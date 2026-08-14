Corrían picadas en pleno centro de La Plata y fueron detenidos

Las imágenes fueron difundidas por la Municipalidad de La Plata. En ellas, pueden verse cómo los jóvenes realizaban maniobras consideradas imprudentes y peligrosas

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Dos jóvenes de La Plata fueron demorados en la localidad de City Bell luego de ser detectados por la Policía mientras circulaban a alta velocidad en el Camino Centenario. Estaban corriendo picadas.

El hecho ocurrió a la altura de Cantilo y 13 C, donde varios agentes observaron la presencia de dos vehículos que transitaban en paralelo, realizando maniobras consideradas imprudentes y peligrosas.

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Horas después, un video difundido por la Municipalidad de La Plata mostró el inicio de la carrera y el trayecto completo que realizaron los involucrados, dejando en evidencia el riesgo al que expusieron tanto a sí mismos como a terceros.

El operativo policial se activó al identificar el comportamiento sospechoso de los dos vehículos, un Volkswagen Golf blanco y una Ford Ranger blanca que, según pudo constatarse, circulaba sin la patente colocada. Al interceptar ambos rodados, los efectivos solicitaron la documentación obligatoria a los conductores, quienes no pudieron acreditar la tenencia ni los registros requeridos.

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Ante la falta de documentación, los jóvenes, de 24 y 27 años, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de City Bell. Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de los dos vehículos, que quedaron retenidos mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el caso fue caratulado como “infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449”, lo que implica la intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata. Esta instancia deberá analizar el material reunido, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el desarrollo de la picada, para determinar las sanciones o medidas que correspondan a los implicados.

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Las cámaras de Seguridad del municipio registraron el momento preciso en que los autos arrancan a gran velocidad, así como las maniobras posteriores, que incluyeron sobrepasos peligrosos y cambios bruscos de carril. En los videos se observa cómo ambos vehículos recorren varios metros sin reducir la marcha, en un contexto donde el tránsito era fluido y donde cualquier error pudo haber derivado en un siniestro vial.

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata será el encargado de determinar las eventuales sanciones para los dos jóvenes. Entre las medidas que podrían aplicarse figuran la inhabilitación para conducir, multas económicas y la retención definitiva de los vehículos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad de la infracción.

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Un Volkswagen Golf GTI blanco, vinculado a una picada, aparece secuestrado frente a un cartel de la Comisaría 10ma. La Plata (0221)

Hace unos meses, un violento accidente se registró en la localidad bonaerense de Villa Martelli cuando se estaba llevando a cabo una picada ilegal. Uno de los conductores perdió control de su vehículo y se fue contra el público que estaba presente, impactando contra un joven de 22 años que terminó herido.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

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Todo se desarrolló durante un encuentro clandestino de autos que se desarrolló en un playón de Tecnópolis. Se trata de un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales.

Aquella noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

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El joven atropellado, de 22 años y oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

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El conductor del BMW, un joven de 25 años, resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

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