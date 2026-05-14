El recital de Messi en el 5-3 del Inter Miami ante Cincinnati: tres goles muy diferentes, una asistencia y varias perlitas

El gol de Lionel Messi para Inter Miami durante un partido de fútbol contra FC Cincinnati por una nueva fecha de la Major League Soccer

Con su sexto Mundial y la defensa del título logrado con la selección argentina en Qatar como zanahorias, Lionel Messi sigue regalando shows en la MLS. En la visita del Inter Miami a Cincinnati anotó tres goles, asistió a Mateo Silvetti, lanzó el centro del triunfo, intentó convertir desde un córner, y le ofreció un grito a Luis Suárez, pero el disparo del uruguayo impactó contra el travesaño.

El argentino abrió el marcador a los 24 minutos de juego gracias a que exprimió al máximo un error grosero del fondo local. Matt Miazga cerró hacia el centro, el arquero Román Celentano salió apurado, Messi puso el pie para que la pelota le rebotara y firmó el 1-0 con el que se cerró la primera etapa, en la que el capitán, de 38 años, dejó más perlas.

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A los 17′, ejecutó un córner que cabeceó Luján y el balón rozó el travesaño. A los 21, tocó de cucharita para Suárez, cuyo centro lo desvió un defensor. Y, a los 44, bajó la pelota de pecho y disparó desviado de zurda. Admás, le anularon un gol por fuera de juego.

Secuencia de la gran combinación entre Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul para le segundo tanto de Inter Miami que enfrenta a FC Cincinnati

El complemento fue una lluvia de goles. Y La Pulga estuvo en su salsa. Cincinnati estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo con el astro rosarino, que hizo el 2-2 con una jugada a máxima velocidad: armó una pared con el Pistolero Suárez, abrió para Rodrigo de Paul y apareció como N° 9 para empujar de zurda la bola a la red.

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El recital continuó: el 3-3 llegó tras una asistencia de Messi para el ingresado Silvetti, quien enganchó hacia adentro y remató para vulnerar al arquero. El 4-3, tras un centro del 10, nació en un blooper. El portero Celentano chocó con un defensor al atenazar la redonda, y Germán Berterme facturó. Y el 5-3 sirvió para el hattrick del ídolo: luego de un centro rasante de Toto Silvetti, se arrojó en “plancha” hacia la pelota y la conectó con la planta del botín.

El remate de Lionel Messi que rozó el palo en el encuentro entre Cincinnati e Inter Miami por la MLS

En el complemento, además, a pura generosidad, le cedió una chance clarísima a Luis Suárez, pero el tiro del charrúa dio en el travesaño.

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Con sus contribuciones en Cincinnati, Messi acumula 1.153 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 412 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (90 goles y 48 asistencias en 102 partidos).

Lionel Messi marcó su tercer gol ante FC Cincinnati. Fue asistido por el juvenil Mateo Silvetti

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

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Desde su llegada en julio de 2023, el astro argentino modificó la dinámica de la franquicia de David Beckham. Hasta la fecha, Messi suma 58 triunfos, 25 empates y 18 caídas. Y el Inter Miami se trepó a la segunda ubicación de la Conferencia Este de la MLS, con 25 puntos: quedó a dos del líder Nashville SC, aunque con un partido más.