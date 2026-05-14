La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

Didier Deschamps hizo oficial la lista oficial de los futbolistas que participarán de la Copa del Mundo

La selección de Francia confirmó la lista oficial de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026. Mediante una conferencia de prensa realizada por el entrenador Didier Deschamps, que dirigirá su último Mundial tras ganarlo en 2018 y caer en la final contra Argentina en Qatar 2022, hizo oficial la nómina que buscará llegar hasta el último partido por tercera edición consecutiva en los Estados Unidos, México y Canadá.

La ofensiva de la lista de convocados de Francia está repleta de figuras de la talla de Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG y último ganador del Balón de Oro), Désiré Doue (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich) y Rayan Cherki (Manchester City). La defensa, por su parte, contará con la presencia de jugadores que ya tienen experiencia en la selección: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), entre otros.

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Respecto a los mediocampistas, se destacan las presencias de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán). Vale destacar que varios futbolistas se sumarán a la convocatoria algunos días antes del inicio oficial del Mundial, ya que forman parte del París Saint-Germain y Arsenal, quienes chocarán en la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo.

“Dado el número de jugadores, tanto en cantidad como en calidad, hay muchos que no formarán parte del grupo. Y con un partido extra y altas temperaturas, prefiero tener la máxima seguridad. Sin presión, pero sí un requisito. Que Francia esté entre las favoritas, obviamente. Pero hay otros 6 o 7 equipos. Es la competición más importante, están los mejores. Las expectativas son altas siempre. Francia lleva 8 años entre los tres primeros del ranking FIFA”, argumentó Didier Deschamps en la conferencia, según divulgó el portal francés RMC Sport.

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Tras ganar en 2018 y perder la final en 2022, Didier Deschamps dirigirá su último Mundial al frente de Francia (REUTERS/Carl Recine)

Maxence Lacroix fue una de las importantes revelaciones de la lista de convocados. El marcador central del Crystal Palace, que disputó un total de 53 partidos en la presente campaña, se metió en la lista sobre el cierre y sacó a Eduardo Camavinga. El mediocampista del Real Madrid es una de las grandes ausencias de la convocatoria. “Viene de una temporada difícil, en la que jugó menos debido a las lesiones. Todavía es joven. Tengo que tomar decisiones, decidir la estructura de la lista. Pero puedo imaginar su decepción esta noche”, argumentó Deschamps.

Una de las grandes sorpresas en la nómina fue la inclusión del delantero Jean-Philippe Mateta en lugar de Randal Kolo Muani, recordado por la jugada en la final de Qatar 2022 en la que Emiliano Dibu Martínez le atajó un mano a mano cerca del pitido final. No obstante, según informaron medios locales, gran parte de la decisión radica en la lesión de Hugo Ekitike, quien se encaminaba a ser titular en la cita mundialista.

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El delantero del Liverpool sufrió una rotura del tendón de Aquiles el pasado mes de abril y Les Bleus perdieron a un atacante clave. Ante la falta de un delantero con cualidades similares —que pueda ser la referencia del ataque, pivotear y aguantar la pelota para habilitar a sus compañeros, más allá de que Ekitike cumplía muchas más funciones—, Mateta ganó la carrera por un lugar en la lista.

Con un marcador de 3-3 a los 120 minutos de juego, el argentino le atajó un mano a mano inolvidable que terminó con el título

El nueve del Crystal Palace, que jugará la final de la UEFA Conference League, convirtió 14 goles en 47 partidos de la presente temporada. Además, fue el verdugo de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Del otro lado, Kolo Muani no completó su mejor campaña con el Tottenham, que está peleando el descenso en la Premier League: marcó cinco tantos en 39 encuentros.

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Además, entre las elecciones llamativas se encuentra Maghnes Akliouche, atacante de 24 años del Mónaco: marcó siete goles y brindó once asistencias. “Es un grupo. No necesariamente los 26 mejores. Se trata de equilibrio, de combinaciones. Tenemos elementos que ustedes tal vez no tengan. Algunos jugadores no jugarán, otros jugarán poco. El objetivo es no perder a nadie. Se necesitan habilidades humanas para sobrellevar estos momentos”, destacó.

Randal Kolo Muani, una de las grandes ausencias de la lista de Francia (REUTERS/Leonhard Simon)

Otra de las sorpresas de la lista de Deschamps se centra en el arco. A pesar de que Mike Maignan (AC Milán) es el dueño de los tres palos y el primer suplente es Brice Samba (Stade Rennes), el tercer arquero en la nómina fue una incógnita hasta último momento. Robin Risser, guardameta de 21 años de 1,93 metros del Lens que marcha segundo en la Ligue 1, ganó la pulseada para meterse en el Mundial 2026. Los que se quedaron afuera son Lucas Chevalier (PSG), Alphonse Areola (West Ham) y Jean Butez (Como 1907).

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Con la confirmación de la lista de convocados de Francia, ya son cuatro las selecciones que oficializaron a sus futbolistas: se sumó a Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y Suecia. La fecha límite para la presentación de las nóminas está pautada para el 30 de mayo. Es por eso que varios combinados optaron por entregar una primera prelista de 55 futbolistas, como fueron los casos de Colombia, Paraguay y de la selección argentina de Lionel Scaloni.

Después de los amistosos contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte, Francia iniciará su camino en el Mundial 2026 el 16 de junio contra Senegal a las 16:00 (hora argentina). El 22 chocará contra Irak a las 18:00 y, en la última fecha del grupo I, se enfrentará con la Noruega de Erling Haaland el 26 desde las 16:00.

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LOS 26 CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE FRACIA PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros: Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).

Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG) y Theo Hernández (Al-Hilal).

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Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán).

Atacantes: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

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