"Me hubiera gustado ganar un título internacional más importante. Tuve la suerte de volver en 2016 porque (Rodolfo) D´Onofrio me abrió las puertas y siempre le voy a estar agradecido por eso. Tuve la oportunidad de ganar un torneo internacional y la primera Copa Argentina del club, pero en la vida no se puede tener todo. Gracias a Dios estoy feliz y muy contento. No tengo nada que reprocharme, no me quedó ninguna cuenta pendiente porque pude volver en su momento", deslizó D´Alessandro antes de romper en llanto y asegurar que extraña el apoyo de la gente.