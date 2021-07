Los memes por el gol que el VAR le anuló a Boca ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores

Bolsonaro fue protagonista en los memes de la noche de Copa Libertadores

En la Bombonera reinó la igualdad y en el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors y Atlético Mineiro igualaron sin goles. Pero todos los focos del partido se detuvieron en una jugada puntual: el tanto de Diego González que fue anulado por Andrés Rojas luego de revisar la jugada en el VAR. Norberto Briasco apoya levemente las manos en la espalda de Nathan Silva al disputar una jugada aérea y el árbitro, entre varios problemas de comunicación, decidió dar marcha atrás.

Como no podía faltar, la indignación se trasladó a las redes sociales donde los hinchas comenzaron a quejarse por lo sucedido a base de memes. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue uno de los principales apuntados luego de que su país pierda la final de la Copa América en el estadio Maracaná. En paralelo, también hubo una jugada polémica a favor de Fluminense frente a Cerro Porteño y los cibernautas paraguayos también se sumaros a apuntar al mandamás de la nación vecina.

Otro de los focos fue la mera presencia de Ignacio Martín Fernández como capitán del Atlético Mineiro. Desde que el Pulpo hizo el gol que abría el marcador, el volante no se despegó del árbitro a la espera de que vaya a revisar la jugada al VAR. Además, retrasó la reanudación del juego al no sacar del medio y no se separó de Andrés Rojas cuando se acercó a uno de los laterales del campo de juego a revisar qué había sucedido entre el delantero de Boca y el defensor central brasileño en la disputa previa al polémico 1-0.

Por otro lado, cada vez que el VAR interviene en una jugada de Copa Libertadores los hinchas nunca se olvidan de la famosa patada de Javier Pinola a Martín Benítez en los cuartos de final de la edición 2018. El video arbitraje no intervino en dicho partido y la pasividad de los futbolistas de Independiente hicieron que el Rojo no consiga un penal que podría haber cambiado el rumbo de esa serie. Desde el otro lado de la vereda, los fanáticos de River se defendieron con las polémicas en el último cruce con Palmeiras por semifinales.

Esta noche será el turno del Millonario frente a Argentinos Juniors en el estadio Monumental y los cibernautas estarán listos para crear su material en caso de que aparezca otra polémica que active a las redes sociales. Además, Defensa y Justicia enfrenta a Flamengo y Vélez recibe a Barcelona de Ecuador.

LOS MEJORES MEMES

