Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

Sean “Diddy” Combs deja el aislamiento tras semanas separado de otros presos. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Guardar

Sean “Diddy” Combs habría salido del régimen de aislamiento en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, y regresado a la población general del centro penitenciario, según reportes publicados el miércoles 12 de agosto.

El cambio se produjo semanas después de que el músico fuera trasladado a una unidad de alojamiento especial tras una presunta pelea con otro interno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de TMZ, el rapero de 56 años habría sido reincorporado a la población general después de permanecer temporalmente separado del resto de los presos.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos no confirmó de manera específica el traslado ni proporcionó detalles sobre las condiciones de encarcelamiento del artista.

PUBLICIDAD

Los detalles del aislamiento de Sean “Diddy” Combs permanecen en confidencialidad. (REUTERS/Andrew Kelly)

En una declaración enviada a Us Weekly, la agencia señaló que, por motivos relacionados con la privacidad, seguridad y protección, no divulga información sobre las condiciones de reclusión de los internos, incluidas sus asignaciones de alojamiento.

Tampoco confirmó si un preso está involucrado en acusaciones, investigaciones o sanciones.

El supuesto enfrentamiento ocurrió en julio. Varios medios, entre ellos NBC News y TMZ, informaron que Sean “Diddy” Combs había sido trasladado a una unidad de aislamiento después de una pelea con otro interno.

PUBLICIDAD

Según esos reportes, personal de la prisión intervino para separar a los dos hombres. Incluso, TMZ reportó que el altercado habría comenzado después de que el otro preso realizara comentarios ofensivos dirigidos a Combs.

Un portavoz de la institución penitenciaria había señalado previamente que la prisión no estaba autorizada a proporcionar información interna relacionada con ninguno de sus internos y que esos datos no eran de dominio público.

PUBLICIDAD

La prisión no tiene autorización para revelar información sobre Sean “Diddy” Combs. (AP)

El artista cumple actualmente una condena federal de 50 meses después de haber sido declarado culpable en octubre de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. El proceso judicial derivó en su ingreso al sistema penitenciario federal.

La fecha prevista para su liberación ha cambiado en varias ocasiones durante los últimos meses. Según información publicada por Us Weekly, actualmente está programada para el 20 de febrero de 2028. Inicialmente se había establecido para el 4 de junio de ese mismo año.

PUBLICIDAD

En marzo, la fecha fue adelantada al 25 de abril de 2028. Dos meses después volvió a modificarse y quedó fijada para el 23 de febrero. En julio se informó de un nuevo adelanto, inicialmente hasta enero de 2028, antes de que la fecha fuera modificada nuevamente en agosto.

Mientras cumple su condena, sus hijos han ofrecido declaraciones públicas sobre su situación. Jessie Combs, de 19 años, habló en julio con Entertainment Tonight sobre la relación que mantiene con su padre y señaló que él se ha concentrado en su familia y en mejorar como persona.

PUBLICIDAD

Jessie Combs y su hermana Chance Combs mantienen una buena relación con su padre. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jessie explicó que ella y sus hermanos mantienen una relación cercana con el músico y que continúan recurriendo a él para recibir consejos. La joven y su hermana gemela, D’Lila, preparan además una marca de moda y han consultado con su padre sobre distintos aspectos relacionados con el proyecto.

Combs tiene siete hijos. Comparte a Jessie y D’Lila, además de Quincy y Christian, con Kim Porter, quien murió en 2018. También es padre de Justin, cuya madre es Misa Hylton; Chance, hija de Sarah Chapman; y Love, hija de Dana Tran.

PUBLICIDAD