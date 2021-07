El enojo de Miguel Russo en Boca-Mineiro: “Que Nacho Fernández le maneje el partido al árbitro es algo gravísimo”

Miguel Ángel Russo no ocultó su malestar tras el grave error del árbitro en el empate 0-0 entre Boca y Atlético Mineiro, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. “Es legítimo el gol, pero lo que más me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Es algo que nunca lo vi. Nunca me pasó que el árbitro otorgue el gol y que el rival no quiera sacar del medio. Principalmente Nacho Fernández que patea la pelota afuera”, arremetió el entrenador xeneize en la conferencia de prensa.

EL DT hace alusión al gol del Pulpo González a los 34 minutos del primer tiempo, que fue anulado a instancias del VAR por el árbitro Andrés José Rojas Noguera. A juzgar por las imágenes, el juez colombiano tuvo un grueso error al considerar una supuesta infracción previa de Briasco sobre Nathan Silva. Nacho Fernández fue el actor principal de esta acción y no por haber formado parte de la misma, sino por lo que ocurrió una vez que se originó el gol.

El ex futbolista de River Plate, con reclamos aireados, no permitió que el partido se reanudase luego del tanto de Boca y junto al volante se sumaron todos sus compañeros del Atlético Mineiro. Pese a que el árbitro pidió en reiteradas ocasiones que sacaran del medio, el cuadro brasileño se negó hasta que intervino el VAR y el juez revisó la acción, para su posterior anulación.

“Le manejó el partido, la situación”, continuó Russo en referencia a Nacho Fernández. Y agregó: “No no se puede manejar las situaciones teniendo VAR. En definitiva, los árbitros no pueden pasar desapercibidos o dejarse llevar por estas situaciones. Tres veces le dijeron que saquen del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave que no debe pasar ni puede pasar. Que un jugador le maneje la situación y que lo obligue...”

“El VAR llama, no puede ser que te obliguen porque por más que no ande (el intercomunicador), no lo pueden obligar a decidir la situación al árbitro o el mismo VAR. Eso me resulta raro, no me gusta porque si lo hacemos al revés, mis jugadores se comen una amarilla o una expulsión. Si te obligan a sacar del medio y reanudar el juego no te podes negar, es algo gravísimo”, agregó muy ofuscado el entrenador de Boca.

Quien opinó de la misma manera que Russo fue el capitán Cali Izquierdoz. “No me gusta hablar del árbitro porque ellos hacen su trabajo y no es fácil su tarea, pero fue algo que no me pasó nunca. Le dijo cinco veces que jueguen y no sacaban del medio. Era para amonestar y obligarlo a que jueguen. Después terminó revisando el VAR y se veía que no había sido nada, un contacto normal de fútbol, no hubo ni empujón ni desplazamiento ni nada y terminó anulando el gol”.

Y agregó: “La verdad que fue una situación muy rara y nos vimos perjudicados. Viéndolo ahora también, la jugada fue muy clara, pero bueno ya está. Después al final me cobran que la pelota ya estaba en movimiento y en una pelota larga que Pavón quedaba prácticamente mano a mano con el arquero y la corta. Después le consulto por esa jugada y me amonesta. Ya está, ahora nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo allá, espero que no se equivoque más. No pido que nos favorezcan, sino que simplemente que no nos perjudiquen”.

Sobre esa jugada de Pavón del final, Miguel Russo también dejó su apreciación. “Estamos con la sensación de que Boca se podría haber llevado el triunfo tranquilamente. La última jugada que nos hace retroceder cuando la pelota estaba en el área rival es también muy dudosa, pero en esto hay que seguir buscando y estamos bien. Hay mucho por mejorar, siempre buscamos eso, pero venimos sin competencia y eso también a todos los equipos argentinos les va a costar. Hay mucho positivo, me voy conforme con la actitud, la forma y la idea idea. Vamos a ir puliendo los detalles para todo esto”.

Pavón también se fue caliente con el árbitro: “Falta no hubo, estas equivocaciones no se pueden tener”.

La palabra del Pulpo González, la figura del partido.

