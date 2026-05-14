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Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Los Tuzos perdieron en su último enfrentamiento contra los felinos, pero buscarán aprovechar la localía tras vencer con autoridad al bicampeón Toluca

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Pumas, liderados por Keylor Navas, llega con ventaja a la serie tras conseguir el liderato de la Liga MX y cerrar en el Estadio Olímpico Universitario ante su afición. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Pumas, liderados por Keylor Navas, llega con ventaja a la serie tras conseguir el liderato de la Liga MX y cerrar en el Estadio Olímpico Universitario ante su afición. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

El Estadio Hidalgo recibe este 14 de mayo el primer capítulo de la semifinal entre Pachuca y Pumas, dos equipos que llegan en momentos contrastantes pero con la misma aspiración: avanzar a la final del Clausura 2026.

Los Tuzos buscan aprovechar su localía tras eliminar al bicampeón Toluca, mientras que los Pumas de Efraín Juárez arriban como superlíderes, luego de una emocionante y dramática serie ante el América.

El último enfrentamiento entre ambos, en la jornada 17, se lo llevaron los felinos con un 2-0 y una expulsión de Salomón Rondón incluída. Por ello, el choque en el Estadio Hidalgo promete mucha intensidad en la primera gran batalla rumbo al título.

00:34 hsHoy

El entorno universitario se ha visto sacudido ante la noticia de que, tras su gran desmpeño en el Clausura 2026, Jordan Carrillo podría partir hacia otro equipo:

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

El mediocampista sinaloense está viviendo un Clausura 2026 brillante, ganándose el cariño de la afición universitaria

Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)
Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)

El futuro de Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Liga MX. Tras un semestre brillante con Pumas, el mediocampista podría regresar antes de lo previsto a Santos Laguna, club dueño de su carta.

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00:30 hsHoy

El Club Universidad Nacional ya está en Hidalgo:

(X/ @PumasMX)
(X/ @PumasMX)
00:27 hsHoy

Así arribaron los Tuzos al Estadio Hidalgo:

(X/ @Tuzos)
(X/ @Tuzos)
00:19 hsHoy

Así definieron las semifinales de la Liga MX:

https://www.infobae.com/mexico/deportes/2026/05/11/definidas-las-semifinales-de-la-liga-mx-asi-quedaron-los-encuentros/

00:17 hsHoy

La serie entre Tuzos y universitarios no sólo definirá a un finalista de la Liga MX, el pase a la Concachampions también estará en juego:

Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región

Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región. (Infobae México: Jovani Pérez)
Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región. (Infobae México: Jovani Pérez)

La semifinal entre Pachuca y Pumas tiene en juego más que el pase a la final del torneo. El equipo que logre avanzar también obtendrá un boleto para la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.

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00:15 hsHoy

Los Tuzos hacen lo propio y muestran a los 11 jugadores que enfrentarán a los universitarios:

  • Carlos Moreno (25)
  • Sergio Barreto (2)
  • Eduardo Bauermann (4)
  • Brian García (12)
  • Carlos Sánchez (14)
  • Christian Rivera (16)
  • Víctor Guzmán (8)
  • Elías Montiel (28)
  • Robert Kenedy (29)
  • Oussama Idrissi (11)
  • Enner Valencia (10)
00:12 hsHoy

Efraín Juárez presenta la alineación inicial de Pumas para encarar el duelo en el Estadio Hidalgo:

  • Keylor Navas (1)
  • Pablo Bennevendo (2)
  • Rubén Duarte (5)
  • Nathan Silva (6)
  • Rodrigo López (7)
  • Tony Leone (24)
  • Adalberto Carrasquilla (28)
  • Robert Morales (31)
  • Jordan Carrillo (33)
  • Pedro Vite (45)
  • Álvaro Angulo (77)
00:08 hsHoy

Tras ir ganando con ventaja de 6-3, Pumas vio amenazado su pase a semifinales al complicarse y permitir que las Águilas del América les metierantres goles en el Olímpico Universitario:

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Con anotaciones de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules sufrieron el encuentro en el Olímpico Universitario ante las Águilas

El Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria no defraudó y ofreció un duelo de final cargado de tensión, polémica y dramatismo. (Ilustración: Jesús Aviles)
El Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria no defraudó y ofreció un duelo de final cargado de tensión, polémica y dramatismo. (Ilustración: Jesús Aviles)

Pumas logró su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras un empate global 6-6 frente a América, haciendo valer su mejor posición en la tabla para avanzar.

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00:05 hsHoy

Los Tuzos vencieron con autoridad a Toluca en la serie de cuartos de final:

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX

Dos goles de Enner Valencia y uno de Kenedy en el Estadio Hidalgo le dieron la victoria en el global a los Tuzos

El vigente bicampeón de la Liga MX llega a los cuartos de final con las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo, obligado a revertir el 1-0 global frente a un Pachuca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vigente bicampeón de la Liga MX llega a los cuartos de final con las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo, obligado a revertir el 1-0 global frente a un Pachuca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pachuca aseguró su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer a Toluca en el Estadio Hidalgo, imponiéndose de manera contundente en el marcador global.

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