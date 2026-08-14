Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Corrían picadas en pleno centro de La Plata y fueron detenidos

Un Volkswagen Golf y una Ford Ranger fueron secuestrados tras detectarse una competencia ilegal en City Bell. Los conductores no pudieron acreditar la documentación obligatoria

Las imágenes fueron difundidas por la Municipalidad de La Plata. En ellas, pueden verse cómo los jóvenes realizaban maniobras consideradas imprudentes y peligrosas
Guardar

Dos jóvenes de La Plata fueron demorados en la localidad de City Bell luego de ser detectados por la Policía mientras circulaban a alta velocidad en el Camino Centenario. Estaban corriendo picadas.

El hecho ocurrió a la altura de Cantilo y 13 C, donde varios agentes observaron la presencia de dos vehículos que transitaban en paralelo, realizando maniobras consideradas imprudentes y peligrosas.

PUBLICIDAD

Horas después, un video difundido por la Municipalidad de La Plata mostró el inicio de la carrera y el trayecto completo que realizaron los involucrados, dejando en evidencia el riesgo al que expusieron tanto a sí mismos como a terceros.

El operativo policial se activó al identificar el comportamiento sospechoso de los dos vehículos, un Volkswagen Golf blanco y una Ford Ranger blanca que, según pudo constatarse, circulaba sin la patente colocada. Al interceptar ambos rodados, los efectivos solicitaron la documentación obligatoria a los conductores, quienes no pudieron acreditar la tenencia ni los registros requeridos.

PUBLICIDAD

Ante la falta de documentación, los jóvenes, de 24 y 27 años, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de City Bell. Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de los dos vehículos, que quedaron retenidos mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el caso fue caratulado como “infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449”, lo que implica la intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata. Esta instancia deberá analizar el material reunido, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el desarrollo de la picada, para determinar las sanciones o medidas que correspondan a los implicados.

Las cámaras de Seguridad del municipio registraron el momento preciso en que los autos arrancan a gran velocidad, así como las maniobras posteriores, que incluyeron sobrepasos peligrosos y cambios bruscos de carril. En los videos se observa cómo ambos vehículos recorren varios metros sin reducir la marcha, en un contexto donde el tránsito era fluido y donde cualquier error pudo haber derivado en un siniestro vial.

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata será el encargado de determinar las eventuales sanciones para los dos jóvenes. Entre las medidas que podrían aplicarse figuran la inhabilitación para conducir, multas económicas y la retención definitiva de los vehículos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad de la infracción.

Parte trasera de un auto blanco Volkswagen Golf GTI, con cuatro tubos de escape, junto a un cartel de la Policía de la Comisaría 10ma. La Plata
Un Volkswagen Golf GTI blanco, vinculado a una picada, aparece secuestrado frente a un cartel de la Comisaría 10ma. La Plata (0221)

Hace unos meses, un violento accidente se registró en la localidad bonaerense de Villa Martelli cuando se estaba llevando a cabo una picada ilegal. Uno de los conductores perdió control de su vehículo y se fue contra el público que estaba presente, impactando contra un joven de 22 años que terminó herido.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

Todo se desarrolló durante un encuentro clandestino de autos que se desarrolló en un playón de Tecnópolis. Se trata de un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales.

Aquella noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

El joven atropellado, de 22 años y oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

El conductor del BMW, un joven de 25 años, resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

Temas Relacionados

jóvenesdetenidospicadaaltavelocidadLa Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revelaron cómo fue el crimen del hombre en un criadero de Neuquén: “Lo abandonaron para que muera en el chiquero”

Las autoridades fiscales atribuyeron el hecho a una discusión previa por un presunto robo del cual acusaron a Mario Andrés Forquera. Los tres hombres quedarán detenidos durante cuatro meses, acusados de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento

Revelaron cómo fue el crimen del hombre en un criadero de Neuquén: “Lo abandonaron para que muera en el chiquero”

Mataron a una mujer trans en Córdoba y hay dos detenidos: son padre e hija y tenían conflictos previos con la víctima

Jessica Núñez fue socorrida en la vía pública luego de que notaran que había sido herida de gravedad. Murió apenas fue ingresada en el Hospital Pasteur de Villa María

Mataron a una mujer trans en Córdoba y hay dos detenidos: son padre e hija y tenían conflictos previos con la víctima

Condenaron a 12 años de prisión a un capo narco acusado de organizar y financiar maniobras en Entre Ríos

El ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante fue condenado por organizar y financiar maniobras en Paraná y Diamante. La causa también incluyó el acopio de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto

Condenaron a 12 años de prisión a un capo narco acusado de organizar y financiar maniobras en Entre Ríos

Condenaron a cinco integrantes de una banda narco desarticulada en Córdoba

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores impuso penas de hasta ocho años de prisión tras los allanamientos de la FPA en Mina Clavero, que incautó casi mil dosis de estupefacientes, armas y dinero en efectivo

Condenaron a cinco integrantes de una banda narco desarticulada en Córdoba

Una mujer denunció que su pareja la retuvo, le arrojó agua hirviendo e intentó incendiar su casa en La Plata

El episodio ocurrió en una vivienda de Tolosa. La causa quedó caratulada como lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género

Una mujer denunció que su pareja la retuvo, le arrojó agua hirviendo e intentó incendiar su casa en La Plata

DEPORTES

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Se ponen en marcha los Mundiales de hockey con Las Leonas y Los Leones: inédito formato, fixture y las chances de cada selección

El inquietante lazo de la barra de Racing con un grupo disidente de Independiente en medio de la tensión en la popular de la “Academia”

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

TELESHOW

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

Barbie Vélez habló de la crianza de su hijo y reveló uno de sus mayores dilemas con la maternidad: “Me da culpa”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU pidió moderación a Rusia y Japón para evitar una escalada de tensiones tras la visita de Putin a las Islas Kuriles

La ONU pidió moderación a Rusia y Japón para evitar una escalada de tensiones tras la visita de Putin a las Islas Kuriles

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kramatorsk, uno de los últimos bastiones ucranianos en Donetsk: un muerto y 15 heridos

La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

Controversia en Managua por el homenaje del régimen a Fidel Castro con un monumento de gran escala

Costa Rica se posiciona como destino internacional para tratamientos contra el cáncer con tecnología de alta precisión