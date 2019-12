El 2019 cierra con el optimismo generado por la profesionalización del torneo local y de los buenos resultados cosechados por la Selección en el plano local, pero se abren nuevos interrogantes. En los últimos días del año, las jugadoras de El Porvenir denunciaron que sus sueldos aún no fueron abonados y que no tienen las condiciones mínimas para desarrollar la actividad, es decir, que no se están cumpliendo las pautas que prevé el nuevo régimen de la máxima categoría del fútbol femenino. En cuanto al conjunto Albiceleste, se confirmó que la Argentina desistió de la postulación para ser sede del Mundial del 2023 y la organización de los últimos amistosos internacionales (disputados en días de semana y a puertas cerradas en el predio de Ezeiza) planteó un panorama ambiguo a futuro.