Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Pumas, liderados por Keylor Navas, llega con ventaja a la serie tras conseguir el liderato de la Liga MX y cerrar en el Estadio Olímpico Universitario ante su afición. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

El Estadio Hidalgo recibe este 14 de mayo el primer capítulo de la semifinal entre Pachuca y Pumas, dos equipos que llegan en momentos contrastantes pero con la misma aspiración: avanzar a la final del Clausura 2026.

Los Tuzos buscan aprovechar su localía tras eliminar al bicampeón Toluca, mientras que los Pumas de Efraín Juárez arriban como superlíderes, luego de una emocionante y dramática serie ante el América.

El último enfrentamiento entre ambos, en la jornada 17, se lo llevaron los felinos con un 2-0 y una expulsión de Salomón Rondón incluída. Por ello, el choque en el Estadio Hidalgo promete mucha intensidad en la primera gran batalla rumbo al título.