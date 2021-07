La otra jugada polémica que pasó desapercibida en el partido entre Boca y Atlético Mineiro

“No me gusta hablar de los árbitros, ellos hacen su trabajo y no es fácil su tarea, pero me pasó algo que no me había pasado nunca”. Carlos Izquierdoz, capitán y referente de Boca, se fue en llamas por la actuación del árbitro colombiano Andrés Rojas, que condujo la acción en el empate sin goles ante Atlético Mineiro en la Bombonera, en el cotejo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Libertadores.

La gran polémica de la noche se dio en el primer tiempo, con el tanto anulado a Diego González por una supuesta infracción previa de Norberto Briasco que fue apuntada por el VAR (dirigido por el paraguayo Derlis López). A esto hizo referencia Cali en primera instancia durante la conferencia de prensa: “El árbitro les dijo 5 veces a los jugadores de ellos que jueguen, que jueguen, que jueguen y no sacaban del medio, entonces no entiendo. Era amonestar y obligarlos a que jueguen y después terminó revisando el VAR, que estábamos todos mirando la pantalla y se veía que no había habido nada, que había sido un contacto pero normal, del fútbol, no hubo ni empujón ni desplazamiento. Y terminó anulando el gol”.

Al unísono con Miguel Ángel Russo, quien se fue hirviendo de la Bombonera y dejó frases picantes sobre el arbitraje, Izquierdoz añadió: “Fue una situación muy rara y la verdad nos vimos perjudicados porque, es más, viéndolo ahora también. La jugada fue muy clara, pero ya está”.

Izquierdoz se fue muy caliente con el árbitro colombiano Andrés Rojas (REUTERS/Marcelo Endelli)

Pero esta no fue la única jugada por la que el Xeneize reclamó, ya que en tiempo de descuento hubo otra acción que pudo haber significado el quiebre del cero a su favor: “Después el final también, me cobra que la pelota estaba en movimiento en una jugada que juego largo y queda Pavón prácticamente mano a mano con el arquero y la corta. Le consulto por la jugada y me amonesta (fue tras el pitazo final)”. ¿Qué sucedió? Rojas sancionó una falta para Boca cerca de la mitad de cancha e Izquierdoz apresuró el juego porque vio desmarcado a Pavón; soltó la pelota y realizó un envío largo. En el momento en que Kichan quedaba en posición de gol, el juez detuvo el juego, amonestó al brasileño Hulk por protestar y adujo que el balón estaba en movimiento cuando el defensor de Boca jugó rápido, algo que no se distinguió en la jugada en sí ni la repetición.

Fue algo que pasó desapercibido por la magnitud del gol anulado a González pero que también pudo ser relevante para el resultado. A Izquierdoz le ganó la resignación: “Ya está, ahora nosotros vamos a tener que ir a hacer nuestro trabajo allá y esperemos que no se equivoquen más. No pido que nos favorezcan, simplemente que no nos perjudiquen”. La revancha será el próximo martes a partir de las 19:15 en Belo Horizonte.

SEGUIR LEYENDO: