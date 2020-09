El lado desconocido de Maradona en las redes: de sus explosivas salidas del grupo de WhatsApp de la Selección del 86 al insólito pedido del Bichi Borghi

Checho Batista cuenta que Maradona se va del grupo de WhatsApp

El Diego Armando Maradona 2.0 llegó para quedarse pero mantiene las mañas del personaje real. Ni el mundo virtual puede quitarle su autenticidad y así lo reflejó Sergio Batista con una graciosa anécdota o, en realidad costumbre, que mantiene el Diez en el grupo de WhatsApp que comparten los campeones del mundo con la Selección en México 86.

“Diego estaba, después se fue, después entró otra vez... Se calienta y raja del grupo, viste. Se va. Y a veces vuelve a entrar”, reveló el Checho en el programa Redes desde casa (ESPN). Sanguíneo como pocos, Maradona no tolera ciertas discusiones o temas de debate y decide desertar la unión remota de un momento para otro. Aunque después pide ser invitado nuevamente.

Batista también contó cómo evolucionó su trato con el Diez con el paso del tiempo, desde que fueron compañeros de equipo hasta la actualidad: “Mi relación es muy buena, siempre fue muy buena. Teníamos discusiones porque los dos tenemos carácter fuerte y discutíamos. Él se enoja conmigo y yo con él, pero terminamos siempre igual. Nos decimos las cosas, nos enojamos y dejamos de hablar pero después nos encontramos y otra vez volvemos a hablar. Diego es una gran persona”.

Batista y Maradona como entrenadores de la selección argentina

Al margen de haber tirado paredes en cancha con Diego, a Batista también le tocó dirigir a Lionel Messi en la Selección. Cuando lo pusieron entre la espada y la pared para elegir a uno, bromeó pero luego respondió. “¿Si los dos están sentados mirándome en el banco? Miro para otro lado, ja. Me quedo con Diego Maradona. A mí me dio muchas cosas la verdad. Es un gran jugador. Lo que pasa es que no hay que hacer comparaciones con los genios. Son dos tipos grandes, extraterrestres. Me quedo con Diego porque me demostró mucho, por su personalidad, que es distinta a la de Lionel”, se jugó.

Por otra parte, Maradona utilizó las redes sociales para expresarle un saludo de cumpleaños a Claudio Borghi. El Bichi cumplió 56 años ayer y likeó la imagen que el astro argentino publicó en su cuenta de Instagram, en la que ambos aparecen colgados (Diego con la Copa del Mundo en sus manos) de un balcón siendo vitoreados por la muchedumbre albiceleste tras la conquista en México 86. “Feliz cumpleaños querido Bichi Borghi”, fue su mensaje.

La publicación de Maradona y la respuesta del Bichi Borghi

La respuesta del Bichi se convirtió en viral: “Gracias Pelusa!! Te debo un llamado! Borré sin querer tu número y nadie me lo quiere dar!”. Insólito, pero real. El hombre de las rabonas aprovechó la exposición de la red social para volver a tener en su agenda telefónica a Diego.

Y Maradona, quien en las últimas horas sumó a su hogar a dos particulares mascotas, se puso a disposición de Borghi para retomar el contacto directo.

