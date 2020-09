Hugo Santilli: “Maradona, en River, hubiera valido diez veces más de lo que sacó Boca por él”

Diego Maradona estuvo muy cerca de jugar en River antes de acordar su incorporación a Boca, procedente de Argentinos Juniors

Antes de firmar con Boca, Diego Armando Maradona estuvo a punto de jugar en River. De hecho, hubo un precontrato y la transferencia contaba con el visto bueno del propio futbolista de Argentinos Juniors. Sin embargo, las diferencias entre Jorge Cyterszpiler, el apoderado de Pelusa, y Aragón Cabrera, ex presidente de River, impidieron que esto ocurriera y el Diez hizo historia en la vereda de enfrente.

Hugo Santilli, quien sucedió en la presidencia del Millonario a Cabrera, recordó la vez que Diego pudo jugar en River y dejó una frase que generará controversia. “Maradona, en River, hubiera valido diez veces más de lo que sacó Boca por él y hubiera cambiado la historia del fútbol”, aseguró el por entonces vocal por la oposición.

El ex presidente de River en la década de 1980, en la cual se ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, por primera vez en la historia, agregó: “Lo teníamos firmado y hasta se puso la camiseta de River”. En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, reconoció: “Me hubiera gustado verlo (a Maradona) con la camiseta de River. Después se peleó con Aragón (en alusión a Rafael Aragón Cabrera, su antecesor) y lo dejó ir a Boca porque no se pusieron de acuerdo”.

Hugo Santilli, ex presidente de River durante la década de 1980

Sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo, Santilli no dudó: “Este River no tiene un jugador de la envergadura de Di Stefano, el Charro Moreno o Angelito Labruna, pero tiene equipo. Un gran equipo. Por eso, si ustedes miran un poco la gente identifica a Gallardo y no a sus jugadores. Por eso grita: ‘Muñeco... Muñeco...’ y no grita el nombre especial de un jugador”.

Por último, el ex dirigente de 81 años expresó cuál es su mayor sueño por cumplir con River: “Yo lo único que deseo de acá hasta que me toque morir es que River pueda volver a ser campeón del mundo. ¡Por favor! No podemos estar más de 30 años sin poder repetir este título. Yo sueño de nuevo, con ir a ver a River, a donde sea, definiendo una Copa intercontinental o Mundial de Clubes. Japón, Qatar o dónde se juegue. Sueño con eso, porque quiero que lo vean campeón mis hijos y nietos, que algunos de ellos no lo pudieron ver. Quisiera sentir la alegría de verlo con ellos”.

Otras frases de Santilli

“Mi papá rompió el carnet de socio cuando River vendió a Pedernera a Huracán. Después tuvo que hacerse socio de nuevo, para llevarme a la cancha a mí”.

“Me hubiera gustado que mi papá vea cuando como Presidente gané la Copa Libertadores y la Intercontinental”.

“Si tuviera que mencionar un jugador que es la representación del hincha en la cancha: Bernabé Ferreyra, era uno, dejaba 20 mil personas afuera de la cancha. Esa era el argentino. El extranjero, era Walter Gómez, donde inclusive la hinchada le cantaba en Argentina no se come para ver al Walter Gómez. Un jugador que genera esa sensaciones merece recordarlo”.

“El hincha hoy está más identificado con el equipo que con alguna individualidad, porque River no tiene una figura de la magnitud de los nombres que tuvo en su historia”.

“Los dos goles que mas grite en la historia de River fue dos goles que hizo el Beto Alonso. El primer en el primer partido de la final de la Copa Libertadores ante el América Cali, porque habíamos tenido una charla fantástica antes que comience el partido. El otro gol, el que le hizo en la Bombonera, cuando fuimos campeones”.

“Es amor de madre, y la vieja es la vieja, y River es River. River es un sentimiento, amor incondicional, es inmutable. Me gustaría que el hincha de River me recuerde como el hincha más grande”.

SEGUÍ LEYENDO:

Malas noticias para River: Marcelo Gallardo pierde a una pieza importante para el duelo con San Pablo

Dani Alves se entrenó en el predio de Boca: el gesto del Consejo de Fútbol que generó revuelo e ilusión entre los hinchas

La Doce dirá presente en el partido de Boca: cómo logró desplegar sus banderas en la Bombonera

El lado desconocido de Maradona en las redes: de sus explosivas salidas del grupo de WhatsApp de la Selección del 86 al insólito pedido del Bichi Borghi

Clemente Rodríguez firmó con un club de la Primera C y seguirá jugando al fútbol con 39 años

Diego Maradona tiene nuevas compañeras: quiénes son Lola y Sofía, las particulares mascotas del Diez