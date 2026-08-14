Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

El músico habría sido reincorporado a la población general de la prisión en Nueva Jersey semanas después de ser trasladado a una unidad especial

Sean “Diddy” Combs
Sean “Diddy” Combs deja el aislamiento tras semanas separado de otros presos. (Jordan Strauss/Invision/AP)
Guardar

Sean “Diddy” Combs habría salido del régimen de aislamiento en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, y regresado a la población general del centro penitenciario, según reportes publicados el miércoles 12 de agosto.

El cambio se produjo semanas después de que el músico fuera trasladado a una unidad de alojamiento especial tras una presunta pelea con otro interno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de TMZ, el rapero de 56 años habría sido reincorporado a la población general después de permanecer temporalmente separado del resto de los presos.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos no confirmó de manera específica el traslado ni proporcionó detalles sobre las condiciones de encarcelamiento del artista.

PUBLICIDAD

Los detalles del aislamiento de Sean “Diddy” Combs permanecen en confidencialidad. (REUTERS/Andrew Kelly)
Los detalles del aislamiento de Sean “Diddy” Combs permanecen en confidencialidad. (REUTERS/Andrew Kelly)

En una declaración enviada a Us Weekly, la agencia señaló que, por motivos relacionados con la privacidad, seguridad y protección, no divulga información sobre las condiciones de reclusión de los internos, incluidas sus asignaciones de alojamiento.

Tampoco confirmó si un preso está involucrado en acusaciones, investigaciones o sanciones.

El supuesto enfrentamiento ocurrió en julio. Varios medios, entre ellos NBC News y TMZ, informaron que Sean “Diddy” Combs había sido trasladado a una unidad de aislamiento después de una pelea con otro interno.

Según esos reportes, personal de la prisión intervino para separar a los dos hombres. Incluso, TMZ reportó que el altercado habría comenzado después de que el otro preso realizara comentarios ofensivos dirigidos a Combs.

Un portavoz de la institución penitenciaria había señalado previamente que la prisión no estaba autorizada a proporcionar información interna relacionada con ninguno de sus internos y que esos datos no eran de dominio público.

La prisión no tiene autorización para revelar información sobre Sean “Diddy” Combs. (AP)
La prisión no tiene autorización para revelar información sobre Sean “Diddy” Combs. (AP)

El artista cumple actualmente una condena federal de 50 meses después de haber sido declarado culpable en octubre de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. El proceso judicial derivó en su ingreso al sistema penitenciario federal.

La fecha prevista para su liberación ha cambiado en varias ocasiones durante los últimos meses. Según información publicada por Us Weekly, actualmente está programada para el 20 de febrero de 2028. Inicialmente se había establecido para el 4 de junio de ese mismo año.

En marzo, la fecha fue adelantada al 25 de abril de 2028. Dos meses después volvió a modificarse y quedó fijada para el 23 de febrero. En julio se informó de un nuevo adelanto, inicialmente hasta enero de 2028, antes de que la fecha fuera modificada nuevamente en agosto.

Mientras cumple su condena, sus hijos han ofrecido declaraciones públicas sobre su situación. Jessie Combs, de 19 años, habló en julio con Entertainment Tonight sobre la relación que mantiene con su padre y señaló que él se ha concentrado en su familia y en mejorar como persona.

Jessie Combs y su hermana Chance Combs mantienen una buena relación con su padre. (REUTERS/Jeenah Moon)
Jessie Combs y su hermana Chance Combs mantienen una buena relación con su padre. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jessie explicó que ella y sus hermanos mantienen una relación cercana con el músico y que continúan recurriendo a él para recibir consejos. La joven y su hermana gemela, D’Lila, preparan además una marca de moda y han consultado con su padre sobre distintos aspectos relacionados con el proyecto.

Combs tiene siete hijos. Comparte a Jessie y D’Lila, además de Quincy y Christian, con Kim Porter, quien murió en 2018. También es padre de Justin, cuya madre es Misa Hylton; Chance, hija de Sarah Chapman; y Love, hija de Dana Tran.

Temas Relacionados

Sean “Diddy” Combsentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Barbara Lavandeira contó que el comportamiento de su hermano le pareció inusual ese día y que decidió intervenir después de no obtener respuesta a sus llamados

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

El actor de How I Met Your Mother reveló en el podcast Great Company que la llegada de sus hijos gemelos, Harper y Gideon, transformó su manera de sentir y de reaccionar ante la vida

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”

El guitarrista confirmó que la banda tiene composiciones en marcha para un futuro álbum, aunque evitó hablar de un calendario y dejó claro que antes atenderá varios compromisos musicales fuera del grupo

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

El jugador de los Kansas City Chiefs habló sobre el significado de casarse en el Madison Square Garden con la cantante

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

Con bocetos de Anna y Elsa, Kristen Bell anticipó su regreso a Frozen 3

Las dos fotografías que compartió en Instagram desde las instalaciones de Disney en Burbank apuntan a una nueva etapa de trabajo en la tercera entrega de la franquicia, prevista para noviembre de 2027

Con bocetos de Anna y Elsa, Kristen Bell anticipó su regreso a Frozen 3

DEPORTES

Con Di María como titular, Rosario Central empata ante Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Con Di María como titular, Rosario Central empata ante Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

El histórico paso que dio Racing en el fútbol femenino luego de conseguir su primer título oficial

El tajante pedido del entrenador de Barcelona para tener a Julián Álvarez: “Hasta el final”

TELESHOW

Jimena Barón habló sin filtros sobre los problemas de intimidad con su pareja: “Antes era una pantera, ahora una iguana”

Jimena Barón habló sin filtros sobre los problemas de intimidad con su pareja: “Antes era una pantera, ahora una iguana”

Todos los nominados de los Premios Hugo 2026: Hairspray, Billy Elliot y Company, entre las más distinguidas

Moria Casán habló de los rumores de conflicto con Lali Espósito tras su ausencia en el estreno de su serie

Daniela Celis apuntó contra su ex, Nick Sícaro, luego de que blanqueara su romance con Lolo Poggio: “Ni media chance”

Cande Molfese recordó su separación de Gastón Soffritti tras las críticas por no ser madre con él: “No resisto el archivo”

INFOBAE AMÉRICA

Diputada a llama “damas de compañía” a dos colegas y provoca división en la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Diputada a llama “damas de compañía” a dos colegas y provoca división en la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Familias colombianas reciben víveres y respaldo emocional gracias a misión humanitaria salvadoreña

República Dominicana: Extradita a “El Jamaquen”, acusado de narcotráfico y conspiración en Estados Unidos

Justicia ordena prisión preventiva a un médico por presunta falsificación de certificados de nacimiento en República Dominicana

Gobierno de Honduras aprueba expropiaciones para acelerar proyecto vial en Tegucigalpa