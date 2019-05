En los últimos meses del año pasado, Jero había dejado de asistir a las instalaciones de la entidad de San Isidro. Es por eso que decidió escribir una carta para explicar sus razones y agradecer la contención brindada. "Estoy pasando por un momento donde mis prioridades son básicas, principalmente sentirme bien. Y una cosa que me ayuda a sentirme bien es el SIC. […] Yo vivo al SIC de otra manera, a través de mis amigos. Me acompañaron desde el minuto cero y me siguen acompañando todos los días. Me siguen transmitiendo lo que somos como grupo. […] La perseverancia hace que todos los días no piense en todas las cosas que no puedo hacer, sino en las pocas cosas que sí puedo y cómo hacerlas mejor. […] Gracias al SIC por darme amigos y herramientas para levantarme todos los días", fue parte de lo que redactó el pasado 6 de noviembre y que fue difundido por el club.