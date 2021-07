Conmebol publicó el audio del VAR tras la polémica en Boca-Atlético Mineiro: ¿por qué se anuló el gol de Pulpo González?

Audio VAR de la Conmebol del partido Boca vs Atlético Mineiro

Fue la polémica de la tarde noche en la Bombonera. Corrían los 34 minutos de la primera etapa cuando, tras una gran acción individual de Marcelo Weigandt, que tiró un centro a la puerta del área chica, la defensa de Atlético Mineiro no pudo rechazar el balón. Tras varios rebotes, Diego González le ganó a su marcador y anticipó al arquero para poner, de cabeza, el 1-0 parcial en el duelo de ida de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego de varios minutos de incertidumbre, con Nacho Fernández a la cabeza, el conjunto brasileño reclamó una falta de Norberto Briasco a Nathan Silva en la jugada previa al gol del Pulpo. El árbitro Andrés Rojas fue a revisar lo sucedido y terminó anulando el tanto del Xeneize a instancia del VAR, que estuvo comandado por el juez paraguayo Derlis López.

Para aclarar lo sucedido, Conmebol difundió un video en donde explicó las razones que llevaron a determinar que el delantero de Boca cometió infracción en el área visitante.

En un principio, y luego de un debate de casi cinco minutos, desde el VAR no percibieron infracción del Pulpo González en su gol. En tanto, respecto a la acción previa de Briasco advirtieron que “puede llegar a desestabilizar”, por eso pidieron “que lo interprete el árbitro”. Andrés Rojas fue a revisar la jugada y a los pocos segundos afirmó: “Cambio de decisión. Lo empuja en el pasto el número 29. Corrijo. Falta a favor del jugador blanco. Lo empuja”.

LOS DIÁLOGOS:

VAR: Posible falta en ataque. Perfecto. Gol en cancha, perfecto.

Árbitro: Para mí es gol

VAR: Reclaman una posible falta por posible empujón

VAR: Viene limpio. Quiero ver si hay un empujón. Ambos saltan, quiero ver el brazo. Viene limpio. No hay un empujón en esta. No veo un brazo extendido. El contacto es por acción de juego, hombro con hombro.

Árbitro: (a los jugadores): Tranquilo, están chequeando.

VAR: Viene limpio. El jugador exagera, siente el contacto y se deja caer. El brazo no lo empuja. No hay movimiento adicional del brazo.

AVAR: Más atrás la jugada. Para mí no hay falta.

VAR: Número 23 el gol. Perfecto está.

Árbitro: Decisión de campo gol. ¿Ok?

VAR: Per Decisión de campo gol. ¿Ok?. acción del delantero?..

Árbitro: Disputa en los dos. Contacto de juego.

VAR: Perfecto Andrés. Así mismo. Ambos van a disputar el balón.

AVAR: Chequea antes por favor.

Árbitro: Adelante, gol confirmado.

VAR: Atrás no tenemos nada, atrás no tenemos nada. Gol del 23. Atrás, aguarda un rato. Ese jugador rubio. Dame una abierta. Soltá, soltá soltá. Para ver el brazo. Es un pequeño contacto.

AVAR: Puede llegar a desestabilizar. Que lo interprete el árbitro.

VAR: Bueno, perfecto. Le llamamos por posible falta.

AVAR: Si, por esta.

Árbitro: Todos los jugadores están protestando en la cancha.

VAR: Andrés, escuchame. Te sugiero un OFR por posible falta en APP. Quiero que evalues.

VAR: Las dos le mostramos. Las dos. En velocidad normal.

Árbitro: Dame otro ángulo. Velocidad normal. Cambio de decisión. Lo empuja en el pasto número 29. Corrijo. Falta a favor del jugador blanco. Lo empuja.

VAR: Copiado Andrés. Falta del número 23.

El organismo que regula el fútbol del continente decidió quitar del VAR del choque entre Flamengo y Defensa y Justicia que se disputará este miércoles a Derlis López, quien quedó marcado por su grave falla en la Bombonera. En su lugar estará Diego Haro, de Perú. A ello se le sumó una dura sanción de parte de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, que resolvió “suspender a los árbitros Andrés Rojas y Derlis López por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”.

EL FALLO COMPLETO DE LA COMISIÓN DE ÁRBITROS DE LA CONMEBOL

Uno de los protagonistas que alzó la voz contra lo sucedido fue el entrenador xeneize. En la conferencia de prensa post partido, Miguel Ángel Russo no se quedó callado y analizó la situación que se vivió con el gol anulado a su equipo en el primer tiempo. “Es legítimo el gol, pero lo que más me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Es algo que nunca lo vi. Nunca me pasó que el árbitro otorgue el gol y que el rival no quiera sacar del medio. Principalmente Nacho Fernández que patea la pelota afuera”, dijo el DT.

Acto seguido, Russo direccionó su crítica contra el ex jugador de River. “Le manejó el partido, la situación”, continuó Russo en referencia a Nacho Fernández. “No se puede manejar las situaciones teniendo VAR. En definitiva, los árbitros no pueden pasar desapercibidos o dejarse llevar por estas situaciones. Tres veces le dijeron que saquen del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave que no debe pasar ni puede pasar. Que un jugador le maneje la situación y que lo obligue...”, agregó.

