Deportes

Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y arregló con otro club grande de Argentina

El defensor cortó su vínculo con el Xeneize y será presentado en Racing, donde jugará la Libertadores

Guardar
Marcos Rojo será nuevo futbolista
Marcos Rojo será nuevo futbolista de Racing de Avellaneda (REUTERS/Marco Bello)

Gustavo Costas lo llamó y lo convenció. Marcos Rojo, que tenía los días contados en Boca Juniors, aceptó la oferta de la dirigencia xeneize para finiquitar su vínculo y ahora se moverá a otro grande del país, en vísperas de los octavos de final de la Copa Libertadores. El defensor de 35 años ya firmó la rescisión en la Ribera, se hará la revisión médica y firmará su contrato con Racing de Avellaneda, que lo anotará en el certamen continental.

Fue una operación relámpago. Según pudo saber Infobae, el entrenador académico lo tenía en carpeta y le advirtió que, en caso de que pudiera liberarse de Boca, convencería a Diego Milito de contratarlo. Esto agilizó la salida de Rojo de la Ribera, donde se entrenaba de forma diferenciada al plantel profesional por decisión de la dirigencia, quien lo acusó de “actos de indisciplina” junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El contrato sería por productividad hasta diciembre de 2026.

Como Racing tenía que presentar la nómina con los cinco cambios en la lista de buena fe de la Libertadores con fecha límite hasta este viernes 8 de agosto a las 18 horas, la jornada de ayer fue intensa. El Chelo Delgado, único miembro del desmembrado Consejo de Fútbol de Boca, le propuso a Rojo finalizar su contrato pagándole hasta el último día (o sea, 31 de diciembre de 2025).

Sin embargo, ayer por la tarde se anunció extraoficialmente la salida pero con cobro hasta el último día trabajado, lo que generó incertidumbre. El representante del ex Manchester United, de buena relación con Juan Román Riquelme, advirtió sobre el inminente acuerdo con el cuadro de Avellaneda y decidió resignar los cinco meses que le quedaban por cumplir. En el interín, se cruzaron contratos con la directiva presidida con Diego Milito a modo personal, ya que este viernes a las 11 de la mañana Rojo quedó oficialmente desvinculado de Boca.

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de
Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing (REUTERS/Cristina Sille)

Ahora el cuerpo técnico de Racing seguramente resigne la participación de uno de los refuerzos de cara a la serie ante Peñarol de Montevideo, que comenzará el próximo miércoles en Uruguay (martes a partir de las 21:30). El apuntado es el ex Colón de Santa Fe Alan Forneris, ya que los otros cuatro cupos para la modificación en la nómina de la Copa están asegurados con Franco Pardo, Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres. Tras su inminente anuncio, Marcos Rojo ocuparía la quinta plaza permitida.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Marcos RojoBoca JuniorsRacing ClubGustavo Costas

Últimas Noticias

La fulminante respuesta de Cristiano Ronaldo ante una pregunta sobre el Balón de Oro

La estrella del Al Nassr habló con la prensa después de su hattrick frente a un equipo portugués en un amistoso

La fulminante respuesta de Cristiano

El sentido posteo del Chicho Serna tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors: “Di todo y no fue suficiente”

El histórico mediocampista dejó su rol en la oficina del fútbol profesional tras los malos resultados: “Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien”

El sentido posteo del Chicho

El nuevo liderazgo en el plantel de Boca Juniors tras la salida de Marcos Rojo que reconfiguró el vestuario

Uno de los referentes de los últimos tiempos rescindirá su vínculo al mismo tiempo que Russo ya eligió a un nuevo líder

El nuevo liderazgo en el

Los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 4 del Torneo Clausura con Tigre-Huracán en el inicio del día

Desde las 19, el Matador buscará seguir con su buena racha ante el Globo. Luego, jugarán Newell’s-Central Córdoba y Lanús-Talleres

Los tres partidos que le

Carlos Sainz se sinceró sobre su inesperada salida de Ferrari: “Me costó una semana asimilarlo”

Entrevistado para el podcast “High Performance”, el piloto español de Fórmula 1 compartió cómo la insospechada noticia de su salida de la escudería italiana impactó drásticamente en su vida y su carrera, mostrando la fortaleza emocional para continuar

Carlos Sainz se sinceró sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es la millonaria que

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Boom de marcas internacionales que llegan a la Argentina: una por una, cuáles son y dónde estarán sus locales

La variante “Frankenstein” ya representa casi la mitad de los casos de COVID en el mundo

Los papás que no vacunen a sus hijos en Mendoza podrán ser multados y hasta detenidos

INFOBAE AMÉRICA
La National Gallery de Londres

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Las cartas de ‘Querido John’ marcaron a los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial

El jefe de Ejército israelí se reunió con altos mandos para planear la expansión de las operaciones en Gaza

A menos de diez días para las elecciones en Bolivia, comienzan los cierres de campañas en las ciudades

TELESHOW
Gustavo Bermúdez debutó en La

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós