuvo que empujar el balón para estampar el 1-0.

Cuando el Xeneize empezaba a desesperarse, logró igualar el resultado en el minuto 42. A partir de un notable centro de Leandro Paredes, Milton Giménez se impuso en el área de Racing e igualó el marcador. De esta manera, Boca pudo rescatar un empate en su propia casa, aunque no pudo cortar sus registros y suma 12 partidos sin conocer la victoria.

