Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y arregló con otro club grande de Argentina

Marcos Rojo será nuevo futbolista de Racing de Avellaneda (REUTERS/Marco Bello)

Gustavo Costas lo llamó y lo convenció. Marcos Rojo, que tenía los días contados en Boca Juniors, aceptó la oferta de la dirigencia xeneize para finiquitar su vínculo y ahora se moverá a otro grande del país, en vísperas de los octavos de final de la Copa Libertadores. El defensor de 35 años ya firmó la rescisión en la Ribera, se hará la revisión médica y firmará su contrato con Racing de Avellaneda, que lo anotará en el certamen continental.

Fue una operación relámpago. Según pudo saber Infobae, el entrenador académico lo tenía en carpeta y le advirtió que, en caso de que pudiera liberarse de Boca, convencería a Diego Milito de contratarlo. Esto agilizó la salida de Rojo de la Ribera, donde se entrenaba de forma diferenciada al plantel profesional por decisión de la dirigencia, quien lo acusó de “actos de indisciplina” junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El contrato sería por productividad hasta diciembre de 2026.

Como Racing tenía que presentar la nómina con los cinco cambios en la lista de buena fe de la Libertadores con fecha límite hasta este viernes 8 de agosto a las 18 horas, la jornada de ayer fue intensa. El Chelo Delgado, único miembro del desmembrado Consejo de Fútbol de Boca, le propuso a Rojo finalizar su contrato pagándole hasta el último día (o sea, 31 de diciembre de 2025).

Sin embargo, ayer por la tarde se anunció extraoficialmente la salida pero con cobro hasta el último día trabajado, lo que generó incertidumbre. El representante del ex Manchester United, de buena relación con Juan Román Riquelme, advirtió sobre el inminente acuerdo con el cuadro de Avellaneda y decidió resignar los cinco meses que le quedaban por cumplir. En el interín, se cruzaron contratos con la directiva presidida con Diego Milito a modo personal, ya que este viernes a las 11 de la mañana Rojo quedó oficialmente desvinculado de Boca.

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing (REUTERS/Cristina Sille)

Ahora el cuerpo técnico de Racing seguramente resigne la participación de uno de los refuerzos de cara a la serie ante Peñarol de Montevideo, que comenzará el próximo miércoles en Uruguay (martes a partir de las 21:30). El apuntado es el ex Colón de Santa Fe Alan Forneris, ya que los otros cuatro cupos para la modificación en la nómina de la Copa están asegurados con Franco Pardo, Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres. Tras su inminente anuncio, Marcos Rojo ocuparía la quinta plaza permitida.

Noticia en desarrollo...