La solidez defensiva:

El fondo fue uno de los grandes fundamentos de este logro. Correa estuvo sólida en el arco (gozó de una valla invicta hasta que Colombia le marcó en la final) y fue clave la aparición de Gabriela Chávez (que no había sumado minutos en el Mundial) por el lateral derecho, un puesto al que Borrello no le había encontrado dueña durante el certamen de Francia. El penal fallado en la final no opacó la solvencia de la jugadora de River.