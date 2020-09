La Doce dirá presente en el partido de Boca: cómo logró desplegar sus banderas en la Bombonera

Las banderas desplegadas en el estadio vacío

La imagen ratifica una vez más quién domina la tribuna que da a Casa Amarilla. Mientras Racing jugó en Provincia sin las banderas de la Guardia Imperial, Tigre y Defensa y Justicia tampoco tuvieron los grandes trapos de su barra, La Doce desplegó para esta noche sus mayores telones. Y no sólo eso: logró modificar el protocolo de Conmebol sobre el ingreso de banderas con autorización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la propia entidad continental del fútbol. Si eso no es poder…

La historia comenzó dos semanas atrás cuando la barra comandada por Rafael Di Zeo y Mauro Martín vio que se le había permitido a los hinchas de Libertad desplegar banderas en las gradas. Lo mismo sucedió en Colombia, en el triunfo contra Independiente Medellín. Entonces empezaron la gestión para vestir La Bombonera. Había un primer problema: La Doce estaba sancionada para poner cualquier elemento de cotillón por el gobierno porteño, porque en el partido contra Gimnasia y Esgrima de la Plata que le dio el título local, puso un telón no autorizado. De hecho, en el encuentro siguiente, contra Independiente Medellín por la Copa, último antes de la suspensión por la pandemia, la barra no pudo ingresar ningún elemento.

El segundo problema era la dimensión de las banderas que quería poner La Doce. En estas circunstancias comenzó la negociación. En el club les acercaron el protocolo de seguridad de Conmebol, que establecía que sí se podía poner banderas grandes, pero que éstas debían ser entregadas a las autoridades de seguridad cinco días antes para ser sanitizadas. Los muchachos de la barra se miraron y decidieron que ni de casualidad iban a dejar que el telón más imponente que tenían estuviera lejos de sus manos tanto tiempo antes. Es más, el protocolo también obliga a que las banderas estén colgadas un día antes del partido y después de que se despliegue toda la cartelería publicitaria, para que no tape a los sponsors. De hecho, Boca puso un montón de tirantes en la zona de los palcos con la debida antelación y también en la tribuna Sur muchos hinchas pusieron las suyas ayer. Pero la Doce decidió que menos que menos iban a dejar el telón gigante más las banderas que recuerdan a otros jefes, como José Barritta y Fernando Di Zeo, y la del club Leopardi, propiedad de la familia de Mauro Martín, en plena madrugada y sin vigilancia. Así que ahí comenzó otra historia entre el club, la Conmebol y el ministerio de Seguridad porteño.

Otra postal de los "trapos" ya adentro del estadio

La propuesta de la barra fue poner el telón al mediodía. En Conmebol no querían por el tema del protocolo. Juan Pablo Sassano, subsecretario de seguridad de la Ciudad, puso como primera condición que la barra registrara el telón ante las autoridades y pusiera un encargado del mismo con nombre y DNI. Después, que las personas que iban a colgarlos no tuvieran antecedentes, estuvieran filmadas, acompañadas por policías y registradas con carnet del club y documento de identidad. Y que llevaran barbijo, obviamente. Hubo una conversación entre Boca, Ciudad y el jefe de seguridad de Conmebol, Gustavo Morelli, quién terminó aceptando que se modificara el protocolo. Y a las siete de la mañana, diez miembros de la barra se encargaron de colgar las banderas que se verán hoy detrás del arco que da a Casa Amarilla.

“Es cierto que teníamos sancionada a la barra por incumplir la norma de pedir autorización para poner telones, pero en este marco en que se juega sin público y con el aval de Conmebol no tuvimos objeciones para que cuelguen sus banderas, siempre y cuando las registren antes. Se presentaron 200 personas autorizadas por el club para poner banderas esta noche, entre ellos la barra. Y si bien es cierto que todas debían estar puestas 24 horas antes, se planteaba el conflicto con el telón y entonces convenimos que a más tardar debía estar puesta hoy a las 10 de la mañana y sanitizada y eso se informó a Conmebol, que aprobó. ¿Si me parece bien o mal que estén las banderas de La Doce? Todos saben lo que uno piensa de la barra pero mientras cumplan las normas y estén autorizados por el club, nosotros no podemos impedirles mostrarlas”, le dijo Sassano a Infobae. Así, cuando salga a la cancha, el team de Russo si levanta los brazos encontrará de frente a la barra, en forma de telón, en el lugar donde siempre manda.

