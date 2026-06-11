La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: inicia el cierre total de vialidades

¡Terminó la cuenta regresiva! Este jueves 11 de junio, la Ciudad de México será el escenario para la inauguración de la Copa del Mundo 2026. El balón rodará en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde la Selección Nacional se disputará su primer encuentro: México vs. Sudáfrica.

El Estadio Azteca, ubicado en el sur de la Ciudad de México e inaugurado en 1966, será sede por tercera vez de una Copa del Mundo, ahora con 48 selecciones y en una era dominada por la inteligencia artificial. El Azteca, conocido popularmente, es el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo, tras ser sede en 1970, cuando Brasil ganó con Pelé, y en 1986, cuando Argentina se coronó con Diego Armando Maradona.

El estadio ha sido escenario de momentos históricos, como el gol de Maradona con la mano y su famoso tanto a Inglaterra en 1986. También han jugado ahí figuras como Eusebio, Ronaldinho, Beckenbauer, Casillas, Zamorano y Sergio Ramos. El Azteca fue remodelado recientemente y en esta edición recibirá, además del partido inaugural, los encuentros Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio) y México vs. República Checa (24 de junio) en la fase de grupos.

Colección del 40.º aniversario de REUTERS PICTURES: Diego Maradona, de Argentina, celebra alzando el trofeo de la Copa del Mundo mientras es llevado en hombros fuera del campo tras la victoria de Argentina en la final de la Copa del Mundo contra Alemania Occidental en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. 29 de junio de 1986. REUTERS/Gary Hershorn. BUSQUE "REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" PARA ESTE PAQUETE.

Aunque la pasión por el futbol predomina en el ambiente, la jornada inaugural también estará marcada por diversas protestas. Colectivos y sectores sociales han convocado a movilizaciones para aprovechar la cobertura mediática internacional y exigir justicia en sus respectivos casos. Entre los grupos que marcharán en distintos puntos de la capital, entre ellos se encuentran:

Colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas.

Sindicatos de maestros.

Grupos estudiantiles.

Trabajadores del sector salud.

Sigue a través de Infobae México la transmisión minuto a minuto de todo lo que acontece a lo largo del país, desde el color de las calles, el desarrollo de las marchas hasta el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México.