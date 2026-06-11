La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: inicia el cierre total de vialidades

¡Terminó la cuenta regresiva! Este jueves 11 de junio, la Ciudad de México será el escenario para la inauguración de la Copa del Mundo 2026. El balón rodará en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde la Selección Nacional se disputará su primer encuentro: México vs. Sudáfrica.
El Estadio Azteca, ubicado en el sur de la Ciudad de México e inaugurado en 1966, será sede por tercera vez de una Copa del Mundo, ahora con 48 selecciones y en una era dominada por la inteligencia artificial. El Azteca, conocido popularmente, es el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo, tras ser sede en 1970, cuando Brasil ganó con Pelé, y en 1986, cuando Argentina se coronó con Diego Armando Maradona.
El estadio ha sido escenario de momentos históricos, como el gol de Maradona con la mano y su famoso tanto a Inglaterra en 1986. También han jugado ahí figuras como Eusebio, Ronaldinho, Beckenbauer, Casillas, Zamorano y Sergio Ramos. El Azteca fue remodelado recientemente y en esta edición recibirá, además del partido inaugural, los encuentros Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio) y México vs. República Checa (24 de junio) en la fase de grupos.
Aunque la pasión por el futbol predomina en el ambiente, la jornada inaugural también estará marcada por diversas protestas. Colectivos y sectores sociales han convocado a movilizaciones para aprovechar la cobertura mediática internacional y exigir justicia en sus respectivos casos. Entre los grupos que marcharán en distintos puntos de la capital, entre ellos se encuentran:
- Colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas.
- Sindicatos de maestros.
- Grupos estudiantiles.
- Trabajadores del sector salud.
Sigue a través de Infobae México la transmisión minuto a minuto de todo lo que acontece a lo largo del país, desde el color de las calles, el desarrollo de las marchas hasta el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México.
En pocas líneas:
- César Cravioto se retira sin acuerdo con madres buscadoras: SSCCDMX impide avance de colectivos hacia el Estadio Azteca
- Inicia el cierre total de accesos al Estadio Ciudad de México
- Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1
- Colectivos que protestarán este jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026
- Tecnología biométrica y dones: las claves de seguridad para entrar al partido inaugural del Mundial 2026
- ¿Cobros excesivos en el Mundial 2026? Así puedes denunciar ante la Profeco
- Guía de transporte y cómo llegar al Estadio Ciudad de México
- Pronóstico del clima para la inauguración del Mundial 2026
Más de 400 madres buscadoras bloquearon ambos sentidos de la calzada de Tlalpan la noche del 10 de junio, con veladoras, antorchas y cruces de flores, mientras el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, abandonaba el lugar entre empujones y objetos lanzados tras fracasar su intento de negociación, horas antes del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.
Aficionados se dan cita en el Ángel de la Independencia
En contraste, y en otro punto de la CDMX, aficionados se congregan en el Ángel de la Independencia, donde ciudadanos saudíes conviven y conectan con mexicanos, compartiendo cánticos como “La Chona” en un ambiente festivo.
Inicia el cierre total de accesos al Estadio Ciudad de México
Autoridades activan el cierre total de vialidades aledañas al Estadio Ciudad de México. Toda persona que se encuentre fuera del perímetro establecido no podrá acercarse al punto si no cuenta con pase de acceso.
Las personas que ingresarán al partido inaugural México contra Sudáfrica, podrán acceder acceder al estadio Ciudad de México a partir de las 8 horas de este 11 de junio.
Continúa la marcha de madres buscadoras sobre calzada de Tlalpan, quienes llegaron a un cerco policial a la altura de Texcaltitlán. En el sitio, elementos de seguridad forman filas y les impiden avanzar hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
Vecinos y aficionados mexicanos, extienden bandera de México sobre avenida circuito estadio Azteca y entonan “Cielito lindo”.
Comienzan a desplazarse dispositivos de seguridad, a una hora del cierre total de vialidades que conectan al estadio Ciudad de México.
El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.
Colectivos que protestarán este jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026
A un día de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México, el evento se perfila como un escaparate que coloca bajo observación internacional demandas sociales que distintos sectores acusan no haber podido encauzar por vías institucionales.
Tecnología biométrica y dones: las claves de seguridad para entrar al partido inaugural del Mundial 2026
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, coordina un amplio dispositivo que incluye patrullajes, monitoreo aéreo y terrestre, así como filtros de revisión en puntos estratégicos.
El objetivo es prevenir incidentes y garantizar la seguridad tanto de asistentes nacionales como internacionales durante los partidos y eventos masivos relacionados con el torneo.
Previo al Mundial 2026, el Gobierno de México ha comenzado el despliegue de 99 mil elementos de seguridad, apoyados por 2.136 vehículos militares, 33 drones y 145 aeronaves especializadas en vigilancia, como parte de las estrategias de seguridad del evento deportivo.
¿Cobros excesivos en el Mundial 2026? Así puedes denunciar ante la Profeco
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un operativo especial para el Mundial 2026 en México, que incluye la instalación de módulos de atención y brigadas de verificación en sedes turísticas y estadios. Estos dispositivos estarán presentes en aeropuertos internacionales, recintos mundialistas y plazas públicas de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, los estados anfitriones de partidos del torneo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el despliegue de módulos de atención, así como de brigadas itinerantes de verificación, en distintos puntos turísticos y sedes mundialistas del país para proteger a los asistentes durante la celebración del Mundial 2026 en México.