De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

Fernández, famoso por interpretar a Dani Rojas en Ted Lasso, firmó su primer contrato profesional como delantero en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor Cristo Fernández, conocido internacionalmente por su papel como Dani Rojas en la serie Apple TV+ Ted Lasso, ha dado un nuevo paso en su carrera: firmó un contrato profesional como futbolista con el club El Paso Locomotive, que compite en la USL Championship, la segunda división profesional del fútbol de Estados Unidos. Tras dos meses de prueba y un periodo de adaptación y entrenamiento con el equipo, el mexicano de treinta y cinco años se suma como refuerzo ofensivo, integrando su recorrido actoral con la pasión futbolística que definió sus orígenes.

El club El Paso Locomotive, dirigido por Junior González, confirmó el fichaje de Fernández, quien jugará como delantero. El entrenador comentó lo siguiente: “Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla. Su pasión por el juego y sus cualidades en el vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva que buscamos como club”. La noticia fue divulgada por el club y medios deportivos internacionales y marca una transición del mundo del entretenimiento al deporte profesional.

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El fichaje de Fernández representa la realización de un sueño antiguo. Según el propio actor: “El futbol siempre ha sido una parte enorme de mi vida y de mi identidad y, sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca dejó realmente mi corazón”. La llegada del intérprete al fútbol estadounidense ha generado repercusión tanto entre los seguidores de la serie como en el entorno futbolístico, ya que retorna a la cancha profesional tras más de dos décadas fuera (se retiró con 15 años y hoy tiene 35).

Cristo Fernández debutará como futbolista profesional en el El Paso Locomotive de la USL Championship tras dos meses de prueba (Instagram/El Paso Locomotive)

Trayectoria futbolística y actoral de Cristo Fernández

Antes de alcanzar la fama global como Dani Rojas, Fernández tuvo una prometedora carrera en el fútbol juvenil mexicano. Formó parte de las fuerzas básicas de los Tecos de Guadalajara, pero una lesión a los quince años lo obligó a dejar el deporte y buscar otros rumbos. Entonces se adentró en el mundo de la actuación, una decisión que años después lo condujo a protagonizar uno de los papeles más notorios de la televisión reciente.

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Ahora, la vida de Fernández toma un nuevo rumbo al volver a un vestuario profesional tras más de dos décadas lejos de las canchas. Él mismo reflexionó: “Esta travesía de regreso al futbol profesional es sobre creer en uno mismo, tomar riesgos y seguir persiguiendo tus sueños, sin importar lo inesperado del camino. Tal vez solo soy un hombre loco con sueños locos... así que estar aquí con los Locos en realidad tiene todo el sentido”.

El Paso Locomotive, con sede en Texas y ubicado cerca de Ciudad Juárez, compite en la USL Championship, liga inmediatamente inferior a la MLS, donde equipos como el Inter Miami de Lionel Messi participan. Fernández se integra a la plantilla tras dos meses de prueba y un periodo de adaptación y entrenamiento en el que demostró sus aptitudes como delantero, siendo descrito por el cuerpo técnico como “una gran amenaza ofensiva”. Su llegada refuerza el ataque del equipo y su presencia en el vestuario, como enfatizó el entrenador Junior González.

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El papel de Dani Rojas en Ted Lasso

La interpretación de Fernández como Dani Rojas en Ted Lasso ha sido parte central de la serie, que relata la experiencia de un entrenador estadounidense en el fútbol inglés y los desafíos del ficticio AFC Richmond. El personaje de Dani, delantero mexicano del equipo, se caracteriza por su entusiasmo particular. En las tres primeras temporadas, participó en 29 episodios.

La serie, producida por Apple TV+, se prepara para lanzar su cuarta temporada en agosto, tras la Copa del Mundo de Norteamérica. El éxito de Ted Lasso no se limita a la pantalla y ha motivado a una nueva generación de aficionados al fútbol, resaltando valores como el trabajo en equipo y la perseverancia.

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La decisión de Fernández de vincularse profesionalmente al deporte que representa en la ficción refuerza el vínculo entre su vida personal y su rol en la serie.

Fernández ha manifestado reiteradamente la importancia del fútbol en su trayectoria y lo que significó su papel en Ted Lasso. En una declaración recogida por FourFourTwo detalló: “El fútbol siempre ha sido una parte muy importante de mi vida y de mi identidad, y sin importar adónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”.

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Su papel en Ted Lasso y su historia de perseverancia refuerzan el vínculo entre la ficción y la vida real del actor futbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su arribo al ascenso de Estados Unidos

La integración de Cristo a El Paso Locomotive resalta tanto por su historial en el espectáculo como por el efecto que genera en la USL Championship, la segunda división profesional del fútbol de Estados Unidos. El campeonato estadounidense gana visibilidad internacional con la llegada de talentos de fuera del ámbito deportivo.

El club remarcó en su comunicado oficial el valor que Fernández aporta más allá del fútbol: una historia de perseverancia que puede motivar tanto a compañeros como a hinchas. La presencia de un actor en la plantilla responde a los intereses de los clubes de la liga por atraer nuevas audiencias y diversificar su perfil de jugadores.

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“Estoy agradecido a El Paso Locomotive FC – el club, los entrenadores, el personal y especialmente mis compañeros – por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”, sentenció Cristo.