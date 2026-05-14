Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

El Estadio Hidalgo recibe este 14 de mayo el primer capítulo de la semifinal entre Pachuca y Pumas, dos equipos que llegan en momentos contrastantes pero con la misma aspiración: avanzar a la final del Clausura 2026.
Los Tuzos buscan aprovechar su localía tras eliminar al bicampeón Toluca, mientras que los Pumas de Efraín Juárez arriban como superlíderes, luego de una emocionante y dramática serie ante el América.
El último enfrentamiento entre ambos, en la jornada 17, se lo llevaron los felinos con un 2-0 y una expulsión de Salomón Rondón incluída. Por ello, el choque en el Estadio Hidalgo promete mucha intensidad en la primera gran batalla rumbo al título.
El entorno universitario se ha visto sacudido ante la noticia de que, tras su gran desmpeño en el Clausura 2026, Jordan Carrillo podría partir hacia otro equipo:
El futuro de Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Liga MX. Tras un semestre brillante con Pumas, el mediocampista podría regresar antes de lo previsto a Santos Laguna, club dueño de su carta.
El Club Universidad Nacional ya está en Hidalgo:
Así arribaron los Tuzos al Estadio Hidalgo:
Así definieron las semifinales de la Liga MX:
https://www.infobae.com/mexico/deportes/2026/05/11/definidas-las-semifinales-de-la-liga-mx-asi-quedaron-los-encuentros/
La serie entre Tuzos y universitarios no sólo definirá a un finalista de la Liga MX, el pase a la Concachampions también estará en juego:
La semifinal entre Pachuca y Pumas tiene en juego más que el pase a la final del torneo. El equipo que logre avanzar también obtendrá un boleto para la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.
Los Tuzos hacen lo propio y muestran a los 11 jugadores que enfrentarán a los universitarios:
- Carlos Moreno (25)
- Sergio Barreto (2)
- Eduardo Bauermann (4)
- Brian García (12)
- Carlos Sánchez (14)
- Christian Rivera (16)
- Víctor Guzmán (8)
- Elías Montiel (28)
- Robert Kenedy (29)
- Oussama Idrissi (11)
- Enner Valencia (10)
Efraín Juárez presenta la alineación inicial de Pumas para encarar el duelo en el Estadio Hidalgo:
- Keylor Navas (1)
- Pablo Bennevendo (2)
- Rubén Duarte (5)
- Nathan Silva (6)
- Rodrigo López (7)
- Tony Leone (24)
- Adalberto Carrasquilla (28)
- Robert Morales (31)
- Jordan Carrillo (33)
- Pedro Vite (45)
- Álvaro Angulo (77)
Tras ir ganando con ventaja de 6-3, Pumas vio amenazado su pase a semifinales al complicarse y permitir que las Águilas del América les metierantres goles en el Olímpico Universitario:
Pumas logró su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras un empate global 6-6 frente a América, haciendo valer su mejor posición en la tabla para avanzar.
Los Tuzos vencieron con autoridad a Toluca en la serie de cuartos de final:
Pachuca aseguró su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer a Toluca en el Estadio Hidalgo, imponiéndose de manera contundente en el marcador global.