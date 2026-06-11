Se registró visita técnica en el Puerto de Tumaco para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país

Delegación de la CREG revisa la operación de la barcaza utilizada como punto estratégico para el suministro de gasolina y diésel en el suroccidente colombiano - crédito Puerto de Tumaco

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizó una visita técnica al Puerto de Tumaco, Nariño, con el objetivo de verificar la capacidad logística, técnica y de almacenamiento de la infraestructura destinada al abastecimiento de combustibles líquidos para el departamento y otras regiones del suroccidente colombiano.

Durante el recorrido, la delegación conoció la operación de la barcaza utilizada como punto estratégico de almacenamiento marítimo, que cuenta con una capacidad superior a 80.000 barriles de combustible. Esta infraestructura permite fortalecer la seguridad energética regional y garantizar la continuidad en el suministro de gasolina y diésel.

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El experto comisionado de la CREG, Julián Abel Mercado Redondo, subrayó la relevancia de esta infraestructura para el desarrollo económico y social del territorio. Destacó que el Puerto de Tumaco puede asegurar el suministro de combustibles líquidos para Nariño y departamentos vecinos, buscando así mantener una disponibilidad permanente para la población.

Infraestructura del Puerto de Tumaco fortalece el abastecimiento de combustibles para Nariño y departamentos vecinos - crédito Puerto de Tumaco

Mercado Redondo también resaltó las inversiones privadas en el puerto, considerando que estas reflejan confianza en el potencial de desarrollo de Tumaco. Añadió que esta estrategia contribuye a minimizar la exposición al contrabando de combustibles provenientes de Ecuador.

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La visita permitió constatar los avances desde que la Sociedad Portuaria de Tumaco, Pacific Port, fue habilitada para la recepción y distribución de combustibles líquidos, consolidando el puerto como un punto clave para la seguridad energética del Pacífico colombiano.

Según la CREG, la infraestructura de almacenamiento estratégico instalada en Tumaco impulsa el crecimiento industrial y turístico de la región. El puerto se perfila como una infraestructura estratégica para dinamizar la economía del Pacífico, fortalecer el sector turístico y generar nuevas oportunidades comerciales.

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Instalaciones habilitadas en Tumaco permiten la recepción y distribución de combustibles líquidos en la región Pacífico - crédito Puerto de Tumaco

En el sector agrícola, la cadena productiva de la palma de aceite ha registrado un aumento en las exportaciones, pasando de despachar un buque cada dos meses en 2025 a movilizar cuatro buques en un solo mes, con unas 10.000 toneladas exportadas en ese periodo. La CREG continuará acompañando la cadena logística para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios y contribuir a la consolidación de un suroccidente colombiano más conectado y competitivo.

Puerto de Tumaco bate récord con exportación de 10.000 toneladas de aceite

El Puerto de Tumaco, en la costa del Pacífico colombiano, registró la exportación de cerca de 10.000 toneladas de aceite crudo de palma en enero de 2026, un volumen inédito para la terminal marítima en más de seis décadas de operación. La Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió cuatro buques-barcazas de gran calado durante ese mes, multiplicando por ocho la frecuencia de exportaciones habituales y consolidando al terminal como un actor clave en el comercio exterior de la región.

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Tradicionalmente, el puerto gestionaba el despacho de un solo buque cargado de aceite de palma cada dos meses. La atención simultánea de cuatro embarcaciones marca un cambio significativo en la dinámica portuaria local y evidencia las capacidades técnicas y logísticas del terminal. Las exportaciones realizadas en enero tuvieron como destino México, Estados Unidos y África, ampliando la presencia internacional de un producto agrícola cultivado y procesado en la región.

La CREG verificó la capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos en el Puerto de Tumaco, que supera los 80.000 barriles - crédito Puerto de Tumaco

Este avance logístico se apoya en la reciente expansión de áreas cultivadas en el municipio de Tumaco, donde se sumaron unas 25.000 hectáreas de palma aceitera. La producción en estas plantaciones respalda la creciente demanda internacional y promueve el desarrollo agrícola y económico del territorio. La ampliación de la superficie sembrada ha permitido incrementar la capacidad productiva local, mientras se generan nuevas fuentes de empleo en la cadena de valor de la palma.

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El impacto de la operación también se refleja en el ámbito laboral. La totalidad de la mano de obra que intervino en las maniobras portuarias corresponde a trabajadores tumaqueños. La administración de la terminal ha priorizado la contratación local, fortaleciendo el perfil técnico de la región y creando oportunidades directas e indirectas para los habitantes.