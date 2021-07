Cómo actuará Boca tras la polémica del VAR, dura advertencia para Cardona y una infidencia sobre el caso Tevez: 17 frases de Jorge Ameal

Jorge Amor Ameal (centro), presidente de Boca Juniors (REUTERS/Juan Mabromata)

El mundo Boca quedó convulsionado por el escándalo ocurrido en la Bombonera por el VAR, que le anuló un gol lícito en el duelo ante Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Jorge Amor Ameal era una de las voces más esperadas y no esquivó ningún tema. El presidente xeneize no sólo se refirió al polémico arbitraje, sino que también contestó sobre el caso Edwin Cardona, quien esta madrugada arribó al país.

El delantero colombiano rechazó un vuelo chárter que le ofreció el club para que no rompiera la burbuja y decidió retornar a su país, luego de la participación en la Copa América. Un video suyo celebrando con amigos y familiares causó indignación y el máximo dirigente boquense no ocultó su malestar al sostener que el futbolista deberá dar las explicaciones del caso.

En otro orden, Ameal habló del mercado de pases y las posibles llegadas del peruano Luis Advíncula, del Rayo Vallecano, y el colombiano Miguel Borja, del Palmeiras y con último paso a préstamo en el Junior. Por último, contó una infidencia sobre el caso Carlos Tevez. A continuación, las frases más destacadas del presidente de Boca en diálogo con Presión Alta por TyC Sports.

LA POLÉMICA CON EL VAR ANTE ATLÉTICO MINEIRO:

“Estamos tristes por lo que pasó y apoyados en nuestra gente. Sabemos que es un torneo muy importante y lo que pasó ayer realmente no nos hace felices a ninguno de nosotros. Pero estamos contentos con lo que hizo nuestro plantel, muy orgullosos. No se dio el resultado que esperábamos, pero el fútbol lo importante que tiene es que da revancha”.

“Estaba con todos mis amigos y me llenó de tristeza. Tengo una doble lectura del caso: tristeza por lo ocurrido y la alegría del equipo por el volumen que había tenido. Estas cosas nos pasan a nosotros, pero quiero recalcar la importancia que tiene este torneo, no sólo para Latinoamérica sino para el mundo. Espero que sirvan de ejemplo estas cosas para que no pasen de vuelta”.

“El VAR va a seguir existiendo más allá de mi opinión, que todos saben que no me convence. Pero hay que aceptar las reglas de juego y esto va a volver a pasar. No será ni la primera ni la ultima. El hombre comete errores y bueno, ayer ha cometido horrores”.

“Las cosas que pasan serán de puerta hacia adentro, no de puertas hacia afuera. A nuestra gente le comunicamos que nos preocupó, la pasamos mal como ellos. Esperemos que esto haya sido un mal trago y que la semana que viene estemos clasificados porque jugamos muy bien con nuestro equipo”.

“Nosotros no vamos a protestar nada, hubo un error, compartido, porque no sólo fue del árbitro, sino también de parte del equipo visitante que parecía que tiraba la pelota a la tribuna, instigaba al árbitro permanentemente. Nadie habla de ese tema y existió. Queremos que sea esto un ejemplo y cambie, y seguir apostando por nuestro equipo y el club. Repito, nadie habla de la mala actitud que ha tenido el equipo visitante. Cómo va a tirar la pelota a la tribuna o no arrancar el partido, todas esas cosas que han pasado no deben pasar”.

“Nuestros jugadores hicieron lo que tenían que hacer, y lo más importante fue lo del campo de juego. Cada cual evalúa de la mejor forma lo que pasó. Estamos muy contentos con nuestro plantel que hizo lo que tenía que hacer y hablar lo que tenía que hablar. Si faltó autoridad de poner las cosas en su lugar no es nuestro tema, tuvimos los jugadores para intentar ganar”.

Audio VAR de la Conmebol del partido Boca vs Atlético Mineiro

“Román (Riquelme) también está mal, como todos. No nos gustó para nada. Román siente el fútbol de la misma manera que sentimos todos. Primero es hincha, jugador y después dirigente, siente lo mismo. Anoche estaba mal y se sentía realmente muy preocupado, todos vimos lo mismo. Este equipo con muy poco rodaje hizo un partido espectacular, contra un equipo que según el periodismo era el mejor de Sudamérica. Hay que seguir trabajando, esto se logra con trabajo”.

“No creo que esto pueda deteriorar alguna relación con la Conmebol. Todos los argentinos están de acuerdo que Boca fue perjudicado. Esto no va a deteriorar absolutamente nada, al contrario nosotros tenemos una actitud pensante. Sabemos que es la Copa que la queremos ganar, no hay dudas. Son imprevistos que se irán solucionando sin ninguna duda. Esta Copa es muy importante”.

“Yo vi en otras épocas gente que se enojaba y peleaba para el público y los resultados no se dieron. Estamos convencidos que la gente que conduce la Conmebol tiene buenas intenciones, este es mi pensamiento. Creo que Boca jugó bien, mereció ganar y ganó sin ninguna duda, el resultado dice otra cosa. Si había un ganador era Boca al que le anularon un gol muy mal. Punto final. Tenemos que prepararnos para el viernes y luego para la revancha. Estamos muy confiados con nuestro plantel”.

“Nuestros jugadores estuvieron arriba problema, no estuvieron al costado. No es que no les importó nada. Terminó el partido y seguían hablando y discutiendo con el árbitro. Por primera vez veo un equipo solidario, ante un problema van todos los jugadores. Tienen una solidaridad dentro del plantel muy importante”.

“Yo vi a nuestro equipo involucrado, no lejos del problema. Estoy viendo un equipo consolidado, sólido, solidario, veo otras cosas. Un equipo rápido que cambió la velocidad, tiene otra voluntad. Antes las Copas eran una batalla campal, hoy hay que jugar y ganar, estamos conformes con nuestro plantel que es lo más importante”.

Cardona en una fiesta en Medellín antes de volver a Boca

LA SITUACIÓN POR EL DESPLANTE DE EDWIN CARDONA.

“En primer lugar quiero recalcar que es un gran jugador, un excelente jugador. Después hay temas que son para adentro de la familia. Él deberá explicarle al técnico. Llegó hoy a la madrugada y hay que ver cual era la problemática familiar que tenía y luego evaluaremos todo lo que pasa. Nosotros poníamos el avión, para no romper la burbuja y pasó otra cosa. Vamos a evaluar, estamos evaluando todo y hay que escucharlo fundamentalmente a él. Si cometió un error seguramente que lo va a aclarar. No me cabe ninguna duda que lo va a tener que aclarar”.

MERCADO DE PASES

“Sobre Advíncula y Borja yo siempre digo que cuando se termina una negociación la damos a conocer. Hay que entender en el contexto en el que está nuestro país. Todos estamos trabajando para darle a la gente lo mejor y cuidando a nuestro club. Gracias a nuestros socios, que es el que paga las cuotas”.

“No me gusta hablar de plata, porque vivimos con mucha inseguridad”.

“Veo un equipo que se está formando que nos da muchas esperanzas. No me caben dudas que queremos salir campeones de América y ganar los torneos locales. Pero también darles tranquilidad a nuestros hinchas, vamos por buen camino, esperamos llegar a donde queremos llegar todos”.

Conferencia de prensa de Carlos Tevez - 4 de junio de 2021 - Estadio Alberto J. Armando - la Bombonera - Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma

LA SALIDA DE CARLOS TEVEZ

“Hablé la noche anterior, me llamó y le dije reflexioná. Le ofrecimos el club para que tenga la despedida. La conferencia la hizo en el club y las puertas están abiertas. Todo lo que se dice y se comenta, hasta que las cosas no aparezcan no vamos a decir absolutamente nada. Nosotros tuvimos afecto con él. Frente a Newell’s aparece el problema del papá. Dos personas que son muy criticadas del Consejo se subieron a la camioneta y lo trajeron y después volvieron a Rosario. Ellos son Cascini y Chelo, sé que se van a enojar porque comento esto. Esas cosas no son menores. Es muy fácil criticar. Carlitos estuvo muy agradecido a nuestra gente. Hay gente que especula con cosas que no corresponden”.

PÚBLICO EN LA COPA LIBERTADORES:

“Queremos nuestro público porque nuestras cancha es una cosa con público y otra sin la gente. La 12 somos todos los que venimos a la cancha y sentimos el fútbol. Necesitamos nuestra gente, la fidelidad que ellos tienen es algo increíble. Vamos a seguir vacunando porque estamos a favor de la vida y no de la muerte, y a medida que avancemos tendremos más gente en la cancha”.

