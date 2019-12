“Hay muchas cosas que faltan y eso es lo que más lástima nos da. Son cuestiones que no necesitan de plata y no les costaría nada dárnoslas”, dijo Tarsia a Infobae, y contó que son ellas y el cuerpo técnico las que se encargan de conseguir los materiales para poder hacer fútbol durante las prácticas y no tener que limitarse solo al trabajo físico.