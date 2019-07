Mientras 18 compañeras arman la valija para los juegos Panamericanos, yo decido quitarme de esa lista.

El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. Quienes no están a la altura ni al nivel que una selección requiere, donde las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no solo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella. Necesitamos gente profesional quienes dejen diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz!

Hoy me toca dar un paso al frente por esta lucha que iniciamos todas y que pocas tienen el valor de hacerlo.

Siento dolor por no defenderte en un torneo 🇦🇷 pero entiendo que de esta manera te estoy protegiendo más porque sé que en un futuro con gente capacitada Argentina puede estar al nivel de esas potencias!

Sigo soñando por un país con mayor igualdad, sin discriminacion y donde la voz de la mujer se tenga en cuenta con el mismo peso que la de un hombre.

Gracias a vos, familia y amigos por el apoyo en esta lucha.

Argentina te amo espero pronto seguir defendiéndote dentro de una cancha!